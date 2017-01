What a magical moment!! GORGEOUS @chanelhurlin chose to wear this Stunning #BoityxSissyBoy gown to The Golden Globes!! NOT! DEALING! 😍😍😍✨✨✨#BXSB YES!🙏🏾🙏🏾🙏🏾 @sissyboyjeans #GoldenGlobes2017 #OwnYourThrone👑

A photo posted by Boitumelo Thulo (@boity) on Jan 9, 2017 at 1:59am PST

IOL