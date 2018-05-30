CAPE TOWN - According to the Center for World University Rankings (CWUR) 2018/2019 report, the University of Cape Town (UCT) ranks as the top university in the country and on the continent and 223rd in the world.
The rankings, published yesterday lists the top 1000 universities in the world and evaluated 18 000 institutions.
The CWUR which publishes the only global university rankings measures seven indicators in order to determine the ranking of a university. These indicators are measured on a percentage basis as follows:
|Indicator
|Measure
|Percentage
|Quality of Education
|measured by the number of a university's alumni who have won major international awards, prizes, and medals relative to the university's size
|15%
|Alumni Employment
|measured by the number of a university's alumni who have held CEO positions at the world's top companies relative to the university's size
|15%
|
Quality of Faculty
|measured by the number of academics who have won major international awards, prizes, and medals
|15%
|Research Output
|measured by the the total number of research papers
|15%
|Quality Publications
|measured by the number of research papers appearing in top-tier journals
|15%
|Influence
|measured by the number of research papers appearing in highly-influential journals
|15%
|Citations
|measured by the number of highly-cited research papers
|10%
According to the ranking, UCT ranked in as the top university in the country and on the continent and 223rd in the world. UCT said that they are quite pleased with this achievement.
“The University of Cape Town (UCT) is pleased and proud to be ranked as the top South African university by the Center for World University Rankings (CWUR)”, said the university. Despite this achievement and climbing up 36 spots from last year, UCT said that they view their positions in international ranking systems with a measure of caution but they are nonetheless pleased. This is because rankings enhance the university’s ability to build a robust international collaborative research framework which allows it to attract foreign funds for research purposes.
With regards to scaling up by 36 spots, UCT said that the CWUR changed its methodology this year by enhancing research contribution to 70% of the total score. UCT said that they moved higher on the rankings because they continue to increase their publications and citations without fail, each year.
“UCT constantly strives to improve research performance and therefore scores well in all research-related indicators. Good scores in the quality of education, quality of faculty and alumni employment further attest to the ongoing outstanding achievements of UCT’s alumni and staff”, concluded the university.
Take a look at the full CWUR Rankings below:
|World Rank
|Institution
|Location
|National Rank
|Quality of Education
|Alumni Employment
|Quality of Faculty
|Research Output
|Quality Publications
|Influence
|Citations
|Score
|1
|Harvard University
|USA
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|100
|2
|Stanford University
|USA
|2
|10
|3
|2
|10
|4
|3
|2
|96.7
|3
|Massachusetts Institute of Technology
|USA
|3
|3
|11
|3
|30
|15
|2
|6
|95.1
|4
|University of Cambridge
|United Kingdom
|1
|5
|19
|6
|12
|8
|6
|19
|94.0
|5
|University of Oxford
|United Kingdom
|2
|9
|25
|10
|9
|5
|7
|4
|93.2
|6
|University of California, Berkeley
|USA
|4
|7
|52
|5
|18
|12
|4
|8
|92.5
|7
|Princeton University
|USA
|5
|4
|15
|4
|146
|99
|28
|27
|91.9
|8
|Columbia University
|USA
|6
|16
|13
|8
|20
|14
|10
|10
|91.4
|9
|California Institute of Technology
|USA
|7
|1
|200
|7
|127
|81
|13
|31
|91.0
|10
|University of Chicago
|USA
|8
|13
|22
|9
|39
|22
|18
|10
|90.6
|11
|Yale University
|USA
|9
|11
|34
|12
|37
|19
|11
|31
|90.3
|12
|University of Tokyo
|Japan
|1
|17
|8
|33
|7
|17
|23
|29
|90.0
|13
|University of Pennsylvania
|USA
|10
|31
|9
|30
|16
|11
|17
|13
|89.7
|14
|Cornell University
|USA
|11
|14
|28
|19
|31
|24
|15
|40
|89.4
|15
|University of California, Los Angeles
|USA
|12
|58
|63
|11
|13
|10
|14
|5
|89.1
|16
|Johns Hopkins University
|USA
|13
|24
|159
|17
|8
|6
|12
|3
|88.9
|17
|University of Toronto
|Canada
|1
|86
|157
|23
|2
|2
|16
|7
|88.7
|18
|University of Michigan
|USA
|14
|47
|38
|68
|3
|3
|20
|10
|88.4
|19
|University of Washington - Seattle
|USA
|15
|75
|220
|26
|11
|9
|9
|9
|88.2
|20
|University of California, San Diego
|USA
|16
|37
|> 1000
|16
|28
|16
|5
|16
|88.0
|21
|University College London
|United Kingdom
|3
|32
|739
|28
|5
|7
|19
|19
|87.8
|22
|University of California, San Francisco
|USA
|17
|-
|> 1000
|13
|45
|23
|8
|17
|87.7
|23
|Northwestern University
|USA
|18
|129
|18
|44
|52
|28
|36
|34
|87.5
|24
|Duke University
|USA
|19
|98
|46
|47
|36
|20
|21
|14
|87.3
|25
|New York University
|USA
|20
|64
|40
|18
|70
|50
|29
|35
|87.2
|26
|Kyoto University
|Japan
|2
|25
|29
|24
|29
|45
|48
|101
|87.0
|27
|University of Wisconsin–Madison
|USA
|21
|65
|79
|32
|32
|26
|30
|15
|86.9
|28
|ETH Zurich
|Switzerland
|1
|29
|98
|20
|57
|42
|27
|59
|86.7
|29
|Sorbonne University
|France
|1
|46
|344
|56
|6
|13
|24
|22
|86.6
|30
|Imperial College London
|United Kingdom
|4
|93
|103
|43
|21
|18
|25
|29
|86.5
|31
|University of Texas at Austin
|USA
|22
|108
|62
|29
|73
|58
|58
|24
|86.3
|32
|University of Illinois at Urbana–Champaign
|USA
|23
|40
|150
|27
|65
|55
|61
|50
|86.2
|33
|University of North Carolina at Chapel Hill
|USA
|24
|205
|120
|72
|50
|30
|33
|21
|86.1
|34
|University of Edinburgh
|United Kingdom
|5
|61
|325
|36
|72
|56
|31
|48
|86.0
|35
|University of Minnesota Twin Cities
|USA
|25
|131
|302
|76
|24
|21
|35
|28
|85.9
|36
|Washington University in St. Louis
|USA
|26
|206
|161
|64
|81
|46
|22
|22
|85.8
|37
|McGill University
|Canada
|2
|68
|86
|65
|44
|36
|53
|39
|85.6
|38
|University of British Columbia
|Canada
|3
|173
|699
|78
|25
|27
|37
|24
|85.5
|39
|University of Copenhagen
|Denmark
|1
|302
|364
|79
|26
|29
|26
|38
|85.4
|40
|Ohio State University
|USA
|27
|165
|254
|70
|33
|31
|50
|35
|85.3
|41
|Rutgers University-New Brunswick
|USA
|28
|212
|101
|35
|74
|67
|62
|59
|85.2
|42
|University of California, Davis
|USA
|29
|83
|579
|75
|42
|35
|39
|31
|85.1
|43
|Pennsylvania State University
|USA
|30
|374
|168
|60
|43
|40
|41
|51
|85.0
|44
|University of Manchester
|United Kingdom
|6
|171
|227
|63
|49
|48
|65
|35
|85.0
|45
|Weizmann Institute of Science
|Israel
|1
|8
|> 1000
|22
|445
|292
|69
|254
|84.9
|46
|Heidelberg University
|Germany
|1
|71
|807
|51
|63
|64
|51
|53
|84.8
|47
|University of Maryland, College Park
|USA
|31
|103
|480
|55
|92
|72
|45
|42
|84.7
|48
|Ludwig Maximilian University of Munich
|Germany
|2
|91
|266
|83
|53
|57
|42
|46
|84.6
|49
|Karolinska Institute
|Sweden
|1
|162
|> 1000
|46
|67
|53
|46
|108
|84.5
|50
|University of Colorado Boulder
|USA
|32
|134
|170
|41
|145
|111
|40
|59
|84.4
|51
|University of Southern California
|USA
|33
|215
|111
|40
|121
|88
|74
|66
|84.4
|52
|University of Arizona
|USA
|34
|166
|164
|53
|111
|96
|43
|48
|84.3
|53
|Osaka University
|Japan
|3
|70
|65
|61
|59
|82
|83
|174
|84.2
|54
|University of Paris-Sud
|France
|2
|49
|815
|38
|103
|86
|98
|76
|84.1
|55
|University of Geneva
|Switzerland
|2
|35
|381
|31
|147
|130
|87
|72
|84.0
|56
|Boston University
|USA
|35
|572
|112
|106
|113
|75
|52
|26
|84.0
|57
|University of Melbourne
|Australia
|1
|232
|408
|180
|35
|34
|54
|40
|83.9
|58
|Brown University
|USA
|36
|95
|50
|50
|186
|125
|85
|80
|83.8
|59
|University of California, Irvine
|USA
|37
|264
|> 1000
|42
|133
|97
|64
|57
|83.8
|60
|Seoul National University
|South Korea
|1
|-
|20
|-
|19
|39
|146
|129
|83.7
|61
|Hebrew University of Jerusalem
|Israel
|2
|19
|400
|15
|177
|143
|122
|405
|83.6
|62
|University of Florida
|USA
|38
|472
|485
|113
|40
|44
|90
|43
|83.6
|63
|Purdue University, West Lafayette
|USA
|39
|96
|83
|58
|94
|93
|106
|129
|83.5
|64
|Vanderbilt University
|USA
|40
|148
|91
|140
|95
|63
|57
|45
|83.4
|65
|University of Bristol
|United Kingdom
|7
|186
|296
|48
|126
|100
|67
|85
|83.4
|66
|University of Texas Southwestern Medical Center
|USA
|41
|33
|> 1000
|39
|244
|151
|34
|187
|83.3
|67
|Sapienza University of Rome
|Italy
|1
|117
|486
|34
|61
|103
|195
|71
|83.2
|68
|King's College London
|United Kingdom
|8
|43
|341
|110
|88
|65
|79
|72
|83.2
|69
|University of Zurich
|Switzerland
|3
|267
|771
|108
|80
|70
|49
|51
|83.1
|70
|University of California, Santa Barbara
|USA
|42
|149
|596
|25
|229
|146
|80
|63
|83.0
|71
|University of Sydney
|Australia
|2
|231
|590
|208
|27
|33
|71
|46
|83.0
|72
|Utrecht University
|Netherlands
|1
|122
|352
|137
|58
|43
|56
|66
|82.9
|73
|University of Pittsburgh
|USA
|43
|187
|233
|-
|34
|25
|47
|18
|82.9
|74
|University of Queensland
|Australia
|3
|310
|541
|181
|46
|51
|63
|53
|82.8
|75
|University of Oslo
|Norway
|1
|97
|633
|52
|99
|102
|112
|93
|82.8
|76
|Rockefeller University
|USA
|44
|15
|> 1000
|14
|786
|434
|32
|275
|82.7
|77
|University of São Paulo
|Brazil
|1
|583
|256
|109
|4
|60
|162
|139
|82.6
|78
|Texas A&M University, College Station
|USA
|45
|625
|183
|57
|85
|95
|133
|101
|82.6
|79
|University of Virginia
|USA
|46
|271
|31
|168
|151
|116
|95
|85
|82.5
|80
|Emory University
|USA
|47
|-
|197
|164
|101
|66
|55
|63
|82.5
|81
|Free University of Berlin
|Germany
|3
|112
|> 1000
|124
|64
|76
|72
|85
|82.4
|82
|Australian National University
|Australia
|4
|188
|666
|37
|153
|136
|101
|121
|82.4
|83
|University of Utah
|USA
|48
|169
|187
|80
|125
|105
|68
|93
|82.3
|84
|Paris Diderot University
|France
|3
|192
|> 1000
|101
|122
|108
|44
|76
|82.3
|85
|Tel Aviv University
|Israel
|3
|105
|143
|59
|108
|115
|129
|151
|82.2
|86
|Uppsala University
|Sweden
|2
|102
|548
|84
|107
|107
|66
|114
|82.2
|87
|University of Barcelona
|Spain
|1
|386
|472
|181
|47
|54
|91
|72
|82.1
|88
|Aarhus University
|Denmark
|2
|589
|379
|114
|83
|79
|78
|121
|82.1
|89
|University of Texas MD Anderson Cancer Center
|USA
|49
|-
|> 1000
|91
|158
|104
|70
|66
|82.0
|90
|Leiden University
|Netherlands
|2
|228
|> 1000
|118
|118
|78
|81
|80
|82.0
|91
|Carnegie Mellon University
|USA
|50
|34
|145
|21
|318
|228
|221
|129
|81.9
|92
|Peking University
|China
|1
|340
|67
|-
|23
|38
|88
|167
|81.9
|93
|University of Helsinki
|Finland
|1
|109
|> 1000
|135
|82
|83
|77
|108
|81.8
|94
|Baylor College of Medicine
|USA
|51
|-
|> 1000
|141
|161
|118
|38
|53
|81.8
|95
|Lund University
|Sweden
|3
|294
|753
|122
|90
|90
|121
|76
|81.7
|96
|University of Alberta
|Canada
|4
|281
|371
|192
|62
|69
|117
|80
|81.7
|97
|Grenoble Alpes University
|France
|4
|334
|> 1000
|157
|89
|87
|75
|93
|81.7
|98
|Tsinghua University
|China
|2
|586
|109
|-
|22
|41
|96
|108
|81.6
|99
|University of Basel
|Switzerland
|4
|142
|393
|54
|218
|162
|89
|139
|81.6
|100
|University of Groningen
|Netherlands
|3
|363
|482
|131
|97
|73
|104
|93
|81.5
|101
|Humboldt University of Berlin
|Germany
|4
|570
|> 1000
|225
|69
|77
|73
|80
|81.5
|102
|École Polytechnique Fédérale de Lausanne
|Switzerland
|5
|400
|92
|141
|184
|126
|102
|53
|81.4
|103
|National University of Singapore
|Singapore
|1
|-
|148
|-
|38
|32
|94
|85
|81.4
|104
|Ghent University
|Belgium
|1
|311
|685
|190
|55
|68
|136
|101
|81.3
|105
|University of Rochester
|USA
|52
|73
|74
|139
|220
|148
|139
|66
|81.3
|106
|Erasmus University Rotterdam
|Netherlands
|4
|-
|90
|264
|120
|84
|107
|72
|81.3
|107
|KU Leuven
|Belgium
|2
|-
|429
|-
|48
|47
|84
|66
|81.2
|108
|University of Bern
|Switzerland
|6
|183
|> 1000
|102
|160
|144
|105
|85
|81.2
|109
|National Taiwan University
|Taiwan
|1
|140
|37
|-
|51
|61
|223
|151
|81.1
|110
|University of Montreal
|Canada
|5
|486
|455
|205
|86
|91
|93
|139
|81.1
|111
|University of California, Santa Cruz
|USA
|53
|343
|> 1000
|45
|412
|275
|60
|93
|81.1
|112
|Technical University of Munich
|Germany
|5
|89
|339
|226
|106
|98
|86
|139
|81.0
|113
|Nagoya University
|Japan
|4
|69
|366
|67
|132
|165
|169
|222
|81.0
|114
|Arizona State University
|USA
|54
|-
|796
|111
|155
|139
|113
|114
|80.9
|115
|University of Bonn
|Germany
|6
|123
|494
|105
|167
|158
|123
|101
|80.9
|116
|École Polytechnique
|France
|5
|85
|5
|240
|488
|396
|348
|254
|80.9
|117
|École normale supérieure
|France
|6
|6
|627
|82
|598
|442
|227
|460
|80.8
|118
|University of Nottingham
|United Kingdom
|9
|317
|375
|98
|138
|121
|179
|114
|80.8
|119
|University of New South Wales
|Australia
|5
|399
|126
|278
|68
|74
|154
|85
|80.8
|120
|Tohoku University
|Japan
|5
|82
|158
|246
|60
|101
|166
|167
|80.7
|121
|McMaster University
|Canada
|6
|339
|660
|202
|140
|133
|124
|57
|80.7
|122
|Dartmouth College
|USA
|55
|48
|17
|232
|372
|258
|185
|240
|80.6
|123
|University of Amsterdam
|Netherlands
|5
|175
|872
|298
|79
|62
|82
|85
|80.6
|124
|Monash University
|Australia
|6
|455
|405
|-
|56
|59
|100
|101
|80.6
|125
|University of Hamburg
|Germany
|7
|594
|414
|177
|139
|138
|130
|114
|80.5
|126
|Moscow State University
|Russia
|1
|23
|384
|71
|98
|289
|279
|304
|80.5
|127
|VU University Amsterdam
|Netherlands
|6
|-
|984
|-
|91
|71
|132
|44
|80.5
|128
|Stony Brook University
|USA
|56
|373
|> 1000
|62
|270
|197
|115
|187
|80.4
|129
|Rice University
|USA
|57
|67
|93
|77
|407
|283
|163
|108
|80.4
|130
|Radboud University Nijmegen
|Netherlands
|7
|172
|533
|-
|114
|80
|99
|59
|80.4
|131
|Cardiff University
|United Kingdom
|10
|338
|483
|95
|212
|182
|148
|121
|80.3
|132
|University of Tübingen
|Germany
|8
|94
|> 1000
|122
|152
|141
|118
|240
|80.3
|133
|University of Colorado Denver | Anschutz Medical Campus
|USA
|58
|-
|> 1000
|94
|234
|167
|134
|139
|80.3
|134
|University of Iowa
|USA
|59
|292
|373
|212
|148
|120
|108
|151
|80.2
|135
|University of Strasbourg
|France
|7
|113
|> 1000
|49
|258
|197
|157
|275
|80.2
|136
|Shanghai Jiao Tong University
|China
|3
|619
|236
|-
|17
|52
|203
|167
|80.2
|137
|University of Southampton
|United Kingdom
|11
|603
|285
|243
|134
|114
|119
|151
|80.1
|138
|Aix-Marseille University
|France
|8
|401
|941
|-
|87
|89
|76
|139
|80.1
|139
|Georgia Institute of Technology
|USA
|60
|282
|151
|157
|144
|117
|171
|222
|80.1
|140
|Tokyo Institute of Technology
|Japan
|6
|303
|71
|87
|195
|233
|218
|222
|80.0
|141
|University of Montpellier
|France
|9
|565
|> 1000
|214
|142
|129
|125
|139
|80.0
|142
|Case Western Reserve University
|USA
|61
|60
|259
|280
|183
|140
|109
|76
|80.0
|143
|Indiana University Bloomington
|USA
|62
|237
|78
|133
|267
|193
|161
|163
|79.9
|144
|Michigan State University
|USA
|63
|209
|281
|-
|110
|106
|145
|65
|79.9
|145
|University of Western Australia
|Australia
|7
|273
|663
|253
|123
|123
|141
|121
|79.9
|146
|University of Lausanne
|Switzerland
|7
|144
|791
|104
|286
|215
|120
|151
|79.8
|147
|Technion – Israel Institute of Technology
|Israel
|4
|79
|271
|69
|271
|227
|213
|200
|79.8
|148
|University of Milan
|Italy
|2
|384
|691
|229
|117
|130
|184
|114
|79.8
|149
|Goethe University Frankfurt
|Germany
|9
|220
|642
|107
|219
|205
|152
|222
|79.7
|150
|University of Padua
|Italy
|3
|553
|> 1000
|-
|96
|110
|144
|80
|79.7
|151
|Oregon Health & Science University
|USA
|64
|-
|> 1000
|172
|295
|208
|111
|108
|79.7
|152
|Autonomous University of Barcelona
|Spain
|2
|-
|> 1000
|153
|131
|135
|206
|187
|79.6
|153
|Icahn School of Medicine at Mount Sinai
|USA
|65
|-
|> 1000
|-
|202
|145
|59
|101
|79.6
|154
|Tufts University
|USA
|66
|100
|64
|229
|272
|212
|178
|151
|79.6
|155
|University of Göttingen
|Germany
|10
|80
|316
|224
|188
|171
|138
|187
|79.6
|156
|Royal Institute of Technology
|Sweden
|4
|266
|45
|126
|242
|232
|322
|222
|79.5
|157
|Zhejiang University
|China
|4
|-
|568
|-
|15
|49
|244
|304
|79.5
|158
|University of Glasgow
|United Kingdom
|12
|284
|264
|-
|165
|128
|103
|114
|79.5
|159
|Stockholm University
|Sweden
|5
|243
|276
|263
|247
|200
|110
|93
|79.4
|160
|University of Notre Dame
|USA
|67
|397
|30
|103
|379
|274
|286
|327
|79.4
|161
|Université catholique de Louvain
|Belgium
|3
|355
|524
|116
|254
|217
|254
|85
|79.4
|162
|University of Sheffield
|United Kingdom
|13
|330
|440
|281
|154
|147
|160
|93
|79.4
|163
|University of Warwick
|United Kingdom
|14
|221
|239
|164
|233
|184
|204
|151
|79.3
|164
|University of Leeds
|United Kingdom
|15
|104
|291
|-
|150
|137
|127
|139
|79.3
|165
|University of Freiburg
|Germany
|11
|217
|209
|286
|187
|160
|128
|129
|79.3
|166
|University of Gothenburg
|Sweden
|6
|501
|427
|141
|208
|189
|175
|187
|79.2
|167
|North Carolina State University
|USA
|68
|121
|416
|153
|170
|168
|235
|200
|79.2
|168
|Wageningen University and Research
|Netherlands
|8
|534
|962
|223
|207
|175
|170
|129
|79.2
|169
|University of Birmingham
|United Kingdom
|16
|164
|355
|292
|129
|119
|142
|187
|79.2
|170
|Fudan University
|China
|5
|-
|210
|-
|54
|94
|188
|275
|79.1
|171
|University of Hong Kong
|Hong Kong
|1
|432
|165
|-
|136
|132
|183
|114
|79.1
|172
|University of Vienna
|Austria
|1
|443
|489
|138
|249
|247
|159
|174
|79.1
|173
|Nanyang Technological University
|Singapore
|2
|-
|> 1000
|-
|93
|85
|243
|121
|79.1
|174
|Hokkaido University
|Japan
|7
|415
|305
|177
|137
|173
|209
|304
|79.0
|175
|Keio University
|Japan
|8
|549
|12
|-
|303
|324
|273
|363
|79.0
|176
|Université libre de Bruxelles
|Belgium
|4
|358
|258
|81
|290
|264
|228
|200
|79.0
|177
|Iowa State University
|USA
|69
|563
|245
|134
|203
|195
|214
|222
|78.9
|178
|Chinese University of Hong Kong
|Hong Kong
|2
|247
|> 1000
|141
|180
|156
|304
|174
|78.9
|179
|University of Liverpool
|United Kingdom
|17
|382
|436
|294
|189
|155
|135
|139
|78.9
|180
|University of Georgia
|USA
|70
|204
|337
|216
|193
|190
|165
|275
|78.9
|181
|Paris Descartes University
|France
|10
|482
|916
|-
|173
|134
|114
|187
|78.8
|182
|University of Massachusetts Medical School
|USA
|71
|-
|> 1000
|91
|505
|326
|92
|200
|78.8
|183
|University of Science and Technology, Korea
|South Korea
|2
|-
|> 1000
|-
|41
|92
|270
|254
|78.8
|184
|University of Massachusetts Amherst
|USA
|72
|297
|253
|198
|289
|226
|212
|121
|78.8
|185
|University of Florence
|Italy
|4
|458
|765
|112
|213
|231
|305
|200
|78.7
|186
|University of Münster
|Germany
|12
|224
|782
|222
|214
|172
|182
|200
|78.7
|187
|Queen Mary University of London
|United Kingdom
|18
|241
|907
|198
|276
|223
|156
|200
|78.7
|188
|Newcastle University
|United Kingdom
|19
|-
|498
|261
|236
|188
|140
|174
|78.7
|189
|University of Chinese Academy of Sciences
|China
|6
|-
|> 1000
|-
|14
|37
|220
|898
|78.6
|190
|University of Missouri–Columbia
|USA
|73
|490
|190
|115
|265
|244
|261
|222
|78.6
|191
|University of Alabama at Birmingham
|USA
|74
|-
|> 1000
|-
|198
|152
|126
|139
|78.6
|192
|Durham University
|United Kingdom
|20
|141
|327
|89
|327
|255
|236
|240
|78.6
|193
|University of Connecticut
|USA
|75
|573
|417
|141
|210
|191
|211
|254
|78.5
|194
|University of Texas Health Science Center at Houston
|USA
|76
|-
|> 1000
|194
|298
|238
|143
|187
|78.5
|195
|Yeshiva University
|USA
|77
|336
|> 1000
|266
|305
|222
|97
|151
|78.5
|196
|University of Calgary
|Canada
|7
|-
|213
|-
|141
|142
|153
|240
|78.5
|197
|University of Miami
|USA
|78
|-
|286
|-
|204
|174
|137
|129
|78.4
|198
|Western University
|Canada
|8
|454
|105
|-
|164
|164
|202
|167
|78.4
|199
|Paul Sabatier University - Toulouse III
|France
|11
|-
|> 1000
|-
|185
|161
|116
|174
|78.4
|200
|Nanjing University
|China
|7
|479
|563
|-
|78
|109
|317
|163
|78.4
|201
|University of Bologna
|Italy
|5
|645
|709
|-
|116
|127
|260
|129
|78.4
|202
|Sun Yat-sen University
|China
|8
|-
|527
|-
|71
|113
|302
|200
|78.3
|203
|Charles University in Prague
|Czech Republic
|1
|494
|> 1000
|241
|135
|230
|237
|200
|78.3
|204
|University of Cincinnati
|USA
|79
|290
|195
|-
|222
|178
|167
|151
|78.3
|205
|University of Ottawa
|Canada
|9
|366
|431
|-
|162
|157
|164
|200
|78.3
|206
|University of Liège
|Belgium
|5
|159
|> 1000
|91
|337
|334
|242
|174
|78.2
|207
|TU Dresden
|Germany
|13
|-
|> 1000
|-
|172
|178
|176
|129
|78.2
|208
|University of Turin
|Italy
|6
|597
|> 1000
|202
|199
|210
|263
|200
|78.2
|209
|University of Science and Technology of China
|China
|9
|-
|347
|-
|102
|112
|248
|254
|78.2
|210
|University of Maryland, Baltimore
|USA
|80
|-
|> 1000
|-
|253
|192
|150
|101
|78.1
|211
|University of Sussex
|United Kingdom
|21
|219
|387
|73
|482
|365
|269
|163
|78.1
|212
|RWTH Aachen University
|Germany
|14
|655
|298
|244
|181
|186
|367
|129
|78.1
|213
|University of Cologne
|Germany
|15
|-
|287
|285
|221
|206
|147
|222
|78.1
|214
|University of Würzburg
|Germany
|16
|244
|853
|213
|268
|220
|186
|240
|78.1
|215
|Technical University of Denmark
|Denmark
|3
|640
|830
|287
|216
|203
|196
|93
|78.0
|216
|University of Erlangen-Nuremberg
|Germany
|17
|346
|928
|-
|166
|166
|189
|151
|78.0
|217
|University of Illinois at Chicago
|USA
|81
|431
|> 1000
|-
|169
|149
|205
|151
|78.0
|218
|Sungkyunkwan University
|South Korea
|3
|-
|237
|-
|119
|170
|295
|139
|78.0
|219
|Louisiana State University
|USA
|82
|548
|345
|-
|190
|201
|198
|108
|77.9
|220
|University of Lisbon
|Portugal
|1
|622
|> 1000
|291
|109
|154
|291
|167
|77.9
|221
|Claude Bernard University Lyon 1
|France
|12
|-
|> 1000
|-
|171
|150
|158
|254
|77.9
|222
|Yonsei University
|South Korea
|4
|-
|116
|-
|76
|122
|308
|363
|77.9
|223
|University of Cape Town
|South Africa
|1
|216
|294
|187
|293
|299
|190
|254
|77.9
|224
|University of Kansas
|USA
|83
|324
|270
|-
|243
|218
|180
|121
|77.8
|225
|University College Dublin
|Ireland
|1
|492
|310
|127
|315
|291
|276
|200
|77.8
|226
|Kyushu University
|Japan
|9
|508
|106
|-
|124
|176
|238
|363
|77.8
|227
|University of Porto
|Portugal
|2
|195
|655
|191
|179
|245
|323
|304
|77.8
|228
|Trinity College, Dublin
|Ireland
|2
|524
|96
|283
|335
|300
|222
|129
|77.7
|229
|University of Adelaide
|Australia
|8
|444
|845
|-
|197
|199
|194
|187
|77.7
|230
|University of the Witwatersrand
|South Africa
|2
|133
|80
|216
|367
|377
|187
|304
|77.7
|231
|University of Manitoba
|Canada
|10
|301
|207
|194
|281
|272
|288
|275
|77.7
|232
|Karlsruhe Institute of Technology
|Germany
|18
|652
|334
|244
|211
|209
|326
|275
|77.7
|233
|University of Kiel
|Germany
|19
|407
|911
|282
|269
|253
|172
|222
|77.6
|234
|Johannes Gutenberg University Mainz
|Germany
|20
|556
|> 1000
|279
|239
|213
|193
|254
|77.6
|235
|Indiana University – Purdue University Indianapolis
|USA
|84
|-
|943
|-
|250
|204
|177
|222
|77.6
|236
|University of Auckland
|New Zealand
|1
|481
|468
|-
|235
|236
|250
|121
|77.6
|237
|Korea University
|South Korea
|5
|-
|108
|-
|115
|159
|384
|363
|77.6
|238
|University of Tsukuba
|Japan
|10
|398
|> 1000
|130
|259
|277
|266
|405
|77.5
|239
|Wake Forest University
|USA
|85
|445
|73
|-
|366
|285
|231
|167
|77.5
|240
|Ulm University
|Germany
|21
|-
|825
|174
|329
|301
|199
|363
|77.5
|241
|Queensland University of Technology
|Australia
|9
|-
|> 1000
|-
|159
|183
|201
|327
|77.5
|242
|University of Lille
|France
|13
|541
|> 1000
|-
|174
|195
|246
|240
|77.5
|243
|University of Aberdeen
|United Kingdom
|22
|587
|649
|219
|348
|293
|210
|254
|77.4
|244
|Colorado State University
|USA
|86
|307
|> 1000
|254
|282
|256
|216
|304
|77.4
|245
|University of California, Riverside
|USA
|87
|477
|> 1000
|-
|328
|240
|149
|200
|77.4
|246
|Virginia Commonwealth University
|USA
|88
|-
|> 1000
|189
|330
|278
|251
|304
|77.4
|247
|University of Naples Federico II
|Italy
|7
|616
|949
|-
|149
|177
|338
|200
|77.4
|248
|Florida State University
|USA
|89
|475
|645
|-
|275
|235
|232
|139
|77.3
|249
|Maastricht University
|Netherlands
|9
|-
|> 1000
|-
|223
|169
|293
|187
|77.3
|250
|Brandeis University
|USA
|90
|20
|251
|66
|948
|636
|217
|405
|77.3
|251
|Oregon State University
|USA
|91
|328
|519
|-
|294
|267
|173
|187
|77.3
|252
|University of Bergen
|Norway
|2
|-
|> 1000
|-
|264
|241
|181
|222
|77.3
|253
|Wayne State University
|USA
|92
|-
|263
|-
|266
|234
|267
|163
|77.2
|254
|University of Tennessee, Knoxville
|USA
|93
|585
|288
|-
|231
|224
|233
|240
|77.2
|255
|Umeå University
|Sweden
|7
|-
|> 1000
|238
|336
|281
|207
|275
|77.2
|256
|London School of Hygiene & Tropical Medicine
|United Kingdom
|23
|-
|> 1000
|-
|392
|257
|151
|174
|77.2
|257
|University of New Mexico
|USA
|94
|-
|> 1000
|-
|304
|251
|174
|200
|77.2
|258
|National Autonomous University of Mexico
|Mexico
|1
|491
|> 1000
|-
|105
|219
|249
|405
|77.2
|259
|University of Kentucky
|USA
|95
|611
|535
|-
|227
|216
|275
|200
|77.1
|260
|University of Warsaw
|Poland
|1
|150
|> 1000
|96
|380
|415
|360
|275
|77.1
|261
|Queen's University
|Canada
|11
|588
|378
|141
|320
|287
|316
|363
|77.1
|262
|University of South Florida
|USA
|96
|-
|724
|-
|256
|248
|256
|174
|77.1
|263
|Norwegian University of Science and Technology
|Norway
|3
|523
|397
|88
|339
|349
|463
|327
|77.1
|264
|Complutense University of Madrid
|Spain
|3
|193
|131
|300
|178
|214
|321
|363
|77.0
|265
|Xi'an Jiaotong University
|China
|10
|-
|201
|-
|112
|180
|451
|327
|77.0
|266
|University of Leicester
|United Kingdom
|24
|-
|> 1000
|-
|345
|280
|131
|275
|77.0
|267
|Medical University of Vienna
|Austria
|2
|-
|> 1000
|-
|301
|252
|200
|200
|77.0
|268
|University of Waterloo
|Canada
|12
|-
|222
|-
|196
|194
|353
|275
|77.0
|269
|Laval University
|Canada
|13
|564
|499
|-
|241
|225
|252
|275
|76.9
|270
|Shandong University
|China
|11
|-
|800
|-
|84
|153
|571
|327
|76.9
|271
|University of Valencia
|Spain
|4
|-
|> 1000
|-
|215
|237
|349
|174
|76.9
|272
|University of East Anglia
|United Kingdom
|25
|227
|> 1000
|227
|471
|353
|224
|187
|76.9
|273
|University at Buffalo
|USA
|97
|233
|747
|-
|263
|221
|292
|222
|76.9
|274
|London School of Economics
|United Kingdom
|26
|44
|85
|90
|655
|506
|627
|240
|76.9
|275
|Virginia Tech
|USA
|98
|544
|322
|-
|206
|211
|259
|363
|76.8
|276
|Huazhong University of Science and Technology
|China
|12
|-
|244
|-
|77
|124
|537
|541
|76.8
|277
|Washington State University
|USA
|99
|-
|748
|174
|321
|312
|289
|460
|76.8
|278
|Dalhousie University
|Canada
|14
|218
|290
|-
|308
|305
|225
|200
|76.8
|279
|University of York
|United Kingdom
|27
|-
|> 1000
|-
|362
|284
|208
|174
|76.8
|280
|Autonomous University of Madrid
|Spain
|5
|-
|932
|-
|257
|246
|285
|240
|76.7
|281
|University of Exeter
|United Kingdom
|28
|506
|684
|-
|331
|270
|168
|327
|76.7
|282
|University of South Carolina - Columbia
|USA
|100
|-
|503
|257
|334
|288
|436
|174
|76.7
|283
|University of Rome Tor Vergata
|Italy
|8
|-
|> 1000
|-
|273
|282
|303
|174
|76.7
|284
|Delft University of Technology
|Netherlands
|10
|566
|406
|-
|224
|228
|281
|363
|76.7
|285
|University of Pisa
|Italy
|9
|538
|> 1000
|-
|228
|261
|337
|222
|76.7
|286
|Kobe University
|Japan
|11
|160
|445
|141
|369
|418
|318
|327
|76.6
|287
|Leipzig University
|Germany
|22
|599
|> 1000
|295
|284
|279
|229
|275
|76.6
|288
|University of Delaware
|USA
|101
|396
|688
|177
|371
|304
|341
|405
|76.6
|289
|Georgetown University
|USA
|102
|277
|59
|-
|427
|331
|319
|275
|76.6
|290
|University of Duisburg-Essen
|Germany
|23
|-
|> 1000
|-
|299
|297
|215
|254
|76.6
|291
|Ruhr University Bochum
|Germany
|24
|-
|370
|-
|245
|259
|283
|327
|76.6
|292
|University of Antwerp
|Belgium
|6
|-
|714
|-
|287
|262
|329
|200
|76.5
|293
|University of Buenos Aires
|Argentina
|1
|305
|> 1000
|231
|237
|306
|350
|460
|76.5
|294
|University of Düsseldorf
|Germany
|25
|409
|> 1000
|-
|347
|317
|219
|222
|76.5
|295
|KAIST
|South Korea
|6
|-
|156
|-
|209
|187
|306
|673
|76.5
|296
|Sichuan University
|China
|13
|-
|> 1000
|-
|75
|181
|370
|898
|76.5
|297
|National Cheng Kung University
|Taiwan
|2
|-
|102
|-
|168
|202
|484
|541
|76.5
|298
|Federal University of Rio de Janeiro
|Brazil
|2
|316
|401
|-
|192
|316
|328
|304
|76.4
|299
|University of Houston
|USA
|103
|-
|114
|-
|358
|311
|290
|275
|76.4
|300
|Harbin Institute of Technology
|China
|14
|-
|470
|-
|104
|163
|794
|405
|76.4
|301
|University of Innsbruck
|Austria
|3
|414
|787
|136
|528
|450
|241
|327
|76.4
|302
|Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
|China
|15
|-
|> 1000
|-
|248
|310
|239
|363
|76.4
|303
|Waseda University
|Japan
|12
|562
|23
|-
|470
|471
|445
|541
|76.4
|304
|University of Texas at Dallas
|USA
|104
|412
|493
|185
|521
|401
|383
|222
|76.3
|305
|National and Kapodistrian University of Athens
|Greece
|1
|-
|634
|-
|201
|268
|416
|275
|76.3
|306
|University of Hawaii at Manoa
|USA
|105
|-
|> 1000
|100
|574
|447
|245
|541
|76.3
|307
|University of Lorraine
|France
|14
|470
|376
|271
|311
|328
|314
|363
|76.3
|308
|George Washington University
|USA
|106
|413
|169
|-
|352
|295
|234
|405
|76.3
|309
|University of Otago
|New Zealand
|2
|-
|864
|-
|323
|308
|282
|254
|76.3
|310
|Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University
|France
|15
|-
|> 1000
|-
|442
|344
|191
|240
|76.2
|311
|Simon Fraser University
|Canada
|15
|-
|> 1000
|-
|370
|302
|262
|254
|76.2
|312
|Tongji University
|China
|16
|335
|248
|-
|156
|250
|396
|541
|76.2
|313
|University of Nebraska–Lincoln
|USA
|107
|360
|386
|-
|325
|298
|309
|275
|76.2
|314
|University of Perugia
|Italy
|10
|-
|> 1000
|164
|426
|412
|307
|460
|76.2
|315
|Queen's University Belfast
|United Kingdom
|29
|371
|752
|-
|356
|309
|294
|254
|76.2
|316
|University of Texas Health Science Center at San Antonio
|USA
|108
|-
|> 1000
|-
|489
|358
|240
|167
|76.1
|317
|University of Jena
|Germany
|26
|-
|> 1000
|299
|278
|266
|264
|460
|76.1
|318
|University of Granada
|Spain
|6
|-
|> 1000
|-
|251
|294
|497
|200
|76.1
|319
|South China University of Technology
|China
|17
|-
|228
|-
|200
|242
|661
|304
|76.1
|320
|University of Dundee
|United Kingdom
|30
|318
|> 1000
|-
|536
|391
|192
|174
|76.1
|321
|Vrije Universiteit Brussel
|Belgium
|7
|213
|> 1000
|-
|350
|320
|271
|304
|76.1
|322
|George Mason University
|USA
|109
|-
|> 1000
|85
|560
|487
|357
|460
|76.0
|323
|King Abdulaziz University
|Saudi Arabia
|1
|-
|> 1000
|-
|255
|357
|274
|363
|76.0
|324
|Macquarie University
|Australia
|10
|-
|667
|277
|393
|339
|299
|327
|76.0
|325
|Pontifical Catholic University of Chile
|Chile
|1
|252
|221
|235
|385
|428
|330
|405
|76.0
|326
|University of Guelph
|Canada
|16
|-
|> 1000
|-
|360
|352
|325
|200
|76.0
|327
|University of Regensburg
|Germany
|27
|-
|727
|-
|386
|341
|258
|275
|76.0
|328
|Central South University
|China
|18
|-
|262
|-
|129
|262
|617
|460
|76.0
|329
|Grenoble Institute of Technology
|France
|16
|200
|> 1000
|261
|388
|354
|572
|200
|75.9
|330
|Thomas Jefferson University
|USA
|110
|274
|> 1000
|-
|461
|368
|331
|151
|75.9
|331
|Mines ParisTech
|France
|17
|315
|7
|214
|> 1000
|> 1000
|824
|> 1000
|75.9
|332
|University of St Andrews
|United Kingdom
|31
|279
|811
|-
|437
|318
|197
|405
|75.9
|333
|Medical University of South Carolina
|USA
|111
|-
|> 1000
|-
|421
|333
|320
|222
|75.9
|334
|Jilin University
|China
|19
|463
|551
|-
|100
|185
|462
|> 1000
|75.9
|335
|Wuhan University
|China
|20
|-
|383
|-
|143
|207
|458
|898
|75.8
|336
|Hanyang University
|South Korea
|7
|-
|241
|-
|194
|276
|479
|460
|75.8
|337
|Nankai University
|China
|21
|628
|354
|-
|252
|254
|468
|405
|75.8
|338
|University of Southern Denmark
|Denmark
|4
|-
|> 1000
|-
|376
|329
|280
|327
|75.8
|339
|University of Turku
|Finland
|2
|-
|> 1000
|-
|355
|322
|277
|363
|75.8
|340
|Hong Kong University of Science and Technology
|Hong Kong
|3
|-
|496
|-
|354
|265
|465
|254
|75.8
|341
|Temple University
|USA
|112
|537
|754
|-
|382
|321
|296
|327
|75.8
|342
|Hong Kong Polytechnic University
|Hong Kong
|4
|-
|301
|-
|238
|243
|877
|304
|75.7
|343
|University of Belgrade
|Serbia
|1
|542
|> 1000
|-
|157
|370
|491
|327
|75.7
|344
|Northeastern University
|USA
|113
|581
|144
|-
|473
|360
|247
|363
|75.7
|345
|University of Stuttgart
|Germany
|28
|185
|358
|238
|479
|441
|391
|304
|75.7
|346
|Dalian University of Technology
|China
|22
|-
|257
|-
|176
|269
|745
|405
|75.7
|347
|Tianjin University
|China
|23
|-
|172
|-
|182
|249
|677
|541
|75.7
|348
|Pohang University of Science and Technology
|South Korea
|8
|-
|> 1000
|-
|363
|315
|352
|304
|75.7
|349
|University of Genoa
|Italy
|11
|-
|> 1000
|-
|306
|327
|385
|304
|75.6
|350
|Hannover Medical School
|Germany
|29
|-
|> 1000
|-
|373
|332
|226
|460
|75.6
|351
|Griffith University
|Australia
|11
|-
|> 1000
|-
|361
|375
|351
|240
|75.6
|352
|University at Albany, SUNY
|USA
|114
|130
|920
|204
|600
|473
|411
|254
|75.6
|353
|University of Giessen
|Germany
|30
|-
|> 1000
|-
|387
|356
|390
|222
|75.6
|354
|Drexel University
|USA
|115
|-
|292
|-
|444
|378
|386
|187
|75.6
|355
|Aalto University
|Finland
|3
|-
|238
|-
|340
|319
|398
|363
|75.6
|356
|Pompeu Fabra University
|Spain
|7
|-
|> 1000
|-
|559
|402
|155
|405
|75.5
|357
|Linköping University
|Sweden
|8
|-
|549
|-
|343
|330
|388
|327
|75.5
|358
|City University of Hong Kong
|Hong Kong
|5
|-
|> 1000
|-
|262
|239
|798
|327
|75.5
|359
|University of the Basque Country
|Spain
|8
|-
|> 1000
|-
|288
|296
|343
|541
|75.5
|360
|University of Campinas
|Brazil
|3
|-
|> 1000
|-
|163
|307
|528
|541
|75.5
|361
|Soochow University, China
|China
|24
|-
|> 1000
|-
|226
|271
|704
|405
|75.5
|362
|Kansas State University
|USA
|116
|288
|451
|-
|448
|409
|336
|254
|75.5
|363
|University of Victoria
|Canada
|17
|-
|> 1000
|-
|428
|351
|365
|275
|75.4
|364
|Polytechnic University of Milan
|Italy
|12
|263
|458
|272
|344
|345
|628
|363
|75.4
|365
|University of Oulu
|Finland
|4
|503
|665
|-
|446
|407
|310
|275
|75.4
|366
|University of Pavia
|Italy
|13
|560
|675
|300
|375
|361
|434
|275
|75.4
|367
|Southeast University
|China
|25
|385
|> 1000
|-
|175
|286
|654
|541
|75.4
|368
|Swedish University of Agricultural Sciences
|Sweden
|9
|196
|> 1000
|-
|430
|379
|297
|363
|75.4
|369
|Xiamen University
|China
|26
|-
|177
|-
|246
|260
|471
|898
|75.4
|370
|University of Ljubljana
|Slovenia
|1
|-
|> 1000
|-
|260
|374
|415
|405
|75.3
|371
|Islamic Azad University
|Iran
|1
|-
|> 1000
|-
|66
|406
|> 1000
|460
|75.3
|372
|UNESP, São Paulo State University
|Brazil
|4
|-
|> 1000
|-
|128
|347
|639
|541
|75.3
|373
|University of New Hampshire
|USA
|117
|-
|508
|120
|762
|612
|340
|405
|75.3
|374
|Medical College of Wisconsin
|USA
|118
|-
|> 1000
|-
|499
|387
|268
|327
|75.3
|375
|Aristotle University of Thessaloniki
|Greece
|2
|-
|> 1000
|-
|285
|384
|670
|240
|75.3
|376
|University of Vermont
|USA
|119
|372
|459
|-
|524
|389
|301
|304
|75.3
|377
|Hiroshima University
|Japan
|13
|-
|> 1000
|-
|312
|366
|311
|541
|75.2
|378
|National Tsing Hua University
|Taiwan
|3
|321
|> 1000
|-
|316
|273
|489
|460
|75.2
|379
|Eindhoven University of Technology
|Netherlands
|11
|-
|759
|259
|377
|335
|526
|541
|75.2
|380
|University of Marburg
|Germany
|31
|574
|> 1000
|303
|439
|364
|265
|460
|75.2
|381
|Jagiellonian University
|Poland
|2
|-
|> 1000
|-
|279
|381
|380
|460
|75.2
|382
|Pusan National University
|South Korea
|9
|-
|695
|-
|204
|343
|519
|541
|75.2
|383
|Beijing Normal University
|China
|27
|110
|> 1000
|-
|277
|313
|510
|541
|75.2
|384
|University of Chile
|Chile
|2
|411
|466
|274
|319
|410
|324
|898
|75.1
|385
|Kyung Hee University
|South Korea
|10
|489
|> 1000
|-
|240
|342
|561
|460
|75.1
|386
|Lancaster University
|United Kingdom
|32
|-
|565
|-
|456
|388
|424
|254
|75.1
|387
|Deakin University
|Australia
|12
|-
|922
|-
|397
|385
|481
|254
|75.1
|388
|York University
|Canada
|18
|-
|243
|-
|468
|408
|419
|275
|75.1
|389
|Okayama University
|Japan
|14
|-
|491
|-
|381
|430
|378
|363
|75.1
|390
|James Cook University
|Australia
|13
|-
|> 1000
|-
|537
|453
|253
|327
|75.1
|391
|University of Bath
|United Kingdom
|33
|-
|612
|-
|475
|392
|356
|327
|75.1
|392
|University of Trieste
|Italy
|14
|-
|918
|-
|535
|457
|315
|254
|75.0
|393
|University of Oklahoma, Norman
|USA
|120
|-
|360
|-
|460
|422
|417
|275
|75.0
|394
|Ben-Gurion University of the Negev
|Israel
|5
|-
|> 1000
|-
|313
|303
|399
|673
|75.0
|395
|University of Twente
|Netherlands
|12
|-
|927
|-
|422
|363
|520
|275
|75.0
|396
|China Agricultural University
|China
|28
|-
|> 1000
|-
|297
|340
|373
|673
|75.0
|397
|University of Wollongong
|Australia
|14
|-
|562
|-
|410
|381
|403
|363
|75.0
|398
|Federal University of Rio Grande do Sul
|Brazil
|5
|-
|> 1000
|-
|230
|419
|507
|460
|75.0
|399
|University of Tasmania
|Australia
|15
|-
|> 1000
|-
|459
|398
|284
|460
|75.0
|400
|Curtin University
|Australia
|16
|-
|> 1000
|-
|324
|338
|300
|898
|74.9
|401
|TU Wien
|Austria
|4
|662
|737
|-
|425
|413
|395
|327
|74.9
|402
|University of KwaZulu-Natal
|South Africa
|3
|509
|277
|-
|400
|526
|347
|327
|74.9
|403
|University of Coimbra
|Portugal
|3
|659
|> 1000
|-
|332
|395
|433
|405
|74.9
|404
|University of Milano-Bicocca
|Italy
|15
|-
|> 1000
|-
|409
|369
|375
|405
|74.9
|405
|University of Louisville
|USA
|121
|462
|877
|-
|454
|404
|437
|275
|74.9
|406
|Federal University of Minas Gerais
|Brazil
|6
|-
|668
|-
|261
|416
|478
|460
|74.9
|407
|University of Reading
|United Kingdom
|34
|466
|104
|-
|496
|394
|422
|460
|74.8
|408
|Kyungpook National University
|South Korea
|11
|-
|793
|-
|280
|373
|682
|363
|74.8
|409
|University of Rennes 1
|France
|18
|-
|> 1000
|-
|404
|350
|376
|460
|74.8
|410
|Technical University of Berlin
|Germany
|32
|184
|479
|-
|398
|372
|492
|363
|74.8
|411
|University of Saskatchewan
|Canada
|19
|618
|647
|-
|338
|348
|483
|460
|74.8
|412
|Martin Luther University of Halle-Wittenberg
|Germany
|33
|653
|> 1000
|269
|477
|458
|358
|541
|74.8
|413
|Eötvös Loránd University
|Hungary
|1
|125
|> 1000
|141
|629
|619
|490
|405
|74.8
|414
|University of Seville
|Spain
|9
|-
|> 1000
|-
|307
|325
|547
|541
|74.8
|415
|Polytechnic University of Catalonia
|Spain
|10
|158
|600
|-
|349
|359
|620
|405
|74.7
|416
|Catholic University of the Sacred Heart
|Italy
|16
|-
|> 1000
|-
|431
|440
|426
|327
|74.7
|417
|University of Konstanz
|Germany
|34
|-
|> 1000
|141
|726
|518
|342
|673
|74.7
|418
|University of Eastern Finland
|Finland
|5
|-
|> 1000
|-
|440
|383
|332
|541
|74.7
|419
|École normale supérieure de Lyon
|France
|19
|230
|> 1000
|273
|646
|461
|230
|673
|74.7
|420
|Indian Institute of Science
|India
|1
|-
|573
|-
|342
|336
|718
|405
|74.7
|421
|King Saud University
|Saudi Arabia
|2
|-
|442
|-
|191
|435
|452
|898
|74.7
|422
|Scuola Normale Superiore
|Italy
|17
|269
|> 1000
|74
|919
|663
|551
|541
|74.7
|423
|University of Bremen
|Germany
|35
|-
|> 1000
|-
|514
|472
|287
|405
|74.6
|424
|University of Strathclyde
|United Kingdom
|35
|-
|361
|-
|466
|424
|523
|304
|74.6
|425
|University of Newcastle
|Australia
|17
|-
|> 1000
|-
|399
|367
|402
|541
|74.6
|426
|University of Santiago de Compostela
|Spain
|11
|-
|933
|-
|401
|411
|567
|327
|74.6
|427
|National Chiao Tung University
|Taiwan
|4
|-
|340
|-
|310
|290
|715
|673
|74.6
|428
|University of Oregon
|USA
|122
|476
|> 1000
|-
|592
|431
|298
|405
|74.6
|429
|Tulane University
|USA
|123
|576
|295
|-
|494
|405
|333
|541
|74.6
|430
|Rensselaer Polytechnic Institute
|USA
|124
|139
|153
|-
|664
|504
|430
|254
|74.6
|431
|University of Bari
|Italy
|18
|-
|> 1000
|-
|418
|414
|346
|541
|74.5
|432
|Chonnam National University
|South Korea
|12
|-
|> 1000
|-
|317
|403
|619
|405
|74.5
|433
|Capital Medical University
|China
|29
|-
|> 1000
|-
|292
|429
|642
|405
|74.5
|434
|King Abdullah University of Science and Technology
|Saudi Arabia
|3
|-
|> 1000
|168
|693
|451
|394
|898
|74.5
|435
|Rush University
|USA
|125
|-
|> 1000
|-
|607
|455
|413
|240
|74.5
|436
|INSEAD
|France
|20
|-
|2
|-
|> 1000
|> 1000
|> 1000
|> 1000
|74.5
|437
|Texas Tech University
|USA
|126
|-
|448
|-
|423
|416
|539
|363
|74.5
|438
|University of Pretoria
|South Africa
|4
|-
|686
|246
|416
|555
|600
|460
|74.5
|439
|New University of Lisbon
|Portugal
|4
|-
|> 1000
|207
|481
|482
|592
|673
|74.4
|440
|University of Oviedo
|Spain
|12
|-
|> 1000
|-
|480
|462
|425
|327
|74.4
|441
|Saint Louis University
|USA
|127
|-
|363
|287
|613
|517
|334
|363
|74.4
|442
|Federal University of São Paulo
|Brazil
|7
|-
|> 1000
|-
|341
|508
|580
|327
|74.4
|443
|Vita-Salute San Raffaele University
|Italy
|19
|-
|> 1000
|-
|618
|446
|255
|460
|74.4
|444
|University of Ulsan
|South Korea
|13
|-
|641
|-
|322
|376
|473
|673
|74.4
|445
|University of Siena
|Italy
|20
|-
|> 1000
|-
|506
|468
|429
|304
|74.4
|446
|University of La Laguna
|Spain
|13
|-
|> 1000
|-
|571
|519
|363
|275
|74.4
|447
|University of Nice Sophia Antipolis
|France
|21
|513
|> 1000
|-
|555
|474
|278
|460
|74.4
|448
|Stellenbosch University
|South Africa
|5
|555
|139
|-
|428
|500
|409
|541
|74.3
|449
|University of Zaragoza
|Spain
|14
|666
|971
|-
|351
|355
|582
|541
|74.3
|450
|University of Canterbury
|New Zealand
|3
|306
|326
|153
|641
|615
|449
|673
|74.3
|451
|University of Malaya
|Malaysia
|1
|-
|342
|-
|225
|397
|879
|673
|74.3
|452
|Cairo University
|Egypt
|1
|569
|> 1000
|228
|378
|629
|602
|541
|74.3
|453
|Aalborg University
|Denmark
|5
|-
|813
|-
|486
|463
|470
|327
|74.3
|454
|University of Bordeaux
|France
|22
|651
|> 1000
|-
|519
|437
|355
|460
|74.3
|455
|University of Central Florida
|USA
|128
|-
|> 1000
|-
|463
|421
|480
|405
|74.3
|456
|University of Ferrara
|Italy
|21
|-
|> 1000
|-
|539
|476
|414
|327
|74.2
|457
|TU Darmstadt
|Germany
|36
|137
|772
|-
|464
|426
|536
|405
|74.2
|458
|University of Savoy
|France
|23
|-
|> 1000
|-
|636
|514
|418
|240
|74.2
|459
|University of Mississippi
|USA
|129
|-
|> 1000
|-
|493
|427
|405
|460
|74.2
|460
|Lanzhou University
|China
|30
|-
|> 1000
|-
|274
|314
|765
|898
|74.2
|461
|University of Tehran
|Iran
|2
|428
|> 1000
|254
|217
|436
|> 1000
|> 1000
|74.2
|462
|University of Modena and Reggio Emilia
|Italy
|22
|-
|> 1000
|-
|523
|490
|506
|275
|74.2
|463
|University of Zagreb
|Croatia
|1
|-
|> 1000
|-
|296
|549
|503
|460
|74.2
|464
|Chalmers University of Technology
|Sweden
|10
|657
|419
|-
|408
|380
|467
|673
|74.2
|465
|China University of Geosciences
|China
|31
|-
|> 1000
|-
|353
|486
|534
|460
|74.1
|466
|Medical University of Innsbruck
|Austria
|5
|-
|> 1000
|-
|616
|502
|431
|275
|74.1
|467
|National Yang-Ming University
|Taiwan
|5
|-
|> 1000
|-
|359
|346
|485
|898
|74.1
|468
|University of Sherbrooke
|Canada
|20
|-
|> 1000
|-
|575
|483
|450
|304
|74.1
|469
|University of Texas Medical Branch
|USA
|130
|-
|> 1000
|-
|637
|469
|339
|405
|74.1
|470
|University of Verona
|Italy
|23
|-
|> 1000
|-
|594
|539
|423
|275
|74.1
|471
|Mahidol University
|Thailand
|1
|-
|> 1000
|-
|424
|460
|312
|898
|74.1
|472
|Polytechnic University of Valencia
|Spain
|15
|-
|> 1000
|-
|374
|371
|575
|673
|74.1
|473
|University College Cork
|Ireland
|3
|526
|> 1000
|-
|518
|452
|447
|405
|74.1
|474
|University of Hanover
|Germany
|37
|-
|> 1000
|-
|449
|454
|555
|405
|74.0
|475
|University of Parma
|Italy
|24
|-
|776
|-
|516
|481
|533
|327
|74.0
|476
|University of Iceland
|Iceland
|1
|-
|> 1000
|-
|770
|597
|257
|327
|74.0
|477
|University of Bayreuth
|Germany
|38
|-
|> 1000
|-
|667
|523
|362
|327
|74.0
|478
|West Virginia University
|USA
|131
|600
|260
|-
|501
|467
|487
|460
|74.0
|479
|University of Trento
|Italy
|25
|-
|> 1000
|-
|565
|485
|474
|405
|74.0
|480
|Georgia State University
|USA
|132
|-
|664
|-
|554
|449
|453
|405
|74.0
|481
|Southern Methodist University
|USA
|133
|332
|27
|-
|976
|735
|605
|460
|74.0
|482
|Chiba University
|Japan
|15
|-
|> 1000
|-
|415
|432
|374
|898
|74.0
|483
|University of Nebraska Medical Center
|USA
|134
|-
|> 1000
|-
|649
|509
|345
|405
|73.9
|484
|University of Electronic Science and Technology of China
|China
|32
|-
|720
|-
|291
|393
|952
|673
|73.9
|485
|Beihang University
|China
|33
|-
|803
|-
|232
|323
|965
|> 1000
|73.9
|486
|San Diego State University
|USA
|135
|497
|456
|-
|648
|511
|366
|405
|73.9
|487
|AgroParisTech
|France
|24
|-
|505
|-
|632
|484
|359
|460
|73.9
|488
|Chulalongkorn University
|Thailand
|2
|-
|117
|-
|435
|582
|645
|460
|73.9
|489
|University of Tromsø – The Arctic University of Norway
|Norway
|4
|-
|> 1000
|-
|541
|456
|387
|541
|73.9
|490
|University of Tartu
|Estonia
|1
|521
|> 1000
|-
|590
|577
|272
|541
|73.9
|491
|University of Alabama - Tuscaloosa
|USA
|136
|299
|246
|-
|580
|536
|531
|327
|73.9
|492
|Bar-Ilan University
|Israel
|6
|533
|840
|-
|512
|438
|379
|673
|73.8
|493
|Flinders University
|Australia
|18
|253
|> 1000
|-
|511
|476
|406
|541
|73.8
|494
|Saarland University
|Germany
|39
|-
|531
|-
|464
|420
|469
|673
|73.8
|495
|Clemson University
|USA
|137
|-
|980
|-
|492
|465
|583
|405
|73.8
|496
|Hunan University
|China
|34
|-
|542
|-
|365
|400
|> 1000
|541
|73.8
|497
|East China University of Science and Technology
|China
|35
|-
|> 1000
|-
|300
|362
|829
|898
|73.8
|498
|Open University, UK
|United Kingdom
|36
|-
|> 1000
|194
|788
|701
|432
|541
|73.8
|499
|University of Wyoming
|USA
|138
|-
|559
|-
|715
|561
|344
|363
|73.8
|World Rank
|Institution
|Location
|National Rank
|Quality of Education
|Alumni Employment
|Quality of Faculty
|Research Output
|Quality Publications
|Influence
|Citations
|Score
|1
|Harvard University
|USA
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|100
|2
|Stanford University
|USA
|2
|10
|3
|2
|10
|4
|3
|2
|96.7
|3
|Massachusetts Institute of Technology
|USA
|3
|3
|11
|3
|30
|15
|2
|6
|95.1
|4
|University of Cambridge
|United Kingdom
|1
|5
|19
|6
|12
|8
|6
|19
|94.0
|5
|University of Oxford
|United Kingdom
|2
|9
|25
|10
|9
|5
|7
|4
|93.2
|6
|University of California, Berkeley
|USA
|4
|7
|52
|5
|18
|12
|4
|8
|92.5
|7
|Princeton University
|USA
|5
|4
|15
|4
|146
|99
|28
|27
|91.9
|8
|Columbia University
|USA
|6
|16
|13
|8
|20
|14
|10
|10
|91.4
|9
|California Institute of Technology
|USA
|7
|1
|200
|7
|127
|81
|13
|31
|91.0
|10
|University of Chicago
|USA
|8
|13
|22
|9
|39
|22
|18
|10
|90.6
|11
|Yale University
|USA
|9
|11
|34
|12
|37
|19
|11
|31
|90.3
|12
|University of Tokyo
|Japan
|1
|17
|8
|33
|7
|17
|23
|29
|90.0
|13
|University of Pennsylvania
|USA
|10
|31
|9
|30
|16
|11
|17
|13
|89.7
|14
|Cornell University
|USA
|11
|14
|28
|19
|31
|24
|15
|40
|89.4
|15
|University of California, Los Angeles
|USA
|12
|58
|63
|11
|13
|10
|14
|5
|89.1
|16
|Johns Hopkins University
|USA
|13
|24
|159
|17
|8
|6
|12
|3
|88.9
|17
|University of Toronto
|Canada
|1
|86
|157
|23
|2
|2
|16
|7
|88.7
|18
|University of Michigan
|USA
|14
|47
|38
|68
|3
|3
|20
|10
|88.4
|19
|University of Washington - Seattle
|USA
|15
|75
|220
|26
|11
|9
|9
|9
|88.2
|20
|University of California, San Diego
|USA
|16
|37
|> 1000
|16
|28
|16
|5
|16
|88.0
|21
|University College London
|United Kingdom
|3
|32
|739
|28
|5
|7
|19
|19
|87.8
|22
|University of California, San Francisco
|USA
|17
|-
|> 1000
|13
|45
|23
|8
|17
|87.7
|23
|Northwestern University
|USA
|18
|129
|18
|44
|52
|28
|36
|34
|87.5
|24
|Duke University
|USA
|19
|98
|46
|47
|36
|20
|21
|14
|87.3
|25
|New York University
|USA
|20
|64
|40
|18
|70
|50
|29
|35
|87.2
|26
|Kyoto University
|Japan
|2
|25
|29
|24
|29
|45
|48
|101
|87.0
|27
|University of Wisconsin–Madison
|USA
|21
|65
|79
|32
|32
|26
|30
|15
|86.9
|28
|ETH Zurich
|Switzerland
|1
|29
|98
|20
|57
|42
|27
|59
|86.7
|29
|Sorbonne University
|France
|1
|46
|344
|56
|6
|13
|24
|22
|86.6
|30
|Imperial College London
|United Kingdom
|4
|93
|103
|43
|21
|18
|25
|29
|86.5
|31
|University of Texas at Austin
|USA
|22
|108
|62
|29
|73
|58
|58
|24
|86.3
|32
|University of Illinois at Urbana–Champaign
|USA
|23
|40
|150
|27
|65
|55
|61
|50
|86.2
|33
|University of North Carolina at Chapel Hill
|USA
|24
|205
|120
|72
|50
|30
|33
|21
|86.1
|34
|University of Edinburgh
|United Kingdom
|5
|61
|325
|36
|72
|56
|31
|48
|86.0
|35
|University of Minnesota Twin Cities
|USA
|25
|131
|302
|76
|24
|21
|35
|28
|85.9
|36
|Washington University in St. Louis
|USA
|26
|206
|161
|64
|81
|46
|22
|22
|85.8
|37
|McGill University
|Canada
|2
|68
|86
|65
|44
|36
|53
|39
|85.6
|38
|University of British Columbia
|Canada
|3
|173
|699
|78
|25
|27
|37
|24
|85.5
|39
|University of Copenhagen
|Denmark
|1
|302
|364
|79
|26
|29
|26
|38
|85.4
|40
|Ohio State University
|USA
|27
|165
|254
|70
|33
|31
|50
|35
|85.3
|41
|Rutgers University-New Brunswick
|USA
|28
|212
|101
|35
|74
|67
|62
|59
|85.2
|42
|University of California, Davis
|USA
|29
|83
|579
|75
|42
|35
|39
|31
|85.1
|43
|Pennsylvania State University
|USA
|30
|374
|168
|60
|43
|40
|41
|51
|85.0
|44
|University of Manchester
|United Kingdom
|6
|171
|227
|63
|49
|48
|65
|35
|85.0
|45
|Weizmann Institute of Science
|Israel
|1
|8
|> 1000
|22
|445
|292
|69
|254
|84.9
|46
|Heidelberg University
|Germany
|1
|71
|807
|51
|63
|64
|51
|53
|84.8
|47
|University of Maryland, College Park
|USA
|31
|103
|480
|55
|92
|72
|45
|42
|84.7
|48
|Ludwig Maximilian University of Munich
|Germany
|2
|91
|266
|83
|53
|57
|42
|46
|84.6
|49
|Karolinska Institute
|Sweden
|1
|162
|> 1000
|46
|67
|53
|46
|108
|84.5
|50
|University of Colorado Boulder
|USA
|32
|134
|170
|41
|145
|111
|40
|59
|84.4
|51
|University of Southern California
|USA
|33
|215
|111
|40
|121
|88
|74
|66
|84.4
|52
|University of Arizona
|USA
|34
|166
|164
|53
|111
|96
|43
|48
|84.3
|53
|Osaka University
|Japan
|3
|70
|65
|61
|59
|82
|83
|174
|84.2
|54
|University of Paris-Sud
|France
|2
|49
|815
|38
|103
|86
|98
|76
|84.1
|55
|University of Geneva
|Switzerland
|2
|35
|381
|31
|147
|130
|87
|72
|84.0
|56
|Boston University
|USA
|35
|572
|112
|106
|113
|75
|52
|26
|84.0
|57
|University of Melbourne
|Australia
|1
|232
|408
|180
|35
|34
|54
|40
|83.9
|58
|Brown University
|USA
|36
|95
|50
|50
|186
|125
|85
|80
|83.8
|59
|University of California, Irvine
|USA
|37
|264
|> 1000
|42
|133
|97
|64
|57
|83.8
|60
|Seoul National University
|South Korea
|1
|-
|20
|-
|19
|39
|146
|129
|83.7
|61
|Hebrew University of Jerusalem
|Israel
|2
|19
|400
|15
|177
|143
|122
|405
|83.6
|62
|University of Florida
|USA
|38
|472
|485
|113
|40
|44
|90
|43
|83.6
|63
|Purdue University, West Lafayette
|USA
|39
|96
|83
|58
|94
|93
|106
|129
|83.5
|64
|Vanderbilt University
|USA
|40
|148
|91
|140
|95
|63
|57
|45
|83.4
|65
|University of Bristol
|United Kingdom
|7
|186
|296
|48
|126
|100
|67
|85
|83.4
|66
|University of Texas Southwestern Medical Center
|USA
|41
|33
|> 1000
|39
|244
|151
|34
|187
|83.3
|67
|Sapienza University of Rome
|Italy
|1
|117
|486
|34
|61
|103
|195
|71
|83.2
|68
|King's College London
|United Kingdom
|8
|43
|341
|110
|88
|65
|79
|72
|83.2
|69
|University of Zurich
|Switzerland
|3
|267
|771
|108
|80
|70
|49
|51
|83.1
|70
|University of California, Santa Barbara
|USA
|42
|149
|596
|25
|229
|146
|80
|63
|83.0
|71
|University of Sydney
|Australia
|2
|231
|590
|208
|27
|33
|71
|46
|83.0
|72
|Utrecht University
|Netherlands
|1
|122
|352
|137
|58
|43
|56
|66
|82.9
|73
|University of Pittsburgh
|USA
|43
|187
|233
|-
|34
|25
|47
|18
|82.9
|74
|University of Queensland
|Australia
|3
|310
|541
|181
|46
|51
|63
|53
|82.8
|75
|University of Oslo
|Norway
|1
|97
|633
|52
|99
|102
|112
|93
|82.8
|76
|Rockefeller University
|USA
|44
|15
|> 1000
|14
|786
|434
|32
|275
|82.7
|77
|University of São Paulo
|Brazil
|1
|583
|256
|109
|4
|60
|162
|139
|82.6
|78
|Texas A&M University, College Station
|USA
|45
|625
|183
|57
|85
|95
|133
|101
|82.6
|79
|University of Virginia
|USA
|46
|271
|31
|168
|151
|116
|95
|85
|82.5
|80
|Emory University
|USA
|47
|-
|197
|164
|101
|66
|55
|63
|82.5
|81
|Free University of Berlin
|Germany
|3
|112
|> 1000
|124
|64
|76
|72
|85
|82.4
|82
|Australian National University
|Australia
|4
|188
|666
|37
|153
|136
|101
|121
|82.4
|83
|University of Utah
|USA
|48
|169
|187
|80
|125
|105
|68
|93
|82.3
|84
|Paris Diderot University
|France
|3
|192
|> 1000
|101
|122
|108
|44
|76
|82.3
|85
|Tel Aviv University
|Israel
|3
|105
|143
|59
|108
|115
|129
|151
|82.2
|86
|Uppsala University
|Sweden
|2
|102
|548
|84
|107
|107
|66
|114
|82.2
|87
|University of Barcelona
|Spain
|1
|386
|472
|181
|47
|54
|91
|72
|82.1
|88
|Aarhus University
|Denmark
|2
|589
|379
|114
|83
|79
|78
|121
|82.1
|89
|University of Texas MD Anderson Cancer Center
|USA
|49
|-
|> 1000
|91
|158
|104
|70
|66
|82.0
|90
|Leiden University
|Netherlands
|2
|228
|> 1000
|118
|118
|78
|81
|80
|82.0
|91
|Carnegie Mellon University
|USA
|50
|34
|145
|21
|318
|228
|221
|129
|81.9
|92
|Peking University
|China
|1
|340
|67
|-
|23
|38
|88
|167
|81.9
|93
|University of Helsinki
|Finland
|1
|109
|> 1000
|135
|82
|83
|77
|108
|81.8
|94
|Baylor College of Medicine
|USA
|51
|-
|> 1000
|141
|161
|118
|38
|53
|81.8
|95
|Lund University
|Sweden
|3
|294
|753
|122
|90
|90
|121
|76
|81.7
|96
|University of Alberta
|Canada
|4
|281
|371
|192
|62
|69
|117
|80
|81.7
|97
|Grenoble Alpes University
|France
|4
|334
|> 1000
|157
|89
|87
|75
|93
|81.7
|98
|Tsinghua University
|China
|2
|586
|109
|-
|22
|41
|96
|108
|81.6
|99
|University of Basel
|Switzerland
|4
|142
|393
|54
|218
|162
|89
|139
|81.6
|100
|University of Groningen
|Netherlands
|3
|363
|482
|131
|97
|73
|104
|93
|81.5
|101
|Humboldt University of Berlin
|Germany
|4
|570
|> 1000
|225
|69
|77
|73
|80
|81.5
|102
|École Polytechnique Fédérale de Lausanne
|Switzerland
|5
|400
|92
|141
|184
|126
|102
|53
|81.4
|103
|National University of Singapore
|Singapore
|1
|-
|148
|-
|38
|32
|94
|85
|81.4
|104
|Ghent University
|Belgium
|1
|311
|685
|190
|55
|68
|136
|101
|81.3
|105
|University of Rochester
|USA
|52
|73
|74
|139
|220
|148
|139
|66
|81.3
|106
|Erasmus University Rotterdam
|Netherlands
|4
|-
|90
|264
|120
|84
|107
|72
|81.3
|107
|KU Leuven
|Belgium
|2
|-
|429
|-
|48
|47
|84
|66
|81.2
|108
|University of Bern
|Switzerland
|6
|183
|> 1000
|102
|160
|144
|105
|85
|81.2
|109
|National Taiwan University
|Taiwan
|1
|140
|37
|-
|51
|61
|223
|151
|81.1
|110
|University of Montreal
|Canada
|5
|486
|455
|205
|86
|91
|93
|139
|81.1
|111
|University of California, Santa Cruz
|USA
|53
|343
|> 1000
|45
|412
|275
|60
|93
|81.1
|112
|Technical University of Munich
|Germany
|5
|89
|339
|226
|106
|98
|86
|139
|81.0
|113
|Nagoya University
|Japan
|4
|69
|366
|67
|132
|165
|169
|222
|81.0
|114
|Arizona State University
|USA
|54
|-
|796
|111
|155
|139
|113
|114
|80.9
|115
|University of Bonn
|Germany
|6
|123
|494
|105
|167
|158
|123
|101
|80.9
|116
|École Polytechnique
|France
|5
|85
|5
|240
|488
|396
|348
|254
|80.9
|117
|École normale supérieure
|France
|6
|6
|627
|82
|598
|442
|227
|460
|80.8
|118
|University of Nottingham
|United Kingdom
|9
|317
|375
|98
|138
|121
|179
|114
|80.8
|119
|University of New South Wales
|Australia
|5
|399
|126
|278
|68
|74
|154
|85
|80.8
|120
|Tohoku University
|Japan
|5
|82
|158
|246
|60
|101
|166
|167
|80.7
|121
|McMaster University
|Canada
|6
|339
|660
|202
|140
|133
|124
|57
|80.7
|122
|Dartmouth College
|USA
|55
|48
|17
|232
|372
|258
|185
|240
|80.6
|123
|University of Amsterdam
|Netherlands
|5
|175
|872
|298
|79
|62
|82
|85
|80.6
|124
|Monash University
|Australia
|6
|455
|405
|-
|56
|59
|100
|101
|80.6
|125
|University of Hamburg
|Germany
|7
|594
|414
|177
|139
|138
|130
|114
|80.5
|126
|Moscow State University
|Russia
|1
|23
|384
|71
|98
|289
|279
|304
|80.5
|127
|VU University Amsterdam
|Netherlands
|6
|-
|984
|-
|91
|71
|132
|44
|80.5
|128
|Stony Brook University
|USA
|56
|373
|> 1000
|62
|270
|197
|115
|187
|80.4
|129
|Rice University
|USA
|57
|67
|93
|77
|407
|283
|163
|108
|80.4
|130
|Radboud University Nijmegen
|Netherlands
|7
|172
|533
|-
|114
|80
|99
|59
|80.4
|131
|Cardiff University
|United Kingdom
|10
|338
|483
|95
|212
|182
|148
|121
|80.3
|132
|University of Tübingen
|Germany
|8
|94
|> 1000
|122
|152
|141
|118
|240
|80.3
|133
|University of Colorado Denver | Anschutz Medical Campus
|USA
|58
|-
|> 1000
|94
|234
|167
|134
|139
|80.3
|134
|University of Iowa
|USA
|59
|292
|373
|212
|148
|120
|108
|151
|80.2
|135
|University of Strasbourg
|France
|7
|113
|> 1000
|49
|258
|197
|157
|275
|80.2
|136
|Shanghai Jiao Tong University
|China
|3
|619
|236
|-
|17
|52
|203
|167
|80.2
|137
|University of Southampton
|United Kingdom
|11
|603
|285
|243
|134
|114
|119
|151
|80.1
|138
|Aix-Marseille University
|France
|8
|401
|941
|-
|87
|89
|76
|139
|80.1
|139
|Georgia Institute of Technology
|USA
|60
|282
|151
|157
|144
|117
|171
|222
|80.1
|140
|Tokyo Institute of Technology
|Japan
|6
|303
|71
|87
|195
|233
|218
|222
|80.0
|141
|University of Montpellier
|France
|9
|565
|> 1000
|214
|142
|129
|125
|139
|80.0
|142
|Case Western Reserve University
|USA
|61
|60
|259
|280
|183
|140
|109
|76
|80.0
|143
|Indiana University Bloomington
|USA
|62
|237
|78
|133
|267
|193
|161
|163
|79.9
|144
|Michigan State University
|USA
|63
|209
|281
|-
|110
|106
|145
|65
|79.9
|145
|University of Western Australia
|Australia
|7
|273
|663
|253
|123
|123
|141
|121
|79.9
|146
|University of Lausanne
|Switzerland
|7
|144
|791
|104
|286
|215
|120
|151
|79.8
|147
|Technion – Israel Institute of Technology
|Israel
|4
|79
|271
|69
|271
|227
|213
|200
|79.8
|148
|University of Milan
|Italy
|2
|384
|691
|229
|117
|130
|184
|114
|79.8
|149
|Goethe University Frankfurt
|Germany
|9
|220
|642
|107
|219
|205
|152
|222
|79.7
|150
|University of Padua
|Italy
|3
|553
|> 1000
|-
|96
|110
|144
|80
|79.7
|151
|Oregon Health & Science University
|USA
|64
|-
|> 1000
|172
|295
|208
|111
|108
|79.7
|152
|Autonomous University of Barcelona
|Spain
|2
|-
|> 1000
|153
|131
|135
|206
|187
|79.6
|153
|Icahn School of Medicine at Mount Sinai
|USA
|65
|-
|> 1000
|-
|202
|145
|59
|101
|79.6
|154
|Tufts University
|USA
|66
|100
|64
|229
|272
|212
|178
|151
|79.6
|155
|University of Göttingen
|Germany
|10
|80
|316
|224
|188
|171
|138
|187
|79.6
|156
|Royal Institute of Technology
|Sweden
|4
|266
|45
|126
|242
|232
|322
|222
|79.5
|157
|Zhejiang University
|China
|4
|-
|568
|-
|15
|49
|244
|304
|79.5
|158
|University of Glasgow
|United Kingdom
|12
|284
|264
|-
|165
|128
|103
|114
|79.5
|159
|Stockholm University
|Sweden
|5
|243
|276
|263
|247
|200
|110
|93
|79.4
|160
|University of Notre Dame
|USA
|67
|397
|30
|103
|379
|274
|286
|327
|79.4
|161
|Université catholique de Louvain
|Belgium
|3
|355
|524
|116
|254
|217
|254
|85
|79.4
|162
|University of Sheffield
|United Kingdom
|13
|330
|440
|281
|154
|147
|160
|93
|79.4
|163
|University of Warwick
|United Kingdom
|14
|221
|239
|164
|233
|184
|204
|151
|79.3
|164
|University of Leeds
|United Kingdom
|15
|104
|291
|-
|150
|137
|127
|139
|79.3
|165
|University of Freiburg
|Germany
|11
|217
|209
|286
|187
|160
|128
|129
|79.3
|166
|University of Gothenburg
|Sweden
|6
|501
|427
|141
|208
|189
|175
|187
|79.2
|167
|North Carolina State University
|USA
|68
|121
|416
|153
|170
|168
|235
|200
|79.2
|168
|Wageningen University and Research
|Netherlands
|8
|534
|962
|223
|207
|175
|170
|129
|79.2
|169
|University of Birmingham
|United Kingdom
|16
|164
|355
|292
|129
|119
|142
|187
|79.2
|170
|Fudan University
|China
|5
|-
|210
|-
|54
|94
|188
|275
|79.1
|171
|University of Hong Kong
|Hong Kong
|1
|432
|165
|-
|136
|132
|183
|114
|79.1
|172
|University of Vienna
|Austria
|1
|443
|489
|138
|249
|247
|159
|174
|79.1
|173
|Nanyang Technological University
|Singapore
|2
|-
|> 1000
|-
|93
|85
|243
|121
|79.1
|174
|Hokkaido University
|Japan
|7
|415
|305
|177
|137
|173
|209
|304
|79.0
|175
|Keio University
|Japan
|8
|549
|12
|-
|303
|324
|273
|363
|79.0
|176
|Université libre de Bruxelles
|Belgium
|4
|358
|258
|81
|290
|264
|228
|200
|79.0
|177
|Iowa State University
|USA
|69
|563
|245
|134
|203
|195
|214
|222
|78.9
|178
|Chinese University of Hong Kong
|Hong Kong
|2
|247
|> 1000
|141
|180
|156
|304
|174
|78.9
|179
|University of Liverpool
|United Kingdom
|17
|382
|436
|294
|189
|155
|135
|139
|78.9
|180
|University of Georgia
|USA
|70
|204
|337
|216
|193
|190
|165
|275
|78.9
|181
|Paris Descartes University
|France
|10
|482
|916
|-
|173
|134
|114
|187
|78.8
|182
|University of Massachusetts Medical School
|USA
|71
|-
|> 1000
|91
|505
|326
|92
|200
|78.8
|183
|University of Science and Technology, Korea
|South Korea
|2
|-
|> 1000
|-
|41
|92
|270
|254
|78.8
|184
|University of Massachusetts Amherst
|USA
|72
|297
|253
|198
|289
|226
|212
|121
|78.8
|185
|University of Florence
|Italy
|4
|458
|765
|112
|213
|231
|305
|200
|78.7
|186
|University of Münster
|Germany
|12
|224
|782
|222
|214
|172
|182
|200
|78.7
|187
|Queen Mary University of London
|United Kingdom
|18
|241
|907
|198
|276
|223
|156
|200
|78.7
|188
|Newcastle University
|United Kingdom
|19
|-
|498
|261
|236
|188
|140
|174
|78.7
|189
|University of Chinese Academy of Sciences
|China
|6
|-
|> 1000
|-
|14
|37
|220
|898
|78.6
|190
|University of Missouri–Columbia
|USA
|73
|490
|190
|115
|265
|244
|261
|222
|78.6
|191
|University of Alabama at Birmingham
|USA
|74
|-
|> 1000
|-
|198
|152
|126
|139
|78.6
|192
|Durham University
|United Kingdom
|20
|141
|327
|89
|327
|255
|236
|240
|78.6
|193
|University of Connecticut
|USA
|75
|573
|417
|141
|210
|191
|211
|254
|78.5
|194
|University of Texas Health Science Center at Houston
|USA
|76
|-
|> 1000
|194
|298
|238
|143
|187
|78.5
|195
|Yeshiva University
|USA
|77
|336
|> 1000
|266
|305
|222
|97
|151
|78.5
|196
|University of Calgary
|Canada
|7
|-
|213
|-
|141
|142
|153
|240
|78.5
|197
|University of Miami
|USA
|78
|-
|286
|-
|204
|174
|137
|129
|78.4
|198
|Western University
|Canada
|8
|454
|105
|-
|164
|164
|202
|167
|78.4
|199
|Paul Sabatier University - Toulouse III
|France
|11
|-
|> 1000
|-
|185
|161
|116
|174
|78.4
|200
|Nanjing University
|China
|7
|479
|563
|-
|78
|109
|317
|163
|78.4
|201
|University of Bologna
|Italy
|5
|645
|709
|-
|116
|127
|260
|129
|78.4
|202
|Sun Yat-sen University
|China
|8
|-
|527
|-
|71
|113
|302
|200
|78.3
|203
|Charles University in Prague
|Czech Republic
|1
|494
|> 1000
|241
|135
|230
|237
|200
|78.3
|204
|University of Cincinnati
|USA
|79
|290
|195
|-
|222
|178
|167
|151
|78.3
|205
|University of Ottawa
|Canada
|9
|366
|431
|-
|162
|157
|164
|200
|78.3
|206
|University of Liège
|Belgium
|5
|159
|> 1000
|91
|337
|334
|242
|174
|78.2
|207
|TU Dresden
|Germany
|13
|-
|> 1000
|-
|172
|178
|176
|129
|78.2
|208
|University of Turin
|Italy
|6
|597
|> 1000
|202
|199
|210
|263
|200
|78.2
|209
|University of Science and Technology of China
|China
|9
|-
|347
|-
|102
|112
|248
|254
|78.2
|210
|University of Maryland, Baltimore
|USA
|80
|-
|> 1000
|-
|253
|192
|150
|101
|78.1
|211
|University of Sussex
|United Kingdom
|21
|219
|387
|73
|482
|365
|269
|163
|78.1
|212
|RWTH Aachen University
|Germany
|14
|655
|298
|244
|181
|186
|367
|129
|78.1
|213
|University of Cologne
|Germany
|15
|-
|287
|285
|221
|206
|147
|222
|78.1
|214
|University of Würzburg
|Germany
|16
|244
|853
|213
|268
|220
|186
|240
|78.1
|215
|Technical University of Denmark
|Denmark
|3
|640
|830
|287
|216
|203
|196
|93
|78.0
|216
|University of Erlangen-Nuremberg
|Germany
|17
|346
|928
|-
|166
|166
|189
|151
|78.0
|217
|University of Illinois at Chicago
|USA
|81
|431
|> 1000
|-
|169
|149
|205
|151
|78.0
|218
|Sungkyunkwan University
|South Korea
|3
|-
|237
|-
|119
|170
|295
|139
|78.0
|219
|Louisiana State University
|USA
|82
|548
|345
|-
|190
|201
|198
|108
|77.9
|220
|University of Lisbon
|Portugal
|1
|622
|> 1000
|291
|109
|154
|291
|167
|77.9
|221
|Claude Bernard University Lyon 1
|France
|12
|-
|> 1000
|-
|171
|150
|158
|254
|77.9
|222
|Yonsei University
|South Korea
|4
|-
|116
|-
|76
|122
|308
|363
|77.9
|223
|University of Cape Town
|South Africa
|1
|216
|294
|187
|293
|299
|190
|254
|77.9
|224
|University of Kansas
|USA
|83
|324
|270
|-
|243
|218
|180
|121
|77.8
|225
|University College Dublin
|Ireland
|1
|492
|310
|127
|315
|291
|276
|200
|77.8
|226
|Kyushu University
|Japan
|9
|508
|106
|-
|124
|176
|238
|363
|77.8
|227
|University of Porto
|Portugal
|2
|195
|655
|191
|179
|245
|323
|304
|77.8
|228
|Trinity College, Dublin
|Ireland
|2
|524
|96
|283
|335
|300
|222
|129
|77.7
|229
|University of Adelaide
|Australia
|8
|444
|845
|-
|197
|199
|194
|187
|77.7
|230
|University of the Witwatersrand
|South Africa
|2
|133
|80
|216
|367
|377
|187
|304
|77.7
|231
|University of Manitoba
|Canada
|10
|301
|207
|194
|281
|272
|288
|275
|77.7
|232
|Karlsruhe Institute of Technology
|Germany
|18
|652
|334
|244
|211
|209
|326
|275
|77.7
|233
|University of Kiel
|Germany
|19
|407
|911
|282
|269
|253
|172
|222
|77.6
|234
|Johannes Gutenberg University Mainz
|Germany
|20
|556
|> 1000
|279
|239
|213
|193
|254
|77.6
|235
|Indiana University – Purdue University Indianapolis
|USA
|84
|-
|943
|-
|250
|204
|177
|222
|77.6
|236
|University of Auckland
|New Zealand
|1
|481
|468
|-
|235
|236
|250
|121
|77.6
|237
|Korea University
|South Korea
|5
|-
|108
|-
|115
|159
|384
|363
|77.6
|238
|University of Tsukuba
|Japan
|10
|398
|> 1000
|130
|259
|277
|266
|405
|77.5
|239
|Wake Forest University
|USA
|85
|445
|73
|-
|366
|285
|231
|167
|77.5
|240
|Ulm University
|Germany
|21
|-
|825
|174
|329
|301
|199
|363
|77.5
|241
|Queensland University of Technology
|Australia
|9
|-
|> 1000
|-
|159
|183
|201
|327
|77.5
|242
|University of Lille
|France
|13
|541
|> 1000
|-
|174
|195
|246
|240
|77.5
|243
|University of Aberdeen
|United Kingdom
|22
|587
|649
|219
|348
|293
|210
|254
|77.4
|244
|Colorado State University
|USA
|86
|307
|> 1000
|254
|282
|256
|216
|304
|77.4
|245
|University of California, Riverside
|USA
|87
|477
|> 1000
|-
|328
|240
|149
|200
|77.4
|246
|Virginia Commonwealth University
|USA
|88
|-
|> 1000
|189
|330
|278
|251
|304
|77.4
|247
|University of Naples Federico II
|Italy
|7
|616
|949
|-
|149
|177
|338
|200
|77.4
|248
|Florida State University
|USA
|89
|475
|645
|-
|275
|235
|232
|139
|77.3
|249
|Maastricht University
|Netherlands
|9
|-
|> 1000
|-
|223
|169
|293
|187
|77.3
|250
|Brandeis University
|USA
|90
|20
|251
|66
|948
|636
|217
|405
|77.3
|251
|Oregon State University
|USA
|91
|328
|519
|-
|294
|267
|173
|187
|77.3
|252
|University of Bergen
|Norway
|2
|-
|> 1000
|-
|264
|241
|181
|222
|77.3
|253
|Wayne State University
|USA
|92
|-
|263
|-
|266
|234
|267
|163
|77.2
|254
|University of Tennessee, Knoxville
|USA
|93
|585
|288
|-
|231
|224
|233
|240
|77.2
|255
|Umeå University
|Sweden
|7
|-
|> 1000
|238
|336
|281
|207
|275
|77.2
|256
|London School of Hygiene & Tropical Medicine
|United Kingdom
|23
|-
|> 1000
|-
|392
|257
|151
|174
|77.2
|257
|University of New Mexico
|USA
|94
|-
|> 1000
|-
|304
|251
|174
|200
|77.2
|258
|National Autonomous University of Mexico
|Mexico
|1
|491
|> 1000
|-
|105
|219
|249
|405
|77.2
|259
|University of Kentucky
|USA
|95
|611
|535
|-
|227
|216
|275
|200
|77.1
|260
|University of Warsaw
|Poland
|1
|150
|> 1000
|96
|380
|415
|360
|275
|77.1
|261
|Queen's University
|Canada
|11
|588
|378
|141
|320
|287
|316
|363
|77.1
|262
|University of South Florida
|USA
|96
|-
|724
|-
|256
|248
|256
|174
|77.1
|263
|Norwegian University of Science and Technology
|Norway
|3
|523
|397
|88
|339
|349
|463
|327
|77.1
|264
|Complutense University of Madrid
|Spain
|3
|193
|131
|300
|178
|214
|321
|363
|77.0
|265
|Xi'an Jiaotong University
|China
|10
|-
|201
|-
|112
|180
|451
|327
|77.0
|266
|University of Leicester
|United Kingdom
|24
|-
|> 1000
|-
|345
|280
|131
|275
|77.0
|267
|Medical University of Vienna
|Austria
|2
|-
|> 1000
|-
|301
|252
|200
|200
|77.0
|268
|University of Waterloo
|Canada
|12
|-
|222
|-
|196
|194
|353
|275
|77.0
|269
|Laval University
|Canada
|13
|564
|499
|-
|241
|225
|252
|275
|76.9
|270
|Shandong University
|China
|11
|-
|800
|-
|84
|153
|571
|327
|76.9
|271
|University of Valencia
|Spain
|4
|-
|> 1000
|-
|215
|237
|349
|174
|76.9
|272
|University of East Anglia
|United Kingdom
|25
|227
|> 1000
|227
|471
|353
|224
|187
|76.9
|273
|University at Buffalo
|USA
|97
|233
|747
|-
|263
|221
|292
|222
|76.9
|274
|London School of Economics
|United Kingdom
|26
|44
|85
|90
|655
|506
|627
|240
|76.9
|275
|Virginia Tech
|USA
|98
|544
|322
|-
|206
|211
|259
|363
|76.8
|276
|Huazhong University of Science and Technology
|China
|12
|-
|244
|-
|77
|124
|537
|541
|76.8
|277
|Washington State University
|USA
|99
|-
|748
|174
|321
|312
|289
|460
|76.8
|278
|Dalhousie University
|Canada
|14
|218
|290
|-
|308
|305
|225
|200
|76.8
|279
|University of York
|United Kingdom
|27
|-
|> 1000
|-
|362
|284
|208
|174
|76.8
|280
|Autonomous University of Madrid
|Spain
|5
|-
|932
|-
|257
|246
|285
|240
|76.7
|281
|University of Exeter
|United Kingdom
|28
|506
|684
|-
|331
|270
|168
|327
|76.7
|282
|University of South Carolina - Columbia
|USA
|100
|-
|503
|257
|334
|288
|436
|174
|76.7
|283
|University of Rome Tor Vergata
|Italy
|8
|-
|> 1000
|-
|273
|282
|303
|174
|76.7
|284
|Delft University of Technology
|Netherlands
|10
|566
|406
|-
|224
|228
|281
|363
|76.7
|285
|University of Pisa
|Italy
|9
|538
|> 1000
|-
|228
|261
|337
|222
|76.7
|286
|Kobe University
|Japan
|11
|160
|445
|141
|369
|418
|318
|327
|76.6
|287
|Leipzig University
|Germany
|22
|599
|> 1000
|295
|284
|279
|229
|275
|76.6
|288
|University of Delaware
|USA
|101
|396
|688
|177
|371
|304
|341
|405
|76.6
|289
|Georgetown University
|USA
|102
|277
|59
|-
|427
|331
|319
|275
|76.6
|290
|University of Duisburg-Essen
|Germany
|23
|-
|> 1000
|-
|299
|297
|215
|254
|76.6
|291
|Ruhr University Bochum
|Germany
|24
|-
|370
|-
|245
|259
|283
|327
|76.6
|292
|University of Antwerp
|Belgium
|6
|-
|714
|-
|287
|262
|329
|200
|76.5
|293
|University of Buenos Aires
|Argentina
|1
|305
|> 1000
|231
|237
|306
|350
|460
|76.5
|294
|University of Düsseldorf
|Germany
|25
|409
|> 1000
|-
|347
|317
|219
|222
|76.5
|295
|KAIST
|South Korea
|6
|-
|156
|-
|209
|187
|306
|673
|76.5
|296
|Sichuan University
|China
|13
|-
|> 1000
|-
|75
|181
|370
|898
|76.5
|297
|National Cheng Kung University
|Taiwan
|2
|-
|102
|-
|168
|202
|484
|541
|76.5
|298
|Federal University of Rio de Janeiro
|Brazil
|2
|316
|401
|-
|192
|316
|328
|304
|76.4
|299
|University of Houston
|USA
|103
|-
|114
|-
|358
|311
|290
|275
|76.4
|300
|Harbin Institute of Technology
|China
|14
|-
|470
|-
|104
|163
|794
|405
|76.4
|301
|University of Innsbruck
|Austria
|3
|414
|787
|136
|528
|450
|241
|327
|76.4
|302
|Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
|China
|15
|-
|> 1000
|-
|248
|310
|239
|363
|76.4
|303
|Waseda University
|Japan
|12
|562
|23
|-
|470
|471
|445
|541
|76.4
|304
|University of Texas at Dallas
|USA
|104
|412
|493
|185
|521
|401
|383
|222
|76.3
|305
|National and Kapodistrian University of Athens
|Greece
|1
|-
|634
|-
|201
|268
|416
|275
|76.3
|306
|University of Hawaii at Manoa
|USA
|105
|-
|> 1000
|100
|574
|447
|245
|541
|76.3
|307
|University of Lorraine
|France
|14
|470
|376
|271
|311
|328
|314
|363
|76.3
|308
|George Washington University
|USA
|106
|413
|169
|-
|352
|295
|234
|405
|76.3
|309
|University of Otago
|New Zealand
|2
|-
|864
|-
|323
|308
|282
|254
|76.3
|310
|Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University
|France
|15
|-
|> 1000
|-
|442
|344
|191
|240
|76.2
|311
|Simon Fraser University
|Canada
|15
|-
|> 1000
|-
|370
|302
|262
|254
|76.2
|312
|Tongji University
|China
|16
|335
|248
|-
|156
|250
|396
|541
|76.2
|313
|University of Nebraska–Lincoln
|USA
|107
|360
|386
|-
|325
|298
|309
|275
|76.2
|314
|University of Perugia
|Italy
|10
|-
|> 1000
|164
|426
|412
|307
|460
|76.2
|315
|Queen's University Belfast
|United Kingdom
|29
|371
|752
|-
|356
|309
|294
|254
|76.2
|316
|University of Texas Health Science Center at San Antonio
|USA
|108
|-
|> 1000
|-
|489
|358
|240
|167
|76.1
|317
|University of Jena
|Germany
|26
|-
|> 1000
|299
|278
|266
|264
|460
|76.1
|318
|University of Granada
|Spain
|6
|-
|> 1000
|-
|251
|294
|497
|200
|76.1
|319
|South China University of Technology
|China
|17
|-
|228
|-
|200
|242
|661
|304
|76.1
|320
|University of Dundee
|United Kingdom
|30
|318
|> 1000
|-
|536
|391
|192
|174
|76.1
|321
|Vrije Universiteit Brussel
|Belgium
|7
|213
|> 1000
|-
|350
|320
|271
|304
|76.1
|322
|George Mason University
|USA
|109
|-
|> 1000
|85
|560
|487
|357
|460
|76.0
|323
|King Abdulaziz University
|Saudi Arabia
|1
|-
|> 1000
|-
|255
|357
|274
|363
|76.0
|324
|Macquarie University
|Australia
|10
|-
|667
|277
|393
|339
|299
|327
|76.0
|325
|Pontifical Catholic University of Chile
|Chile
|1
|252
|221
|235
|385
|428
|330
|405
|76.0
|326
|University of Guelph
|Canada
|16
|-
|> 1000
|-
|360
|352
|325
|200
|76.0
|327
|University of Regensburg
|Germany
|27
|-
|727
|-
|386
|341
|258
|275
|76.0
|328
|Central South University
|China
|18
|-
|262
|-
|129
|262
|617
|460
|76.0
|329
|Grenoble Institute of Technology
|France
|16
|200
|> 1000
|261
|388
|354
|572
|200
|75.9
|330
|Thomas Jefferson University
|USA
|110
|274
|> 1000
|-
|461
|368
|331
|151
|75.9
|331
|Mines ParisTech
|France
|17
|315
|7
|214
|> 1000
|> 1000
|824
|> 1000
|75.9
|332
|University of St Andrews
|United Kingdom
|31
|279
|811
|-
|437
|318
|197
|405
|75.9
|333
|Medical University of South Carolina
|USA
|111
|-
|> 1000
|-
|421
|333
|320
|222
|75.9
|334
|Jilin University
|China
|19
|463
|551
|-
|100
|185
|462
|> 1000
|75.9
|335
|Wuhan University
|China
|20
|-
|383
|-
|143
|207
|458
|898
|75.8
|336
|Hanyang University
|South Korea
|7
|-
|241
|-
|194
|276
|479
|460
|75.8
|337
|Nankai University
|China
|21
|628
|354
|-
|252
|254
|468
|405
|75.8
|338
|University of Southern Denmark
|Denmark
|4
|-
|> 1000
|-
|376
|329
|280
|327
|75.8
|339
|University of Turku
|Finland
|2
|-
|> 1000
|-
|355
|322
|277
|363
|75.8
|340
|Hong Kong University of Science and Technology
|Hong Kong
|3
|-
|496
|-
|354
|265
|465
|254
|75.8
|341
|Temple University
|USA
|112
|537
|754
|-
|382
|321
|296
|327
|75.8
|342
|Hong Kong Polytechnic University
|Hong Kong
|4
|-
|301
|-
|238
|243
|877
|304
|75.7
|343
|University of Belgrade
|Serbia
|1
|542
|> 1000
|-
|157
|370
|491
|327
|75.7
|344
|Northeastern University
|USA
|113
|581
|144
|-
|473
|360
|247
|363
|75.7
|345
|University of Stuttgart
|Germany
|28
|185
|358
|238
|479
|441
|391
|304
|75.7
|346
|Dalian University of Technology
|China
|22
|-
|257
|-
|176
|269
|745
|405
|75.7
|347
|Tianjin University
|China
|23
|-
|172
|-
|182
|249
|677
|541
|75.7
|348
|Pohang University of Science and Technology
|South Korea
|8
|-
|> 1000
|-
|363
|315
|352
|304
|75.7
|349
|University of Genoa
|Italy
|11
|-
|> 1000
|-
|306
|327
|385
|304
|75.6
|350
|Hannover Medical School
|Germany
|29
|-
|> 1000
|-
|373
|332
|226
|460
|75.6
|351
|Griffith University
|Australia
|11
|-
|> 1000
|-
|361
|375
|351
|240
|75.6
|352
|University at Albany, SUNY
|USA
|114
|130
|920
|204
|600
|473
|411
|254
|75.6
|353
|University of Giessen
|Germany
|30
|-
|> 1000
|-
|387
|356
|390
|222
|75.6
|354
|Drexel University
|USA
|115
|-
|292
|-
|444
|378
|386
|187
|75.6
|355
|Aalto University
|Finland
|3
|-
|238
|-
|340
|319
|398
|363
|75.6
|356
|Pompeu Fabra University
|Spain
|7
|-
|> 1000
|-
|559
|402
|155
|405
|75.5
|357
|Linköping University
|Sweden
|8
|-
|549
|-
|343
|330
|388
|327
|75.5
|358
|City University of Hong Kong
|Hong Kong
|5
|-
|> 1000
|-
|262
|239
|798
|327
|75.5
|359
|University of the Basque Country
|Spain
|8
|-
|> 1000
|-
|288
|296
|343
|541
|75.5
|360
|University of Campinas
|Brazil
|3
|-
|> 1000
|-
|163
|307
|528
|541
|75.5
|361
|Soochow University, China
|China
|24
|-
|> 1000
|-
|226
|271
|704
|405
|75.5
|362
|Kansas State University
|USA
|116
|288
|451
|-
|448
|409
|336
|254
|75.5
|363
|University of Victoria
|Canada
|17
|-
|> 1000
|-
|428
|351
|365
|275
|75.4
|364
|Polytechnic University of Milan
|Italy
|12
|263
|458
|272
|344
|345
|628
|363
|75.4
|365
|University of Oulu
|Finland
|4
|503
|665
|-
|446
|407
|310
|275
|75.4
|366
|University of Pavia
|Italy
|13
|560
|675
|300
|375
|361
|434
|275
|75.4
|367
|Southeast University
|China
|25
|385
|> 1000
|-
|175
|286
|654
|541
|75.4
|368
|Swedish University of Agricultural Sciences
|Sweden
|9
|196
|> 1000
|-
|430
|379
|297
|363
|75.4
|369
|Xiamen University
|China
|26
|-
|177
|-
|246
|260
|471
|898
|75.4
|370
|University of Ljubljana
|Slovenia
|1
|-
|> 1000
|-
|260
|374
|415
|405
|75.3
|371
|Islamic Azad University
|Iran
|1
|-
|> 1000
|-
|66
|406
|> 1000
|460
|75.3
|372
|UNESP, São Paulo State University
|Brazil
|4
|-
|> 1000
|-
|128
|347
|639
|541
|75.3
|373
|University of New Hampshire
|USA
|117
|-
|508
|120
|762
|612
|340
|405
|75.3
|374
|Medical College of Wisconsin
|USA
|118
|-
|> 1000
|-
|499
|387
|268
|327
|75.3
|375
|Aristotle University of Thessaloniki
|Greece
|2
|-
|> 1000
|-
|285
|384
|670
|240
|75.3
|376
|University of Vermont
|USA
|119
|372
|459
|-
|524
|389
|301
|304
|75.3
|377
|Hiroshima University
|Japan
|13
|-
|> 1000
|-
|312
|366
|311
|541
|75.2
|378
|National Tsing Hua University
|Taiwan
|3
|321
|> 1000
|-
|316
|273
|489
|460
|75.2
|379
|Eindhoven University of Technology
|Netherlands
|11
|-
|759
|259
|377
|335
|526
|541
|75.2
|380
|University of Marburg
|Germany
|31
|574
|> 1000
|303
|439
|364
|265
|460
|75.2
|381
|Jagiellonian University
|Poland
|2
|-
|> 1000
|-
|279
|381
|380
|460
|75.2
|382
|Pusan National University
|South Korea
|9
|-
|695
|-
|204
|343
|519
|541
|75.2
|383
|Beijing Normal University
|China
|27
|110
|> 1000
|-
|277
|313
|510
|541
|75.2
|384
|University of Chile
|Chile
|2
|411
|466
|274
|319
|410
|324
|898
|75.1
|385
|Kyung Hee University
|South Korea
|10
|489
|> 1000
|-
|240
|342
|561
|460
|75.1
|386
|Lancaster University
|United Kingdom
|32
|-
|565
|-
|456
|388
|424
|254
|75.1
|387
|Deakin University
|Australia
|12
|-
|922
|-
|397
|385
|481
|254
|75.1
|388
|York University
|Canada
|18
|-
|243
|-
|468
|408
|419
|275
|75.1
|389
|Okayama University
|Japan
|14
|-
|491
|-
|381
|430
|378
|363
|75.1
|390
|James Cook University
|Australia
|13
|-
|> 1000
|-
|537
|453
|253
|327
|75.1
|391
|University of Bath
|United Kingdom
|33
|-
|612
|-
|475
|392
|356
|327
|75.1
|392
|University of Trieste
|Italy
|14
|-
|918
|-
|535
|457
|315
|254
|75.0
|393
|University of Oklahoma, Norman
|USA
|120
|-
|360
|-
|460
|422
|417
|275
|75.0
|394
|Ben-Gurion University of the Negev
|Israel
|5
|-
|> 1000
|-
|313
|303
|399
|673
|75.0
|395
|University of Twente
|Netherlands
|12
|-
|927
|-
|422
|363
|520
|275
|75.0
|396
|China Agricultural University
|China
|28
|-
|> 1000
|-
|297
|340
|373
|673
|75.0
|397
|University of Wollongong
|Australia
|14
|-
|562
|-
|410
|381
|403
|363
|75.0
|398
|Federal University of Rio Grande do Sul
|Brazil
|5
|-
|> 1000
|-
|230
|419
|507
|460
|75.0
|399
|University of Tasmania
|Australia
|15
|-
|> 1000
|-
|459
|398
|284
|460
|75.0
|400
|Curtin University
|Australia
|16
|-
|> 1000
|-
|324
|338
|300
|898
|74.9
|401
|TU Wien
|Austria
|4
|662
|737
|-
|425
|413
|395
|327
|74.9
|402
|University of KwaZulu-Natal
|South Africa
|3
|509
|277
|-
|400
|526
|347
|327
|74.9
|403
|University of Coimbra
|Portugal
|3
|659
|> 1000
|-
|332
|395
|433
|405
|74.9
|404
|University of Milano-Bicocca
|Italy
|15
|-
|> 1000
|-
|409
|369
|375
|405
|74.9
|405
|University of Louisville
|USA
|121
|462
|877
|-
|454
|404
|437
|275
|74.9
|406
|Federal University of Minas Gerais
|Brazil
|6
|-
|668
|-
|261
|416
|478
|460
|74.9
|407
|University of Reading
|United Kingdom
|34
|466
|104
|-
|496
|394
|422
|460
|74.8
|408
|Kyungpook National University
|South Korea
|11
|-
|793
|-
|280
|373
|682
|363
|74.8
|409
|University of Rennes 1
|France
|18
|-
|> 1000
|-
|404
|350
|376
|460
|74.8
|410
|Technical University of Berlin
|Germany
|32
|184
|479
|-
|398
|372
|492
|363
|74.8
|411
|University of Saskatchewan
|Canada
|19
|618
|647
|-
|338
|348
|483
|460
|74.8
|412
|Martin Luther University of Halle-Wittenberg
|Germany
|33
|653
|> 1000
|269
|477
|458
|358
|541
|74.8
|413
|Eötvös Loránd University
|Hungary
|1
|125
|> 1000
|141
|629
|619
|490
|405
|74.8
|414
|University of Seville
|Spain
|9
|-
|> 1000
|-
|307
|325
|547
|541
|74.8
|415
|Polytechnic University of Catalonia
|Spain
|10
|158
|600
|-
|349
|359
|620
|405
|74.7
|416
|Catholic University of the Sacred Heart
|Italy
|16
|-
|> 1000
|-
|431
|440
|426
|327
|74.7
|417
|University of Konstanz
|Germany
|34
|-
|> 1000
|141
|726
|518
|342
|673
|74.7
|418
|University of Eastern Finland
|Finland
|5
|-
|> 1000
|-
|440
|383
|332
|541
|74.7
|419
|École normale supérieure de Lyon
|France
|19
|230
|> 1000
|273
|646
|461
|230
|673
|74.7
|420
|Indian Institute of Science
|India
|1
|-
|573
|-
|342
|336
|718
|405
|74.7
|421
|King Saud University
|Saudi Arabia
|2
|-
|442
|-
|191
|435
|452
|898
|74.7
|422
|Scuola Normale Superiore
|Italy
|17
|269
|> 1000
|74
|919
|663
|551
|541
|74.7
|423
|University of Bremen
|Germany
|35
|-
|> 1000
|-
|514
|472
|287
|405
|74.6
|424
|University of Strathclyde
|United Kingdom
|35
|-
|361
|-
|466
|424
|523
|304
|74.6
|425
|University of Newcastle
|Australia
|17
|-
|> 1000
|-
|399
|367
|402
|541
|74.6
|426
|University of Santiago de Compostela
|Spain
|11
|-
|933
|-
|401
|411
|567
|327
|74.6
|427
|National Chiao Tung University
|Taiwan
|4
|-
|340
|-
|310
|290
|715
|673
|74.6
|428
|University of Oregon
|USA
|122
|476
|> 1000
|-
|592
|431
|298
|405
|74.6
|429
|Tulane University
|USA
|123
|576
|295
|-
|494
|405
|333
|541
|74.6
|430
|Rensselaer Polytechnic Institute
|USA
|124
|139
|153
|-
|664
|504
|430
|254
|74.6
|431
|University of Bari
|Italy
|18
|-
|> 1000
|-
|418
|414
|346
|541
|74.5
|432
|Chonnam National University
|South Korea
|12
|-
|> 1000
|-
|317
|403
|619
|405
|74.5
|433
|Capital Medical University
|China
|29
|-
|> 1000
|-
|292
|429
|642
|405
|74.5
|434
|King Abdullah University of Science and Technology
|Saudi Arabia
|3
|-
|> 1000
|168
|693
|451
|394
|898
|74.5
|435
|Rush University
|USA
|125
|-
|> 1000
|-
|607
|455
|413
|240
|74.5
|436
|INSEAD
|France
|20
|-
|2
|-
|> 1000
|> 1000
|> 1000
|> 1000
|74.5
|437
|Texas Tech University
|USA
|126
|-
|448
|-
|423
|416
|539
|363
|74.5
|438
|University of Pretoria
|South Africa
|4
|-
|686
|246
|416
|555
|600
|460
|74.5
|439
|New University of Lisbon
|Portugal
|4
|-
|> 1000
|207
|481
|482
|592
|673
|74.4
|440
|University of Oviedo
|Spain
|12
|-
|> 1000
|-
|480
|462
|425
|327
|74.4
|441
|Saint Louis University
|USA
|127
|-
|363
|287
|613
|517
|334
|363
|74.4
|442
|Federal University of São Paulo
|Brazil
|7
|-
|> 1000
|-
|341
|508
|580
|327
|74.4
|443
|Vita-Salute San Raffaele University
|Italy
|19
|-
|> 1000
|-
|618
|446
|255
|460
|74.4
|444
|University of Ulsan
|South Korea
|13
|-
|641
|-
|322
|376
|473
|673
|74.4
|445
|University of Siena
|Italy
|20
|-
|> 1000
|-
|506
|468
|429
|304
|74.4
|446
|University of La Laguna
|Spain
|13
|-
|> 1000
|-
|571
|519
|363
|275
|74.4
|447
|University of Nice Sophia Antipolis
|France
|21
|513
|> 1000
|-
|555
|474
|278
|460
|74.4
|448
|Stellenbosch University
|South Africa
|5
|555
|139
|-
|428
|500
|409
|541
|74.3
|449
|University of Zaragoza
|Spain
|14
|666
|971
|-
|351
|355
|582
|541
|74.3
|450
|University of Canterbury
|New Zealand
|3
|306
|326
|153
|641
|615
|449
|673
|74.3
|451
|University of Malaya
|Malaysia
|1
|-
|342
|-
|225
|397
|879
|673
|74.3
|452
|Cairo University
|Egypt
|1
|569
|> 1000
|228
|378
|629
|602
|541
|74.3
|453
|Aalborg University
|Denmark
|5
|-
|813
|-
|486
|463
|470
|327
|74.3
|454
|University of Bordeaux
|France
|22
|651
|> 1000
|-
|519
|437
|355
|460
|74.3
|455
|University of Central Florida
|USA
|128
|-
|> 1000
|-
|463
|421
|480
|405
|74.3
|456
|University of Ferrara
|Italy
|21
|-
|> 1000
|-
|539
|476
|414
|327
|74.2
|457
|TU Darmstadt
|Germany
|36
|137
|772
|-
|464
|426
|536
|405
|74.2
|458
|University of Savoy
|France
|23
|-
|> 1000
|-
|636
|514
|418
|240
|74.2
|459
|University of Mississippi
|USA
|129
|-
|> 1000
|-
|493
|427
|405
|460
|74.2
|460
|Lanzhou University
|China
|30
|-
|> 1000
|-
|274
|314
|765
|898
|74.2
|461
|University of Tehran
|Iran
|2
|428
|> 1000
|254
|217
|436
|> 1000
|> 1000
|74.2
|462
|University of Modena and Reggio Emilia
|Italy
|22
|-
|> 1000
|-
|523
|490
|506
|275
|74.2
|463
|University of Zagreb
|Croatia
|1
|-
|> 1000
|-
|296
|549
|503
|460
|74.2
|464
|Chalmers University of Technology
|Sweden
|10
|657
|419
|-
|408
|380
|467
|673
|74.2
|465
|China University of Geosciences
|China
|31
|-
|> 1000
|-
|353
|486
|534
|460
|74.1
|466
|Medical University of Innsbruck
|Austria
|5
|-
|> 1000
|-
|616
|502
|431
|275
|74.1
|467
|National Yang-Ming University
|Taiwan
|5
|-
|> 1000
|-
|359
|346
|485
|898
|74.1
|468
|University of Sherbrooke
|Canada
|20
|-
|> 1000
|-
|575
|483
|450
|304
|74.1
|469
|University of Texas Medical Branch
|USA
|130
|-
|> 1000
|-
|637
|469
|339
|405
|74.1
|470
|University of Verona
|Italy
|23
|-
|> 1000
|-
|594
|539
|423
|275
|74.1
|471
|Mahidol University
|Thailand
|1
|-
|> 1000
|-
|424
|460
|312
|898
|74.1
|472
|Polytechnic University of Valencia
|Spain
|15
|-
|> 1000
|-
|374
|371
|575
|673
|74.1
|473
|University College Cork
|Ireland
|3
|526
|> 1000
|-
|518
|452
|447
|405
|74.1
|474
|University of Hanover
|Germany
|37
|-
|> 1000
|-
|449
|454
|555
|405
|74.0
|475
|University of Parma
|Italy
|24
|-
|776
|-
|516
|481
|533
|327
|74.0
|476
|University of Iceland
|Iceland
|1
|-
|> 1000
|-
|770
|597
|257
|327
|74.0
|477
|University of Bayreuth
|Germany
|38
|-
|> 1000
|-
|667
|523
|362
|327
|74.0
|478
|West Virginia University
|USA
|131
|600
|260
|-
|501
|467
|487
|460
|74.0
|479
|University of Trento
|Italy
|25
|-
|> 1000
|-
|565
|485
|474
|405
|74.0
|480
|Georgia State University
|USA
|132
|-
|664
|-
|554
|449
|453
|405
|74.0
|481
|Southern Methodist University
|USA
|133
|332
|27
|-
|976
|735
|605
|460
|74.0
|482
|Chiba University
|Japan
|15
|-
|> 1000
|-
|415
|432
|374
|898
|74.0
|483
|University of Nebraska Medical Center
|USA
|134
|-
|> 1000
|-
|649
|509
|345
|405
|73.9
|484
|University of Electronic Science and Technology of China
|China
|32
|-
|720
|-
|291
|393
|952
|673
|73.9
|485
|Beihang University
|China
|33
|-
|803
|-
|232
|323
|965
|> 1000
|73.9
|486
|San Diego State University
|USA
|135
|497
|456
|-
|648
|511
|366
|405
|73.9
|487
|AgroParisTech
|France
|24
|-
|505
|-
|632
|484
|359
|460
|73.9
|488
|Chulalongkorn University
|Thailand
|2
|-
|117
|-
|435
|582
|645
|460
|73.9
|489
|University of Tromsø – The Arctic University of Norway
|Norway
|4
|-
|> 1000
|-
|541
|456
|387
|541
|73.9
|490
|University of Tartu
|Estonia
|1
|521
|> 1000
|-
|590
|577
|272
|541
|73.9
|491
|University of Alabama - Tuscaloosa
|USA
|136
|299
|246
|-
|580
|536
|531
|327
|73.9
|492
|Bar-Ilan University
|Israel
|6
|533
|840
|-
|512
|438
|379
|673
|73.8
|493
|Flinders University
|Australia
|18
|253
|> 1000
|-
|511
|476
|406
|541
|73.8
|494
|Saarland University
|Germany
|39
|-
|531
|-
|464
|420
|469
|673
|73.8
|495
|Clemson University
|USA
|137
|-
|980
|-
|492
|465
|583
|405
|73.8
|496
|Hunan University
|China
|34
|-
|542
|-
|365
|400
|> 1000
|541
|73.8
|497
|East China University of Science and Technology
|China
|35
|-
|> 1000
|-
|300
|362
|829
|898
|73.8
|498
|Open University, UK
|United Kingdom
|36
|-
|> 1000
|194
|788
|701
|432
|541
|73.8
|499
|University of Wyoming
|USA
|138
|-
|559
|-
|715
|561
|344
|363
|73.8
|World Rank
|Institution
|Location
|National Rank
|Quality of Education
|Alumni Employment
|Quality of Faculty
|Research Output
|Quality Publications
|Influence
|Citations
|Score
|1
|Harvard University
|USA
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|100
|2
|Stanford University
|USA
|2
|10
|3
|2
|10
|4
|3
|2
|96.7
|3
|Massachusetts Institute of Technology
|USA
|3
|3
|11
|3
|30
|15
|2
|6
|95.1
|4
|University of Cambridge
|United Kingdom
|1
|5
|19
|6
|12
|8
|6
|19
|94.0
|5
|University of Oxford
|United Kingdom
|2
|9
|25
|10
|9
|5
|7
|4
|93.2
|6
|University of California, Berkeley
|USA
|4
|7
|52
|5
|18
|12
|4
|8
|92.5
|7
|Princeton University
|USA
|5
|4
|15
|4
|146
|99
|28
|27
|91.9
|8
|Columbia University
|USA
|6
|16
|13
|8
|20
|14
|10
|10
|91.4
|9
|California Institute of Technology
|USA
|7
|1
|200
|7
|127
|81
|13
|31
|91.0
|10
|University of Chicago
|USA
|8
|13
|22
|9
|39
|22
|18
|10
|90.6
|11
|Yale University
|USA
|9
|11
|34
|12
|37
|19
|11
|31
|90.3
|12
|University of Tokyo
|Japan
|1
|17
|8
|33
|7
|17
|23
|29
|90.0
|13
|University of Pennsylvania
|USA
|10
|31
|9
|30
|16
|11
|17
|13
|89.7
|14
|Cornell University
|USA
|11
|14
|28
|19
|31
|24
|15
|40
|89.4
|15
|University of California, Los Angeles
|USA
|12
|58
|63
|11
|13
|10
|14
|5
|89.1
|16
|Johns Hopkins University
|USA
|13
|24
|159
|17
|8
|6
|12
|3
|88.9
|17
|University of Toronto
|Canada
|1
|86
|157
|23
|2
|2
|16
|7
|88.7
|18
|University of Michigan
|USA
|14
|47
|38
|68
|3
|3
|20
|10
|88.4
|19
|University of Washington - Seattle
|USA
|15
|75
|220
|26
|11
|9
|9
|9
|88.2
|20
|University of California, San Diego
|USA
|16
|37
|> 1000
|16
|28
|16
|5
|16
|88.0
|21
|University College London
|United Kingdom
|3
|32
|739
|28
|5
|7
|19
|19
|87.8
|22
|University of California, San Francisco
|USA
|17
|-
|> 1000
|13
|45
|23
|8
|17
|87.7
|23
|Northwestern University
|USA
|18
|129
|18
|44
|52
|28
|36
|34
|87.5
|24
|Duke University
|USA
|19
|98
|46
|47
|36
|20
|21
|14
|87.3
|25
|New York University
|USA
|20
|64
|40
|18
|70
|50
|29
|35
|87.2
|26
|Kyoto University
|Japan
|2
|25
|29
|24
|29
|45
|48
|101
|87.0
|27
|University of Wisconsin–Madison
|USA
|21
|65
|79
|32
|32
|26
|30
|15
|86.9
|28
|ETH Zurich
|Switzerland
|1
|29
|98
|20
|57
|42
|27
|59
|86.7
|29
|Sorbonne University
|France
|1
|46
|344
|56
|6
|13
|24
|22
|86.6
|30
|Imperial College London
|United Kingdom
|4
|93
|103
|43
|21
|18
|25
|29
|86.5
|31
|University of Texas at Austin
|USA
|22
|108
|62
|29
|73
|58
|58
|24
|86.3
|32
|University of Illinois at Urbana–Champaign
|USA
|23
|40
|150
|27
|65
|55
|61
|50
|86.2
|33
|University of North Carolina at Chapel Hill
|USA
|24
|205
|120
|72
|50
|30
|33
|21
|86.1
|34
|University of Edinburgh
|United Kingdom
|5
|61
|325
|36
|72
|56
|31
|48
|86.0
|35
|University of Minnesota Twin Cities
|USA
|25
|131
|302
|76
|24
|21
|35
|28
|85.9
|36
|Washington University in St. Louis
|USA
|26
|206
|161
|64
|81
|46
|22
|22
|85.8
|37
|McGill University
|Canada
|2
|68
|86
|65
|44
|36
|53
|39
|85.6
|38
|University of British Columbia
|Canada
|3
|173
|699
|78
|25
|27
|37
|24
|85.5
|39
|University of Copenhagen
|Denmark
|1
|302
|364
|79
|26
|29
|26
|38
|85.4
|40
|Ohio State University
|USA
|27
|165
|254
|70
|33
|31
|50
|35
|85.3
|41
|Rutgers University-New Brunswick
|USA
|28
|212
|101
|35
|74
|67
|62
|59
|85.2
|42
|University of California, Davis
|USA
|29
|83
|579
|75
|42
|35
|39
|31
|85.1
|43
|Pennsylvania State University
|USA
|30
|374
|168
|60
|43
|40
|41
|51
|85.0
|44
|University of Manchester
|United Kingdom
|6
|171
|227
|63
|49
|48
|65
|35
|85.0
|45
|Weizmann Institute of Science
|Israel
|1
|8
|> 1000
|22
|445
|292
|69
|254
|84.9
|46
|Heidelberg University
|Germany
|1
|71
|807
|51
|63
|64
|51
|53
|84.8
|47
|University of Maryland, College Park
|USA
|31
|103
|480
|55
|92
|72
|45
|42
|84.7
|48
|Ludwig Maximilian University of Munich
|Germany
|2
|91
|266
|83
|53
|57
|42
|46
|84.6
|49
|Karolinska Institute
|Sweden
|1
|162
|> 1000
|46
|67
|53
|46
|108
|84.5
|50
|University of Colorado Boulder
|USA
|32
|134
|170
|41
|145
|111
|40
|59
|84.4
|51
|University of Southern California
|USA
|33
|215
|111
|40
|121
|88
|74
|66
|84.4
|52
|University of Arizona
|USA
|34
|166
|164
|53
|111
|96
|43
|48
|84.3
|53
|Osaka University
|Japan
|3
|70
|65
|61
|59
|82
|83
|174
|84.2
|54
|University of Paris-Sud
|France
|2
|49
|815
|38
|103
|86
|98
|76
|84.1
|55
|University of Geneva
|Switzerland
|2
|35
|381
|31
|147
|130
|87
|72
|84.0
|56
|Boston University
|USA
|35
|572
|112
|106
|113
|75
|52
|26
|84.0
|57
|University of Melbourne
|Australia
|1
|232
|408
|180
|35
|34
|54
|40
|83.9
|58
|Brown University
|USA
|36
|95
|50
|50
|186
|125
|85
|80
|83.8
|59
|University of California, Irvine
|USA
|37
|264
|> 1000
|42
|133
|97
|64
|57
|83.8
|60
|Seoul National University
|South Korea
|1
|-
|20
|-
|19
|39
|146
|129
|83.7
|61
|Hebrew University of Jerusalem
|Israel
|2
|19
|400
|15
|177
|143
|122
|405
|83.6
|62
|University of Florida
|USA
|38
|472
|485
|113
|40
|44
|90
|43
|83.6
|63
|Purdue University, West Lafayette
|USA
|39
|96
|83
|58
|94
|93
|106
|129
|83.5
|64
|Vanderbilt University
|USA
|40
|148
|91
|140
|95
|63
|57
|45
|83.4
|65
|University of Bristol
|United Kingdom
|7
|186
|296
|48
|126
|100
|67
|85
|83.4
|66
|University of Texas Southwestern Medical Center
|USA
|41
|33
|> 1000
|39
|244
|151
|34
|187
|83.3
|67
|Sapienza University of Rome
|Italy
|1
|117
|486
|34
|61
|103
|195
|71
|83.2
|68
|King's College London
|United Kingdom
|8
|43
|341
|110
|88
|65
|79
|72
|83.2
|69
|University of Zurich
|Switzerland
|3
|267
|771
|108
|80
|70
|49
|51
|83.1
|70
|University of California, Santa Barbara
|USA
|42
|149
|596
|25
|229
|146
|80
|63
|83.0
|71
|University of Sydney
|Australia
|2
|231
|590
|208
|27
|33
|71
|46
|83.0
|72
|Utrecht University
|Netherlands
|1
|122
|352
|137
|58
|43
|56
|66
|82.9
|73
|University of Pittsburgh
|USA
|43
|187
|233
|-
|34
|25
|47
|18
|82.9
|74
|University of Queensland
|Australia
|3
|310
|541
|181
|46
|51
|63
|53
|82.8
|75
|University of Oslo
|Norway
|1
|97
|633
|52
|99
|102
|112
|93
|82.8
|76
|Rockefeller University
|USA
|44
|15
|> 1000
|14
|786
|434
|32
|275
|82.7
|77
|University of São Paulo
|Brazil
|1
|583
|256
|109
|4
|60
|162
|139
|82.6
|78
|Texas A&M University, College Station
|USA
|45
|625
|183
|57
|85
|95
|133
|101
|82.6
|79
|University of Virginia
|USA
|46
|271
|31
|168
|151
|116
|95
|85
|82.5
|80
|Emory University
|USA
|47
|-
|197
|164
|101
|66
|55
|63
|82.5
|81
|Free University of Berlin
|Germany
|3
|112
|> 1000
|124
|64
|76
|72
|85
|82.4
|82
|Australian National University
|Australia
|4
|188
|666
|37
|153
|136
|101
|121
|82.4
|83
|University of Utah
|USA
|48
|169
|187
|80
|125
|105
|68
|93
|82.3
|84
|Paris Diderot University
|France
|3
|192
|> 1000
|101
|122
|108
|44
|76
|82.3
|85
|Tel Aviv University
|Israel
|3
|105
|143
|59
|108
|115
|129
|151
|82.2
|86
|Uppsala University
|Sweden
|2
|102
|548
|84
|107
|107
|66
|114
|82.2
|87
|University of Barcelona
|Spain
|1
|386
|472
|181
|47
|54
|91
|72
|82.1
|88
|Aarhus University
|Denmark
|2
|589
|379
|114
|83
|79
|78
|121
|82.1
|89
|University of Texas MD Anderson Cancer Center
|USA
|49
|-
|> 1000
|91
|158
|104
|70
|66
|82.0
|90
|Leiden University
|Netherlands
|2
|228
|> 1000
|118
|118
|78
|81
|80
|82.0
|91
|Carnegie Mellon University
|USA
|50
|34
|145
|21
|318
|228
|221
|129
|81.9
|92
|Peking University
|China
|1
|340
|67
|-
|23
|38
|88
|167
|81.9
|93
|University of Helsinki
|Finland
|1
|109
|> 1000
|135
|82
|83
|77
|108
|81.8
|94
|Baylor College of Medicine
|USA
|51
|-
|> 1000
|141
|161
|118
|38
|53
|81.8
|95
|Lund University
|Sweden
|3
|294
|753
|122
|90
|90
|121
|76
|81.7
|96
|University of Alberta
|Canada
|4
|281
|371
|192
|62
|69
|117
|80
|81.7
|97
|Grenoble Alpes University
|France
|4
|334
|> 1000
|157
|89
|87
|75
|93
|81.7
|98
|Tsinghua University
|China
|2
|586
|109
|-
|22
|41
|96
|108
|81.6
|99
|University of Basel
|Switzerland
|4
|142
|393
|54
|218
|162
|89
|139
|81.6
|100
|University of Groningen
|Netherlands
|3
|363
|482
|131
|97
|73
|104
|93
|81.5
|101
|Humboldt University of Berlin
|Germany
|4
|570
|> 1000
|225
|69
|77
|73
|80
|81.5
|102
|École Polytechnique Fédérale de Lausanne
|Switzerland
|5
|400
|92
|141
|184
|126
|102
|53
|81.4
|103
|National University of Singapore
|Singapore
|1
|-
|148
|-
|38
|32
|94
|85
|81.4
|104
|Ghent University
|Belgium
|1
|311
|685
|190
|55
|68
|136
|101
|81.3
|105
|University of Rochester
|USA
|52
|73
|74
|139
|220
|148
|139
|66
|81.3
|106
|Erasmus University Rotterdam
|Netherlands
|4
|-
|90
|264
|120
|84
|107
|72
|81.3
|107
|KU Leuven
|Belgium
|2
|-
|429
|-
|48
|47
|84
|66
|81.2
|108
|University of Bern
|Switzerland
|6
|183
|> 1000
|102
|160
|144
|105
|85
|81.2
|109
|National Taiwan University
|Taiwan
|1
|140
|37
|-
|51
|61
|223
|151
|81.1
|110
|University of Montreal
|Canada
|5
|486
|455
|205
|86
|91
|93
|139
|81.1
|111
|University of California, Santa Cruz
|USA
|53
|343
|> 1000
|45
|412
|275
|60
|93
|81.1
|112
|Technical University of Munich
|Germany
|5
|89
|339
|226
|106
|98
|86
|139
|81.0
|113
|Nagoya University
|Japan
|4
|69
|366
|67
|132
|165
|169
|222
|81.0
|114
|Arizona State University
|USA
|54
|-
|796
|111
|155
|139
|113
|114
|80.9
|115
|University of Bonn
|Germany
|6
|123
|494
|105
|167
|158
|123
|101
|80.9
|116
|École Polytechnique
|France
|5
|85
|5
|240
|488
|396
|348
|254
|80.9
|117
|École normale supérieure
|France
|6
|6
|627
|82
|598
|442
|227
|460
|80.8
|118
|University of Nottingham
|United Kingdom
|9
|317
|375
|98
|138
|121
|179
|114
|80.8
|119
|University of New South Wales
|Australia
|5
|399
|126
|278
|68
|74
|154
|85
|80.8
|120
|Tohoku University
|Japan
|5
|82
|158
|246
|60
|101
|166
|167
|80.7
|121
|McMaster University
|Canada
|6
|339
|660
|202
|140
|133
|124
|57
|80.7
|122
|Dartmouth College
|USA
|55
|48
|17
|232
|372
|258
|185
|240
|80.6
|123
|University of Amsterdam
|Netherlands
|5
|175
|872
|298
|79
|62
|82
|85
|80.6
|124
|Monash University
|Australia
|6
|455
|405
|-
|56
|59
|100
|101
|80.6
|125
|University of Hamburg
|Germany
|7
|594
|414
|177
|139
|138
|130
|114
|80.5
|126
|Moscow State University
|Russia
|1
|23
|384
|71
|98
|289
|279
|304
|80.5
|127
|VU University Amsterdam
|Netherlands
|6
|-
|984
|-
|91
|71
|132
|44
|80.5
|128
|Stony Brook University
|USA
|56
|373
|> 1000
|62
|270
|197
|115
|187
|80.4
|129
|Rice University
|USA
|57
|67
|93
|77
|407
|283
|163
|108
|80.4
|130
|Radboud University Nijmegen
|Netherlands
|7
|172
|533
|-
|114
|80
|99
|59
|80.4
|131
|Cardiff University
|United Kingdom
|10
|338
|483
|95
|212
|182
|148
|121
|80.3
|132
|University of Tübingen
|Germany
|8
|94
|> 1000
|122
|152
|141
|118
|240
|80.3
|133
|University of Colorado Denver | Anschutz Medical Campus
|USA
|58
|-
|> 1000
|94
|234
|167
|134
|139
|80.3
|134
|University of Iowa
|USA
|59
|292
|373
|212
|148
|120
|108
|151
|80.2
|135
|University of Strasbourg
|France
|7
|113
|> 1000
|49
|258
|197
|157
|275
|80.2
|136
|Shanghai Jiao Tong University
|China
|3
|619
|236
|-
|17
|52
|203
|167
|80.2
|137
|University of Southampton
|United Kingdom
|11
|603
|285
|243
|134
|114
|119
|151
|80.1
|138
|Aix-Marseille University
|France
|8
|401
|941
|-
|87
|89
|76
|139
|80.1
|139
|Georgia Institute of Technology
|USA
|60
|282
|151
|157
|144
|117
|171
|222
|80.1
|140
|Tokyo Institute of Technology
|Japan
|6
|303
|71
|87
|195
|233
|218
|222
|80.0
|141
|University of Montpellier
|France
|9
|565
|> 1000
|214
|142
|129
|125
|139
|80.0
|142
|Case Western Reserve University
|USA
|61
|60
|259
|280
|183
|140
|109
|76
|80.0
|143
|Indiana University Bloomington
|USA
|62
|237
|78
|133
|267
|193
|161
|163
|79.9
|144
|Michigan State University
|USA
|63
|209
|281
|-
|110
|106
|145
|65
|79.9
|145
|University of Western Australia
|Australia
|7
|273
|663
|253
|123
|123
|141
|121
|79.9
|146
|University of Lausanne
|Switzerland
|7
|144
|791
|104
|286
|215
|120
|151
|79.8
|147
|Technion – Israel Institute of Technology
|Israel
|4
|79
|271
|69
|271
|227
|213
|200
|79.8
|148
|University of Milan
|Italy
|2
|384
|691
|229
|117
|130
|184
|114
|79.8
|149
|Goethe University Frankfurt
|Germany
|9
|220
|642
|107
|219
|205
|152
|222
|79.7
|150
|University of Padua
|Italy
|3
|553
|> 1000
|-
|96
|110
|144
|80
|79.7
|151
|Oregon Health & Science University
|USA
|64
|-
|> 1000
|172
|295
|208
|111
|108
|79.7
|152
|Autonomous University of Barcelona
|Spain
|2
|-
|> 1000
|153
|131
|135
|206
|187
|79.6
|153
|Icahn School of Medicine at Mount Sinai
|USA
|65
|-
|> 1000
|-
|202
|145
|59
|101
|79.6
|154
|Tufts University
|USA
|66
|100
|64
|229
|272
|212
|178
|151
|79.6
|155
|University of Göttingen
|Germany
|10
|80
|316
|224
|188
|171
|138
|187
|79.6
|156
|Royal Institute of Technology
|Sweden
|4
|266
|45
|126
|242
|232
|322
|222
|79.5
|157
|Zhejiang University
|China
|4
|-
|568
|-
|15
|49
|244
|304
|79.5
|158
|University of Glasgow
|United Kingdom
|12
|284
|264
|-
|165
|128
|103
|114
|79.5
|159
|Stockholm University
|Sweden
|5
|243
|276
|263
|247
|200
|110
|93
|79.4
|160
|University of Notre Dame
|USA
|67
|397
|30
|103
|379
|274
|286
|327
|79.4
|161
|Université catholique de Louvain
|Belgium
|3
|355
|524
|116
|254
|217
|254
|85
|79.4
|162
|University of Sheffield
|United Kingdom
|13
|330
|440
|281
|154
|147
|160
|93
|79.4
|163
|University of Warwick
|United Kingdom
|14
|221
|239
|164
|233
|184
|204
|151
|79.3
|164
|University of Leeds
|United Kingdom
|15
|104
|291
|-
|150
|137
|127
|139
|79.3
|165
|University of Freiburg
|Germany
|11
|217
|209
|286
|187
|160
|128
|129
|79.3
|166
|University of Gothenburg
|Sweden
|6
|501
|427
|141
|208
|189
|175
|187
|79.2
|167
|North Carolina State University
|USA
|68
|121
|416
|153
|170
|168
|235
|200
|79.2
|168
|Wageningen University and Research
|Netherlands
|8
|534
|962
|223
|207
|175
|170
|129
|79.2
|169
|University of Birmingham
|United Kingdom
|16
|164
|355
|292
|129
|119
|142
|187
|79.2
|170
|Fudan University
|China
|5
|-
|210
|-
|54
|94
|188
|275
|79.1
|171
|University of Hong Kong
|Hong Kong
|1
|432
|165
|-
|136
|132
|183
|114
|79.1
|172
|University of Vienna
|Austria
|1
|443
|489
|138
|249
|247
|159
|174
|79.1
|173
|Nanyang Technological University
|Singapore
|2
|-
|> 1000
|-
|93
|85
|243
|121
|79.1
|174
|Hokkaido University
|Japan
|7
|415
|305
|177
|137
|173
|209
|304
|79.0
|175
|Keio University
|Japan
|8
|549
|12
|-
|303
|324
|273
|363
|79.0
|176
|Université libre de Bruxelles
|Belgium
|4
|358
|258
|81
|290
|264
|228
|200
|79.0
|177
|Iowa State University
|USA
|69
|563
|245
|134
|203
|195
|214
|222
|78.9
|178
|Chinese University of Hong Kong
|Hong Kong
|2
|247
|> 1000
|141
|180
|156
|304
|174
|78.9
|179
|University of Liverpool
|United Kingdom
|17
|382
|436
|294
|189
|155
|135
|139
|78.9
|180
|University of Georgia
|USA
|70
|204
|337
|216
|193
|190
|165
|275
|78.9
|181
|Paris Descartes University
|France
|10
|482
|916
|-
|173
|134
|114
|187
|78.8
|182
|University of Massachusetts Medical School
|USA
|71
|-
|> 1000
|91
|505
|326
|92
|200
|78.8
|183
|University of Science and Technology, Korea
|South Korea
|2
|-
|> 1000
|-
|41
|92
|270
|254
|78.8
|184
|University of Massachusetts Amherst
|USA
|72
|297
|253
|198
|289
|226
|212
|121
|78.8
|185
|University of Florence
|Italy
|4
|458
|765
|112
|213
|231
|305
|200
|78.7
|186
|University of Münster
|Germany
|12
|224
|782
|222
|214
|172
|182
|200
|78.7
|187
|Queen Mary University of London
|United Kingdom
|18
|241
|907
|198
|276
|223
|156
|200
|78.7
|188
|Newcastle University
|United Kingdom
|19
|-
|498
|261
|236
|188
|140
|174
|78.7
|189
|University of Chinese Academy of Sciences
|China
|6
|-
|> 1000
|-
|14
|37
|220
|898
|78.6
|190
|University of Missouri–Columbia
|USA
|73
|490
|190
|115
|265
|244
|261
|222
|78.6
|191
|University of Alabama at Birmingham
|USA
|74
|-
|> 1000
|-
|198
|152
|126
|139
|78.6
|192
|Durham University
|United Kingdom
|20
|141
|327
|89
|327
|255
|236
|240
|78.6
|193
|University of Connecticut
|USA
|75
|573
|417
|141
|210
|191
|211
|254
|78.5
|194
|University of Texas Health Science Center at Houston
|USA
|76
|-
|> 1000
|194
|298
|238
|143
|187
|78.5
|195
|Yeshiva University
|USA
|77
|336
|> 1000
|266
|305
|222
|97
|151
|78.5
|196
|University of Calgary
|Canada
|7
|-
|213
|-
|141
|142
|153
|240
|78.5
|197
|University of Miami
|USA
|78
|-
|286
|-
|204
|174
|137
|129
|78.4
|198
|Western University
|Canada
|8
|454
|105
|-
|164
|164
|202
|167
|78.4
|199
|Paul Sabatier University - Toulouse III
|France
|11
|-
|> 1000
|-
|185
|161
|116
|174
|78.4
|200
|Nanjing University
|China
|7
|479
|563
|-
|78
|109
|317
|163
|78.4
|201
|University of Bologna
|Italy
|5
|645
|709
|-
|116
|127
|260
|129
|78.4
|202
|Sun Yat-sen University
|China
|8
|-
|527
|-
|71
|113
|302
|200
|78.3
|203
|Charles University in Prague
|Czech Republic
|1
|494
|> 1000
|241
|135
|230
|237
|200
|78.3
|204
|University of Cincinnati
|USA
|79
|290
|195
|-
|222
|178
|167
|151
|78.3
|205
|University of Ottawa
|Canada
|9
|366
|431
|-
|162
|157
|164
|200
|78.3
|206
|University of Liège
|Belgium
|5
|159
|> 1000
|91
|337
|334
|242
|174
|78.2
|207
|TU Dresden
|Germany
|13
|-
|> 1000
|-
|172
|178
|176
|129
|78.2
|208
|University of Turin
|Italy
|6
|597
|> 1000
|202
|199
|210
|263
|200
|78.2
|209
|University of Science and Technology of China
|China
|9
|-
|347
|-
|102
|112
|248
|254
|78.2
|210
|University of Maryland, Baltimore
|USA
|80
|-
|> 1000
|-
|253
|192
|150
|101
|78.1
|211
|University of Sussex
|United Kingdom
|21
|219
|387
|73
|482
|365
|269
|163
|78.1
|212
|RWTH Aachen University
|Germany
|14
|655
|298
|244
|181
|186
|367
|129
|78.1
|213
|University of Cologne
|Germany
|15
|-
|287
|285
|221
|206
|147
|222
|78.1
|214
|University of Würzburg
|Germany
|16
|244
|853
|213
|268
|220
|186
|240
|78.1
|215
|Technical University of Denmark
|Denmark
|3
|640
|830
|287
|216
|203
|196
|93
|78.0
|216
|University of Erlangen-Nuremberg
|Germany
|17
|346
|928
|-
|166
|166
|189
|151
|78.0
|217
|University of Illinois at Chicago
|USA
|81
|431
|> 1000
|-
|169
|149
|205
|151
|78.0
|218
|Sungkyunkwan University
|South Korea
|3
|-
|237
|-
|119
|170
|295
|139
|78.0
|219
|Louisiana State University
|USA
|82
|548
|345
|-
|190
|201
|198
|108
|77.9
|220
|University of Lisbon
|Portugal
|1
|622
|> 1000
|291
|109
|154
|291
|167
|77.9
|221
|Claude Bernard University Lyon 1
|France
|12
|-
|> 1000
|-
|171
|150
|158
|254
|77.9
|222
|Yonsei University
|South Korea
|4
|-
|116
|-
|76
|122
|308
|363
|77.9
|223
|University of Cape Town
|South Africa
|1
|216
|294
|187
|293
|299
|190
|254
|77.9
|224
|University of Kansas
|USA
|83
|324
|270
|-
|243
|218
|180
|121
|77.8
|225
|University College Dublin
|Ireland
|1
|492
|310
|127
|315
|291
|276
|200
|77.8
|226
|Kyushu University
|Japan
|9
|508
|106
|-
|124
|176
|238
|363
|77.8
|227
|University of Porto
|Portugal
|2
|195
|655
|191
|179
|245
|323
|304
|77.8
|228
|Trinity College, Dublin
|Ireland
|2
|524
|96
|283
|335
|300
|222
|129
|77.7
|229
|University of Adelaide
|Australia
|8
|444
|845
|-
|197
|199
|194
|187
|77.7
|230
|University of the Witwatersrand
|South Africa
|2
|133
|80
|216
|367
|377
|187
|304
|77.7
|231
|University of Manitoba
|Canada
|10
|301
|207
|194
|281
|272
|288
|275
|77.7
|232
|Karlsruhe Institute of Technology
|Germany
|18
|652
|334
|244
|211
|209
|326
|275
|77.7
|233
|University of Kiel
|Germany
|19
|407
|911
|282
|269
|253
|172
|222
|77.6
|234
|Johannes Gutenberg University Mainz
|Germany
|20
|556
|> 1000
|279
|239
|213
|193
|254
|77.6
|235
|Indiana University – Purdue University Indianapolis
|USA
|84
|-
|943
|-
|250
|204
|177
|222
|77.6
|236
|University of Auckland
|New Zealand
|1
|481
|468
|-
|235
|236
|250
|121
|77.6
|237
|Korea University
|South Korea
|5
|-
|108
|-
|115
|159
|384
|363
|77.6
|238
|University of Tsukuba
|Japan
|10
|398
|> 1000
|130
|259
|277
|266
|405
|77.5
|239
|Wake Forest University
|USA
|85
|445
|73
|-
|366
|285
|231
|167
|77.5
|240
|Ulm University
|Germany
|21
|-
|825
|174
|329
|301
|199
|363
|77.5
|241
|Queensland University of Technology
|Australia
|9
|-
|> 1000
|-
|159
|183
|201
|327
|77.5
|242
|University of Lille
|France
|13
|541
|> 1000
|-
|174
|195
|246
|240
|77.5
|243
|University of Aberdeen
|United Kingdom
|22
|587
|649
|219
|348
|293
|210
|254
|77.4
|244
|Colorado State University
|USA
|86
|307
|> 1000
|254
|282
|256
|216
|304
|77.4
|245
|University of California, Riverside
|USA
|87
|477
|> 1000
|-
|328
|240
|149
|200
|77.4
|246
|Virginia Commonwealth University
|USA
|88
|-
|> 1000
|189
|330
|278
|251
|304
|77.4
|247
|University of Naples Federico II
|Italy
|7
|616
|949
|-
|149
|177
|338
|200
|77.4
|248
|Florida State University
|USA
|89
|475
|645
|-
|275
|235
|232
|139
|77.3
|249
|Maastricht University
|Netherlands
|9
|-
|> 1000
|-
|223
|169
|293
|187
|77.3
|250
|Brandeis University
|USA
|90
|20
|251
|66
|948
|636
|217
|405
|77.3
|251
|Oregon State University
|USA
|91
|328
|519
|-
|294
|267
|173
|187
|77.3
|252
|University of Bergen
|Norway
|2
|-
|> 1000
|-
|264
|241
|181
|222
|77.3
|253
|Wayne State University
|USA
|92
|-
|263
|-
|266
|234
|267
|163
|77.2
|254
|University of Tennessee, Knoxville
|USA
|93
|585
|288
|-
|231
|224
|233
|240
|77.2
|255
|Umeå University
|Sweden
|7
|-
|> 1000
|238
|336
|281
|207
|275
|77.2
|256
|London School of Hygiene & Tropical Medicine
|United Kingdom
|23
|-
|> 1000
|-
|392
|257
|151
|174
|77.2
|257
|University of New Mexico
|USA
|94
|-
|> 1000
|-
|304
|251
|174
|200
|77.2
|258
|National Autonomous University of Mexico
|Mexico
|1
|491
|> 1000
|-
|105
|219
|249
|405
|77.2
|259
|University of Kentucky
|USA
|95
|611
|535
|-
|227
|216
|275
|200
|77.1
|260
|University of Warsaw
|Poland
|1
|150
|> 1000
|96
|380
|415
|360
|275
|77.1
|261
|Queen's University
|Canada
|11
|588
|378
|141
|320
|287
|316
|363
|77.1
|262
|University of South Florida
|USA
|96
|-
|724
|-
|256
|248
|256
|174
|77.1
|263
|Norwegian University of Science and Technology
|Norway
|3
|523
|397
|88
|339
|349
|463
|327
|77.1
|264
|Complutense University of Madrid
|Spain
|3
|193
|131
|300
|178
|214
|321
|363
|77.0
|265
|Xi'an Jiaotong University
|China
|10
|-
|201
|-
|112
|180
|451
|327
|77.0
|266
|University of Leicester
|United Kingdom
|24
|-
|> 1000
|-
|345
|280
|131
|275
|77.0
|267
|Medical University of Vienna
|Austria
|2
|-
|> 1000
|-
|301
|252
|200
|200
|77.0
|268
|University of Waterloo
|Canada
|12
|-
|222
|-
|196
|194
|353
|275
|77.0
|269
|Laval University
|Canada
|13
|564
|499
|-
|241
|225
|252
|275
|76.9
|270
|Shandong University
|China
|11
|-
|800
|-
|84
|153
|571
|327
|76.9
|271
|University of Valencia
|Spain
|4
|-
|> 1000
|-
|215
|237
|349
|174
|76.9
|272
|University of East Anglia
|United Kingdom
|25
|227
|> 1000
|227
|471
|353
|224
|187
|76.9
|273
|University at Buffalo
|USA
|97
|233
|747
|-
|263
|221
|292
|222
|76.9
|274
|London School of Economics
|United Kingdom
|26
|44
|85
|90
|655
|506
|627
|240
|76.9
|275
|Virginia Tech
|USA
|98
|544
|322
|-
|206
|211
|259
|363
|76.8
|276
|Huazhong University of Science and Technology
|China
|12
|-
|244
|-
|77
|124
|537
|541
|76.8
|277
|Washington State University
|USA
|99
|-
|748
|174
|321
|312
|289
|460
|76.8
|278
|Dalhousie University
|Canada
|14
|218
|290
|-
|308
|305
|225
|200
|76.8
|279
|University of York
|United Kingdom
|27
|-
|> 1000
|-
|362
|284
|208
|174
|76.8
|280
|Autonomous University of Madrid
|Spain
|5
|-
|932
|-
|257
|246
|285
|240
|76.7
|281
|University of Exeter
|United Kingdom
|28
|506
|684
|-
|331
|270
|168
|327
|76.7
|282
|University of South Carolina - Columbia
|USA
|100
|-
|503
|257
|334
|288
|436
|174
|76.7
|283
|University of Rome Tor Vergata
|Italy
|8
|-
|> 1000
|-
|273
|282
|303
|174
|76.7
|284
|Delft University of Technology
|Netherlands
|10
|566
|406
|-
|224
|228
|281
|363
|76.7
|285
|University of Pisa
|Italy
|9
|538
|> 1000
|-
|228
|261
|337
|222
|76.7
|286
|Kobe University
|Japan
|11
|160
|445
|141
|369
|418
|318
|327
|76.6
|287
|Leipzig University
|Germany
|22
|599
|> 1000
|295
|284
|279
|229
|275
|76.6
|288
|University of Delaware
|USA
|101
|396
|688
|177
|371
|304
|341
|405
|76.6
|289
|Georgetown University
|USA
|102
|277
|59
|-
|427
|331
|319
|275
|76.6
|290
|University of Duisburg-Essen
|Germany
|23
|-
|> 1000
|-
|299
|297
|215
|254
|76.6
|291
|Ruhr University Bochum
|Germany
|24
|-
|370
|-
|245
|259
|283
|327
|76.6
|292
|University of Antwerp
|Belgium
|6
|-
|714
|-
|287
|262
|329
|200
|76.5
|293
|University of Buenos Aires
|Argentina
|1
|305
|> 1000
|231
|237
|306
|350
|460
|76.5
|294
|University of Düsseldorf
|Germany
|25
|409
|> 1000
|-
|347
|317
|219
|222
|76.5
|295
|KAIST
|South Korea
|6
|-
|156
|-
|209
|187
|306
|673
|76.5
|296
|Sichuan University
|China
|13
|-
|> 1000
|-
|75
|181
|370
|898
|76.5
|297
|National Cheng Kung University
|Taiwan
|2
|-
|102
|-
|168
|202
|484
|541
|76.5
|298
|Federal University of Rio de Janeiro
|Brazil
|2
|316
|401
|-
|192
|316
|328
|304
|76.4
|299
|University of Houston
|USA
|103
|-
|114
|-
|358
|311
|290
|275
|76.4
|300
|Harbin Institute of Technology
|China
|14
|-
|470
|-
|104
|163
|794
|405
|76.4
|301
|University of Innsbruck
|Austria
|3
|414
|787
|136
|528
|450
|241
|327
|76.4
|302
|Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
|China
|15
|-
|> 1000
|-
|248
|310
|239
|363
|76.4
|303
|Waseda University
|Japan
|12
|562
|23
|-
|470
|471
|445
|541
|76.4
|304
|University of Texas at Dallas
|USA
|104
|412
|493
|185
|521
|401
|383
|222
|76.3
|305
|National and Kapodistrian University of Athens
|Greece
|1
|-
|634
|-
|201
|268
|416
|275
|76.3
|306
|University of Hawaii at Manoa
|USA
|105
|-
|> 1000
|100
|574
|447
|245
|541
|76.3
|307
|University of Lorraine
|France
|14
|470
|376
|271
|311
|328
|314
|363
|76.3
|308
|George Washington University
|USA
|106
|413
|169
|-
|352
|295
|234
|405
|76.3
|309
|University of Otago
|New Zealand
|2
|-
|864
|-
|323
|308
|282
|254
|76.3
|310
|Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University
|France
|15
|-
|> 1000
|-
|442
|344
|191
|240
|76.2
|311
|Simon Fraser University
|Canada
|15
|-
|> 1000
|-
|370
|302
|262
|254
|76.2
|312
|Tongji University
|China
|16
|335
|248
|-
|156
|250
|396
|541
|76.2
|313
|University of Nebraska–Lincoln
|USA
|107
|360
|386
|-
|325
|298
|309
|275
|76.2
|314
|University of Perugia
|Italy
|10
|-
|> 1000
|164
|426
|412
|307
|460
|76.2
|315
|Queen's University Belfast
|United Kingdom
|29
|371
|752
|-
|356
|309
|294
|254
|76.2
|316
|University of Texas Health Science Center at San Antonio
|USA
|108
|-
|> 1000
|-
|489
|358
|240
|167
|76.1
|317
|University of Jena
|Germany
|26
|-
|> 1000
|299
|278
|266
|264
|460
|76.1
|318
|University of Granada
|Spain
|6
|-
|> 1000
|-
|251
|294
|497
|200
|76.1
|319
|South China University of Technology
|China
|17
|-
|228
|-
|200
|242
|661
|304
|76.1
|320
|University of Dundee
|United Kingdom
|30
|318
|> 1000
|-
|536
|391
|192
|174
|76.1
|321
|Vrije Universiteit Brussel
|Belgium
|7
|213
|> 1000
|-
|350
|320
|271
|304
|76.1
|322
|George Mason University
|USA
|109
|-
|> 1000
|85
|560
|487
|357
|460
|76.0
|323
|King Abdulaziz University
|Saudi Arabia
|1
|-
|> 1000
|-
|255
|357
|274
|363
|76.0
|324
|Macquarie University
|Australia
|10
|-
|667
|277
|393
|339
|299
|327
|76.0
|325
|Pontifical Catholic University of Chile
|Chile
|1
|252
|221
|235
|385
|428
|330
|405
|76.0
|326
|University of Guelph
|Canada
|16
|-
|> 1000
|-
|360
|352
|325
|200
|76.0
|327
|University of Regensburg
|Germany
|27
|-
|727
|-
|386
|341
|258
|275
|76.0
|328
|Central South University
|China
|18
|-
|262
|-
|129
|262
|617
|460
|76.0
|329
|Grenoble Institute of Technology
|France
|16
|200
|> 1000
|261
|388
|354
|572
|200
|75.9
|330
|Thomas Jefferson University
|USA
|110
|274
|> 1000
|-
|461
|368
|331
|151
|75.9
|331
|Mines ParisTech
|France
|17
|315
|7
|214
|> 1000
|> 1000
|824
|> 1000
|75.9
|332
|University of St Andrews
|United Kingdom
|31
|279
|811
|-
|437
|318
|197
|405
|75.9
|333
|Medical University of South Carolina
|USA
|111
|-
|> 1000
|-
|421
|333
|320
|222
|75.9
|334
|Jilin University
|China
|19
|463
|551
|-
|100
|185
|462
|> 1000
|75.9
|335
|Wuhan University
|China
|20
|-
|383
|-
|143
|207
|458
|898
|75.8
|336
|Hanyang University
|South Korea
|7
|-
|241
|-
|194
|276
|479
|460
|75.8
|337
|Nankai University
|China
|21
|628
|354
|-
|252
|254
|468
|405
|75.8
|338
|University of Southern Denmark
|Denmark
|4
|-
|> 1000
|-
|376
|329
|280
|327
|75.8
|339
|University of Turku
|Finland
|2
|-
|> 1000
|-
|355
|322
|277
|363
|75.8
|340
|Hong Kong University of Science and Technology
|Hong Kong
|3
|-
|496
|-
|354
|265
|465
|254
|75.8
|341
|Temple University
|USA
|112
|537
|754
|-
|382
|321
|296
|327
|75.8
|342
|Hong Kong Polytechnic University
|Hong Kong
|4
|-
|301
|-
|238
|243
|877
|304
|75.7
|343
|University of Belgrade
|Serbia
|1
|542
|> 1000
|-
|157
|370
|491
|327
|75.7
|344
|Northeastern University
|USA
|113
|581
|144
|-
|473
|360
|247
|363
|75.7
|345
|University of Stuttgart
|Germany
|28
|185
|358
|238
|479
|441
|391
|304
|75.7
|346
|Dalian University of Technology
|China
|22
|-
|257
|-
|176
|269
|745
|405
|75.7
|347
|Tianjin University
|China
|23
|-
|172
|-
|182
|249
|677
|541
|75.7
|348
|Pohang University of Science and Technology
|South Korea
|8
|-
|> 1000
|-
|363
|315
|352
|304
|75.7
|349
|University of Genoa
|Italy
|11
|-
|> 1000
|-
|306
|327
|385
|304
|75.6
|350
|Hannover Medical School
|Germany
|29
|-
|> 1000
|-
|373
|332
|226
|460
|75.6
|351
|Griffith University
|Australia
|11
|-
|> 1000
|-
|361
|375
|351
|240
|75.6
|352
|University at Albany, SUNY
|USA
|114
|130
|920
|204
|600
|473
|411
|254
|75.6
|353
|University of Giessen
|Germany
|30
|-
|> 1000
|-
|387
|356
|390
|222
|75.6
|354
|Drexel University
|USA
|115
|-
|292
|-
|444
|378
|386
|187
|75.6
|355
|Aalto University
|Finland
|3
|-
|238
|-
|340
|319
|398
|363
|75.6
|356
|Pompeu Fabra University
|Spain
|7
|-
|> 1000
|-
|559
|402
|155
|405
|75.5
|357
|Linköping University
|Sweden
|8
|-
|549
|-
|343
|330
|388
|327
|75.5
|358
|City University of Hong Kong
|Hong Kong
|5
|-
|> 1000
|-
|262
|239
|798
|327
|75.5
|359
|University of the Basque Country
|Spain
|8
|-
|> 1000
|-
|288
|296
|343
|541
|75.5
|360
|University of Campinas
|Brazil
|3
|-
|> 1000
|-
|163
|307
|528
|541
|75.5
|361
|Soochow University, China
|China
|24
|-
|> 1000
|-
|226
|271
|704
|405
|75.5
|362
|Kansas State University
|USA
|116
|288
|451
|-
|448
|409
|336
|254
|75.5
|363
|University of Victoria
|Canada
|17
|-
|> 1000
|-
|428
|351
|365
|275
|75.4
|364
|Polytechnic University of Milan
|Italy
|12
|263
|458
|272
|344
|345
|628
|363
|75.4
|365
|University of Oulu
|Finland
|4
|503
|665
|-
|446
|407
|310
|275
|75.4
|366
|University of Pavia
|Italy
|13
|560
|675
|300
|375
|361
|434
|275
|75.4
|367
|Southeast University
|China
|25
|385
|> 1000
|-
|175
|286
|654
|541
|75.4
|368
|Swedish University of Agricultural Sciences
|Sweden
|9
|196
|> 1000
|-
|430
|379
|297
|363
|75.4
|369
|Xiamen University
|China
|26
|-
|177
|-
|246
|260
|471
|898
|75.4
|370
|University of Ljubljana
|Slovenia
|1
|-
|> 1000
|-
|260
|374
|415
|405
|75.3
|371
|Islamic Azad University
|Iran
|1
|-
|> 1000
|-
|66
|406
|> 1000
|460
|75.3
|372
|UNESP, São Paulo State University
|Brazil
|4
|-
|> 1000
|-
|128
|347
|639
|541
|75.3
|373
|University of New Hampshire
|USA
|117
|-
|508
|120
|762
|612
|340
|405
|75.3
|374
|Medical College of Wisconsin
|USA
|118
|-
|> 1000
|-
|499
|387
|268
|327
|75.3
|375
|Aristotle University of Thessaloniki
|Greece
|2
|-
|> 1000
|-
|285
|384
|670
|240
|75.3
|376
|University of Vermont
|USA
|119
|372
|459
|-
|524
|389
|301
|304
|75.3
|377
|Hiroshima University
|Japan
|13
|-
|> 1000
|-
|312
|366
|311
|541
|75.2
|378
|National Tsing Hua University
|Taiwan
|3
|321
|> 1000
|-
|316
|273
|489
|460
|75.2
|379
|Eindhoven University of Technology
|Netherlands
|11
|-
|759
|259
|377
|335
|526
|541
|75.2
|380
|University of Marburg
|Germany
|31
|574
|> 1000
|303
|439
|364
|265
|460
|75.2
|381
|Jagiellonian University
|Poland
|2
|-
|> 1000
|-
|279
|381
|380
|460
|75.2
|382
|Pusan National University
|South Korea
|9
|-
|695
|-
|204
|343
|519
|541
|75.2
|383
|Beijing Normal University
|China
|27
|110
|> 1000
|-
|277
|313
|510
|541
|75.2
|384
|University of Chile
|Chile
|2
|411
|466
|274
|319
|410
|324
|898
|75.1
|385
|Kyung Hee University
|South Korea
|10
|489
|> 1000
|-
|240
|342
|561
|460
|75.1
|386
|Lancaster University
|United Kingdom
|32
|-
|565
|-
|456
|388
|424
|254
|75.1
|387
|Deakin University
|Australia
|12
|-
|922
|-
|397
|385
|481
|254
|75.1
|388
|York University
|Canada
|18
|-
|243
|-
|468
|408
|419
|275
|75.1
|389
|Okayama University
|Japan
|14
|-
|491
|-
|381
|430
|378
|363
|75.1
|390
|James Cook University
|Australia
|13
|-
|> 1000
|-
|537
|453
|253
|327
|75.1
|391
|University of Bath
|United Kingdom
|33
|-
|612
|-
|475
|392
|356
|327
|75.1
|392
|University of Trieste
|Italy
|14
|-
|918
|-
|535
|457
|315
|254
|75.0
|393
|University of Oklahoma, Norman
|USA
|120
|-
|360
|-
|460
|422
|417
|275
|75.0
|394
|Ben-Gurion University of the Negev
|Israel
|5
|-
|> 1000
|-
|313
|303
|399
|673
|75.0
|395
|University of Twente
|Netherlands
|12
|-
|927
|-
|422
|363
|520
|275
|75.0
|396
|China Agricultural University
|China
|28
|-
|> 1000
|-
|297
|340
|373
|673
|75.0
|397
|University of Wollongong
|Australia
|14
|-
|562
|-
|410
|381
|403
|363
|75.0
|398
|Federal University of Rio Grande do Sul
|Brazil
|5
|-
|> 1000
|-
|230
|419
|507
|460
|75.0
|399
|University of Tasmania
|Australia
|15
|-
|> 1000
|-
|459
|398
|284
|460
|75.0
|400
|Curtin University
|Australia
|16
|-
|> 1000
|-
|324
|338
|300
|898
|74.9
|401
|TU Wien
|Austria
|4
|662
|737
|-
|425
|413
|395
|327
|74.9
|402
|University of KwaZulu-Natal
|South Africa
|3
|509
|277
|-
|400
|526
|347
|327
|74.9
|403
|University of Coimbra
|Portugal
|3
|659
|> 1000
|-
|332
|395
|433
|405
|74.9
|404
|University of Milano-Bicocca
|Italy
|15
|-
|> 1000
|-
|409
|369
|375
|405
|74.9
|405
|University of Louisville
|USA
|121
|462
|877
|-
|454
|404
|437
|275
|74.9
|406
|Federal University of Minas Gerais
|Brazil
|6
|-
|668
|-
|261
|416
|478
|460
|74.9
|407
|University of Reading
|United Kingdom
|34
|466
|104
|-
|496
|394
|422
|460
|74.8
|408
|Kyungpook National University
|South Korea
|11
|-
|793
|-
|280
|373
|682
|363
|74.8
|409
|University of Rennes 1
|France
|18
|-
|> 1000
|-
|404
|350
|376
|460
|74.8
|410
|Technical University of Berlin
|Germany
|32
|184
|479
|-
|398
|372
|492
|363
|74.8
|411
|University of Saskatchewan
|Canada
|19
|618
|647
|-
|338
|348
|483
|460
|74.8
|412
|Martin Luther University of Halle-Wittenberg
|Germany
|33
|653
|> 1000
|269
|477
|458
|358
|541
|74.8
|413
|Eötvös Loránd University
|Hungary
|1
|125
|> 1000
|141
|629
|619
|490
|405
|74.8
|414
|University of Seville
|Spain
|9
|-
|> 1000
|-
|307
|325
|547
|541
|74.8
|415
|Polytechnic University of Catalonia
|Spain
|10
|158
|600
|-
|349
|359
|620
|405
|74.7
|416
|Catholic University of the Sacred Heart
|Italy
|16
|-
|> 1000
|-
|431
|440
|426
|327
|74.7
|417
|University of Konstanz
|Germany
|34
|-
|> 1000
|141
|726
|518
|342
|673
|74.7
|418
|University of Eastern Finland
|Finland
|5
|-
|> 1000
|-
|440
|383
|332
|541
|74.7
|419
|École normale supérieure de Lyon
|France
|19
|230
|> 1000
|273
|646
|461
|230
|673
|74.7
|420
|Indian Institute of Science
|India
|1
|-
|573
|-
|342
|336
|718
|405
|74.7
|421
|King Saud University
|Saudi Arabia
|2
|-
|442
|-
|191
|435
|452
|898
|74.7
|422
|Scuola Normale Superiore
|Italy
|17
|269
|> 1000
|74
|919
|663
|551
|541
|74.7
|423
|University of Bremen
|Germany
|35
|-
|> 1000
|-
|514
|472
|287
|405
|74.6
|424
|University of Strathclyde
|United Kingdom
|35
|-
|361
|-
|466
|424
|523
|304
|74.6
|425
|University of Newcastle
|Australia
|17
|-
|> 1000
|-
|399
|367
|402
|541
|74.6
|426
|University of Santiago de Compostela
|Spain
|11
|-
|933
|-
|401
|411
|567
|327
|74.6
|427
|National Chiao Tung University
|Taiwan
|4
|-
|340
|-
|310
|290
|715
|673
|74.6
|428
|University of Oregon
|USA
|122
|476
|> 1000
|-
|592
|431
|298
|405
|74.6
|429
|Tulane University
|USA
|123
|576
|295
|-
|494
|405
|333
|541
|74.6
|430
|Rensselaer Polytechnic Institute
|USA
|124
|139
|153
|-
|664
|504
|430
|254
|74.6
|431
|University of Bari
|Italy
|18
|-
|> 1000
|-
|418
|414
|346
|541
|74.5
|432
|Chonnam National University
|South Korea
|12
|-
|> 1000
|-
|317
|403
|619
|405
|74.5
|433
|Capital Medical University
|China
|29
|-
|> 1000
|-
|292
|429
|642
|405
|74.5
|434
|King Abdullah University of Science and Technology
|Saudi Arabia
|3
|-
|> 1000
|168
|693
|451
|394
|898
|74.5
|435
|Rush University
|USA
|125
|-
|> 1000
|-
|607
|455
|413
|240
|74.5
|436
|INSEAD
|France
|20
|-
|2
|-
|> 1000
|> 1000
|> 1000
|> 1000
|74.5
|437
|Texas Tech University
|USA
|126
|-
|448
|-
|423
|416
|539
|363
|74.5
|438
|University of Pretoria
|South Africa
|4
|-
|686
|246
|416
|555
|600
|460
|74.5
|439
|New University of Lisbon
|Portugal
|4
|-
|> 1000
|207
|481
|482
|592
|673
|74.4
|440
|University of Oviedo
|Spain
|12
|-
|> 1000
|-
|480
|462
|425
|327
|74.4
|441
|Saint Louis University
|USA
|127
|-
|363
|287
|613
|517
|334
|363
|74.4
|442
|Federal University of São Paulo
|Brazil
|7
|-
|> 1000
|-
|341
|508
|580
|327
|74.4
|443
|Vita-Salute San Raffaele University
|Italy
|19
|-
|> 1000
|-
|618
|446
|255
|460
|74.4
|444
|University of Ulsan
|South Korea
|13
|-
|641
|-
|322
|376
|473
|673
|74.4
|445
|University of Siena
|Italy
|20
|-
|> 1000
|-
|506
|468
|429
|304
|74.4
|446
|University of La Laguna
|Spain
|13
|-
|> 1000
|-
|571
|519
|363
|275
|74.4
|447
|University of Nice Sophia Antipolis
|France
|21
|513
|> 1000
|-
|555
|474
|278
|460
|74.4
|448
|Stellenbosch University
|South Africa
|5
|555
|139
|-
|428
|500
|409
|541
|74.3
|449
|University of Zaragoza
|Spain
|14
|666
|971
|-
|351
|355
|582
|541
|74.3
|450
|University of Canterbury
|New Zealand
|3
|306
|326
|153
|641
|615
|449
|673
|74.3
|451
|University of Malaya
|Malaysia
|1
|-
|342
|-
|225
|397
|879
|673
|74.3
|452
|Cairo University
|Egypt
|1
|569
|> 1000
|228
|378
|629
|602
|541
|74.3
|453
|Aalborg University
|Denmark
|5
|-
|813
|-
|486
|463
|470
|327
|74.3
|454
|University of Bordeaux
|France
|22
|651
|> 1000
|-
|519
|437
|355
|460
|74.3
|455
|University of Central Florida
|USA
|128
|-
|> 1000
|-
|463
|421
|480
|405
|74.3
|456
|University of Ferrara
|Italy
|21
|-
|> 1000
|-
|539
|476
|414
|327
|74.2
|457
|TU Darmstadt
|Germany
|36
|137
|772
|-
|464
|426
|536
|405
|74.2
|458
|University of Savoy
|France
|23
|-
|> 1000
|-
|636
|514
|418
|240
|74.2
|459
|University of Mississippi
|USA
|129
|-
|> 1000
|-
|493
|427
|405
|460
|74.2
|460
|Lanzhou University
|China
|30
|-
|> 1000
|-
|274
|314
|765
|898
|74.2
|461
|University of Tehran
|Iran
|2
|428
|> 1000
|254
|217
|436
|> 1000
|> 1000
|74.2
|462
|University of Modena and Reggio Emilia
|Italy
|22
|-
|> 1000
|-
|523
|490
|506
|275
|74.2
|463
|University of Zagreb
|Croatia
|1
|-
|> 1000
|-
|296
|549
|503
|460
|74.2
|464
|Chalmers University of Technology
|Sweden
|10
|657
|419
|-
|408
|380
|467
|673
|74.2
|465
|China University of Geosciences
|China
|31
|-
|> 1000
|-
|353
|486
|534
|460
|74.1
|466
|Medical University of Innsbruck
|Austria
|5
|-
|> 1000
|-
|616
|502
|431
|275
|74.1
|467
|National Yang-Ming University
|Taiwan
|5
|-
|> 1000
|-
|359
|346
|485
|898
|74.1
|468
|University of Sherbrooke
|Canada
|20
|-
|> 1000
|-
|575
|483
|450
|304
|74.1
|469
|University of Texas Medical Branch
|USA
|130
|-
|> 1000
|-
|637
|469
|339
|405
|74.1
|470
|University of Verona
|Italy
|23
|-
|> 1000
|-
|594
|539
|423
|275
|74.1
|471
|Mahidol University
|Thailand
|1
|-
|> 1000
|-
|424
|460
|312
|898
|74.1
|472
|Polytechnic University of Valencia
|Spain
|15
|-
|> 1000
|-
|374
|371
|575
|673
|74.1
|473
|University College Cork
|Ireland
|3
|526
|> 1000
|-
|518
|452
|447
|405
|74.1
|474
|University of Hanover
|Germany
|37
|-
|> 1000
|-
|449
|454
|555
|405
|74.0
|475
|University of Parma
|Italy
|24
|-
|776
|-
|516
|481
|533
|327
|74.0
|476
|University of Iceland
|Iceland
|1
|-
|> 1000
|-
|770
|597
|257
|327
|74.0
|477
|University of Bayreuth
|Germany
|38
|-
|> 1000
|-
|667
|523
|362
|327
|74.0
|478
|West Virginia University
|USA
|131
|600
|260
|-
|501
|467
|487
|460
|74.0
|479
|University of Trento
|Italy
|25
|-
|> 1000
|-
|565
|485
|474
|405
|74.0
|480
|Georgia State University
|USA
|132
|-
|664
|-
|554
|449
|453
|405
|74.0
|481
|Southern Methodist University
|USA
|133
|332
|27
|-
|976
|735
|605
|460
|74.0
|482
|Chiba University
|Japan
|15
|-
|> 1000
|-
|415
|432
|374
|898
|74.0
|483
|University of Nebraska Medical Center
|USA
|134
|-
|> 1000
|-
|649
|509
|345
|405
|73.9
|484
|University of Electronic Science and Technology of China
|China
|32
|-
|720
|-
|291
|393
|952
|673
|73.9
|485
|Beihang University
|China
|33
|-
|803
|-
|232
|323
|965
|> 1000
|73.9
|486
|San Diego State University
|USA
|135
|497
|456
|-
|648
|511
|366
|405
|73.9
|487
|AgroParisTech
|France
|24
|-
|505
|-
|632
|484
|359
|460
|73.9
|488
|Chulalongkorn University
|Thailand
|2
|-
|117
|-
|435
|582
|645
|460
|73.9
|489
|University of Tromsø – The Arctic University of Norway
|Norway
|4
|-
|> 1000
|-
|541
|456
|387
|541
|73.9
|490
|University of Tartu
|Estonia
|1
|521
|> 1000
|-
|590
|577
|272
|541
|73.9
|491
|University of Alabama - Tuscaloosa
|USA
|136
|299
|246
|-
|580
|536
|531
|327
|73.9
|492
|Bar-Ilan University
|Israel
|6
|533
|840
|-
|512
|438
|379
|673
|73.8
|493
|Flinders University
|Australia
|18
|253
|> 1000
|-
|511
|476
|406
|541
|73.8
|494
|Saarland University
|Germany
|39
|-
|531
|-
|464
|420
|469
|673
|73.8
|495
|Clemson University
|USA
|137
|-
|980
|-
|492
|465
|583
|405
|73.8
|496
|Hunan University
|China
|34
|-
|542
|-
|365
|400
|> 1000
|541
|73.8
|497
|East China University of Science and Technology
|China
|35
|-
|> 1000
|-
|300
|362
|829
|898
|73.8
|498
|Open University, UK
|United Kingdom
|36
|-
|> 1000
|194
|788
|701
|432
|541
|73.8
|499
|University of Wyoming
|USA
|138
|-
|559
|-
|715
|561
|344
|363
|73.8
|World Rank
|Institution
|Location
|National Rank
|Quality of Education
|Alumni Employment
|Quality of Faculty
|Research Output
|Quality Publications
|Influence
|Citations
|Score
|1
|Harvard University
|USA
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|100
|2
|Stanford University
|USA
|2
|10
|3
|2
|10
|4
|3
|2
|96.7
|3
|Massachusetts Institute of Technology
|USA
|3
|3
|11
|3
|30
|15
|2
|6
|95.1
|4
|University of Cambridge
|United Kingdom
|1
|5
|19
|6
|12
|8
|6
|19
|94.0
|5
|University of Oxford
|United Kingdom
|2
|9
|25
|10
|9
|5
|7
|4
|93.2
|6
|University of California, Berkeley
|USA
|4
|7
|52
|5
|18
|12
|4
|8
|92.5
|7
|Princeton University
|USA
|5
|4
|15
|4
|146
|99
|28
|27
|91.9
|8
|Columbia University
|USA
|6
|16
|13
|8
|20
|14
|10
|10
|91.4
|9
|California Institute of Technology
|USA
|7
|1
|200
|7
|127
|81
|13
|31
|91.0
|10
|University of Chicago
|USA
|8
|13
|22
|9
|39
|22
|18
|10
|90.6
|11
|Yale University
|USA
|9
|11
|34
|12
|37
|19
|11
|31
|90.3
|12
|University of Tokyo
|Japan
|1
|17
|8
|33
|7
|17
|23
|29
|90.0
|13
|University of Pennsylvania
|USA
|10
|31
|9
|30
|16
|11
|17
|13
|89.7
|14
|Cornell University
|USA
|11
|14
|28
|19
|31
|24
|15
|40
|89.4
|15
|University of California, Los Angeles
|USA
|12
|58
|63
|11
|13
|10
|14
|5
|89.1
|16
|Johns Hopkins University
|USA
|13
|24
|159
|17
|8
|6
|12
|3
|88.9
|17
|University of Toronto
|Canada
|1
|86
|157
|23
|2
|2
|16
|7
|88.7
|18
|University of Michigan
|USA
|14
|47
|38
|68
|3
|3
|20
|10
|88.4
|19
|University of Washington - Seattle
|USA
|15
|75
|220
|26
|11
|9
|9
|9
|88.2
|20
|University of California, San Diego
|USA
|16
|37
|> 1000
|16
|28
|16
|5
|16
|88.0
|21
|University College London
|United Kingdom
|3
|32
|739
|28
|5
|7
|19
|19
|87.8
|22
|University of California, San Francisco
|USA
|17
|-
|> 1000
|13
|45
|23
|8
|17
|87.7
|23
|Northwestern University
|USA
|18
|129
|18
|44
|52
|28
|36
|34
|87.5
|24
|Duke University
|USA
|19
|98
|46
|47
|36
|20
|21
|14
|87.3
|25
|New York University
|USA
|20
|64
|40
|18
|70
|50
|29
|35
|87.2
|26
|Kyoto University
|Japan
|2
|25
|29
|24
|29
|45
|48
|101
|87.0
|27
|University of Wisconsin–Madison
|USA
|21
|65
|79
|32
|32
|26
|30
|15
|86.9
|28
|ETH Zurich
|Switzerland
|1
|29
|98
|20
|57
|42
|27
|59
|86.7
|29
|Sorbonne University
|France
|1
|46
|344
|56
|6
|13
|24
|22
|86.6
|30
|Imperial College London
|United Kingdom
|4
|93
|103
|43
|21
|18
|25
|29
|86.5
|31
|University of Texas at Austin
|USA
|22
|108
|62
|29
|73
|58
|58
|24
|86.3
|32
|University of Illinois at Urbana–Champaign
|USA
|23
|40
|150
|27
|65
|55
|61
|50
|86.2
|33
|University of North Carolina at Chapel Hill
|USA
|24
|205
|120
|72
|50
|30
|33
|21
|86.1
|34
|University of Edinburgh
|United Kingdom
|5
|61
|325
|36
|72
|56
|31
|48
|86.0
|35
|University of Minnesota Twin Cities
|USA
|25
|131
|302
|76
|24
|21
|35
|28
|85.9
|36
|Washington University in St. Louis
|USA
|26
|206
|161
|64
|81
|46
|22
|22
|85.8
|37
|McGill University
|Canada
|2
|68
|86
|65
|44
|36
|53
|39
|85.6
|38
|University of British Columbia
|Canada
|3
|173
|699
|78
|25
|27
|37
|24
|85.5
|39
|University of Copenhagen
|Denmark
|1
|302
|364
|79
|26
|29
|26
|38
|85.4
|40
|Ohio State University
|USA
|27
|165
|254
|70
|33
|31
|50
|35
|85.3
|41
|Rutgers University-New Brunswick
|USA
|28
|212
|101
|35
|74
|67
|62
|59
|85.2
|42
|University of California, Davis
|USA
|29
|83
|579
|75
|42
|35
|39
|31
|85.1
|43
|Pennsylvania State University
|USA
|30
|374
|168
|60
|43
|40
|41
|51
|85.0
|44
|University of Manchester
|United Kingdom
|6
|171
|227
|63
|49
|48
|65
|35
|85.0
|45
|Weizmann Institute of Science
|Israel
|1
|8
|> 1000
|22
|445
|292
|69
|254
|84.9
|46
|Heidelberg University
|Germany
|1
|71
|807
|51
|63
|64
|51
|53
|84.8
|47
|University of Maryland, College Park
|USA
|31
|103
|480
|55
|92
|72
|45
|42
|84.7
|48
|Ludwig Maximilian University of Munich
|Germany
|2
|91
|266
|83
|53
|57
|42
|46
|84.6
|49
|Karolinska Institute
|Sweden
|1
|162
|> 1000
|46
|67
|53
|46
|108
|84.5
|50
|University of Colorado Boulder
|USA
|32
|134
|170
|41
|145
|111
|40
|59
|84.4
|51
|University of Southern California
|USA
|33
|215
|111
|40
|121
|88
|74
|66
|84.4
|52
|University of Arizona
|USA
|34
|166
|164
|53
|111
|96
|43
|48
|84.3
|53
|Osaka University
|Japan
|3
|70
|65
|61
|59
|82
|83
|174
|84.2
|54
|University of Paris-Sud
|France
|2
|49
|815
|38
|103
|86
|98
|76
|84.1
|55
|University of Geneva
|Switzerland
|2
|35
|381
|31
|147
|130
|87
|72
|84.0
|56
|Boston University
|USA
|35
|572
|112
|106
|113
|75
|52
|26
|84.0
|57
|University of Melbourne
|Australia
|1
|232
|408
|180
|35
|34
|54
|40
|83.9
|58
|Brown University
|USA
|36
|95
|50
|50
|186
|125
|85
|80
|83.8
|59
|University of California, Irvine
|USA
|37
|264
|> 1000
|42
|133
|97
|64
|57
|83.8
|60
|Seoul National University
|South Korea
|1
|-
|20
|-
|19
|39
|146
|129
|83.7
|61
|Hebrew University of Jerusalem
|Israel
|2
|19
|400
|15
|177
|143
|122
|405
|83.6
|62
|University of Florida
|USA
|38
|472
|485
|113
|40
|44
|90
|43
|83.6
|63
|Purdue University, West Lafayette
|USA
|39
|96
|83
|58
|94
|93
|106
|129
|83.5
|64
|Vanderbilt University
|USA
|40
|148
|91
|140
|95
|63
|57
|45
|83.4
|65
|University of Bristol
|United Kingdom
|7
|186
|296
|48
|126
|100
|67
|85
|83.4
|66
|University of Texas Southwestern Medical Center
|USA
|41
|33
|> 1000
|39
|244
|151
|34
|187
|83.3
|67
|Sapienza University of Rome
|Italy
|1
|117
|486
|34
|61
|103
|195
|71
|83.2
|68
|King's College London
|United Kingdom
|8
|43
|341
|110
|88
|65
|79
|72
|83.2
|69
|University of Zurich
|Switzerland
|3
|267
|771
|108
|80
|70
|49
|51
|83.1
|70
|University of California, Santa Barbara
|USA
|42
|149
|596
|25
|229
|146
|80
|63
|83.0
|71
|University of Sydney
|Australia
|2
|231
|590
|208
|27
|33
|71
|46
|83.0
|72
|Utrecht University
|Netherlands
|1
|122
|352
|137
|58
|43
|56
|66
|82.9
|73
|University of Pittsburgh
|USA
|43
|187
|233
|-
|34
|25
|47
|18
|82.9
|74
|University of Queensland
|Australia
|3
|310
|541
|181
|46
|51
|63
|53
|82.8
|75
|University of Oslo
|Norway
|1
|97
|633
|52
|99
|102
|112
|93
|82.8
|76
|Rockefeller University
|USA
|44
|15
|> 1000
|14
|786
|434
|32
|275
|82.7
|77
|University of São Paulo
|Brazil
|1
|583
|256
|109
|4
|60
|162
|139
|82.6
|78
|Texas A&M University, College Station
|USA
|45
|625
|183
|57
|85
|95
|133
|101
|82.6
|79
|University of Virginia
|USA
|46
|271
|31
|168
|151
|116
|95
|85
|82.5
|80
|Emory University
|USA
|47
|-
|197
|164
|101
|66
|55
|63
|82.5
|81
|Free University of Berlin
|Germany
|3
|112
|> 1000
|124
|64
|76
|72
|85
|82.4
|82
|Australian National University
|Australia
|4
|188
|666
|37
|153
|136
|101
|121
|82.4
|83
|University of Utah
|USA
|48
|169
|187
|80
|125
|105
|68
|93
|82.3
|84
|Paris Diderot University
|France
|3
|192
|> 1000
|101
|122
|108
|44
|76
|82.3
|85
|Tel Aviv University
|Israel
|3
|105
|143
|59
|108
|115
|129
|151
|82.2
|86
|Uppsala University
|Sweden
|2
|102
|548
|84
|107
|107
|66
|114
|82.2
|87
|University of Barcelona
|Spain
|1
|386
|472
|181
|47
|54
|91
|72
|82.1
|88
|Aarhus University
|Denmark
|2
|589
|379
|114
|83
|79
|78
|121
|82.1
|89
|University of Texas MD Anderson Cancer Center
|USA
|49
|-
|> 1000
|91
|158
|104
|70
|66
|82.0
|90
|Leiden University
|Netherlands
|2
|228
|> 1000
|118
|118
|78
|81
|80
|82.0
|91
|Carnegie Mellon University
|USA
|50
|34
|145
|21
|318
|228
|221
|129
|81.9
|92
|Peking University
|China
|1
|340
|67
|-
|23
|38
|88
|167
|81.9
|93
|University of Helsinki
|Finland
|1
|109
|> 1000
|135
|82
|83
|77
|108
|81.8
|94
|Baylor College of Medicine
|USA
|51
|-
|> 1000
|141
|161
|118
|38
|53
|81.8
|95
|Lund University
|Sweden
|3
|294
|753
|122
|90
|90
|121
|76
|81.7
|96
|University of Alberta
|Canada
|4
|281
|371
|192
|62
|69
|117
|80
|81.7
|97
|Grenoble Alpes University
|France
|4
|334
|> 1000
|157
|89
|87
|75
|93
|81.7
|98
|Tsinghua University
|China
|2
|586
|109
|-
|22
|41
|96
|108
|81.6
|99
|University of Basel
|Switzerland
|4
|142
|393
|54
|218
|162
|89
|139
|81.6
|100
|University of Groningen
|Netherlands
|3
|363
|482
|131
|97
|73
|104
|93
|81.5
|101
|Humboldt University of Berlin
|Germany
|4
|570
|> 1000
|225
|69
|77
|73
|80
|81.5
|102
|École Polytechnique Fédérale de Lausanne
|Switzerland
|5
|400
|92
|141
|184
|126
|102
|53
|81.4
|103
|National University of Singapore
|Singapore
|1
|-
|148
|-
|38
|32
|94
|85
|81.4
|104
|Ghent University
|Belgium
|1
|311
|685
|190
|55
|68
|136
|101
|81.3
|105
|University of Rochester
|USA
|52
|73
|74
|139
|220
|148
|139
|66
|81.3
|106
|Erasmus University Rotterdam
|Netherlands
|4
|-
|90
|264
|120
|84
|107
|72
|81.3
|107
|KU Leuven
|Belgium
|2
|-
|429
|-
|48
|47
|84
|66
|81.2
|108
|University of Bern
|Switzerland
|6
|183
|> 1000
|102
|160
|144
|105
|85
|81.2
|109
|National Taiwan University
|Taiwan
|1
|140
|37
|-
|51
|61
|223
|151
|81.1
|110
|University of Montreal
|Canada
|5
|486
|455
|205
|86
|91
|93
|139
|81.1
|111
|University of California, Santa Cruz
|USA
|53
|343
|> 1000
|45
|412
|275
|60
|93
|81.1
|112
|Technical University of Munich
|Germany
|5
|89
|339
|226
|106
|98
|86
|139
|81.0
|113
|Nagoya University
|Japan
|4
|69
|366
|67
|132
|165
|169
|222
|81.0
|114
|Arizona State University
|USA
|54
|-
|796
|111
|155
|139
|113
|114
|80.9
|115
|University of Bonn
|Germany
|6
|123
|494
|105
|167
|158
|123
|101
|80.9
|116
|École Polytechnique
|France
|5
|85
|5
|240
|488
|396
|348
|254
|80.9
|117
|École normale supérieure
|France
|6
|6
|627
|82
|598
|442
|227
|460
|80.8
|118
|University of Nottingham
|United Kingdom
|9
|317
|375
|98
|138
|121
|179
|114
|80.8
|119
|University of New South Wales
|Australia
|5
|399
|126
|278
|68
|74
|154
|85
|80.8
|120
|Tohoku University
|Japan
|5
|82
|158
|246
|60
|101
|166
|167
|80.7
|121
|McMaster University
|Canada
|6
|339
|660
|202
|140
|133
|124
|57
|80.7
|122
|Dartmouth College
|USA
|55
|48
|17
|232
|372
|258
|185
|240
|80.6
|123
|University of Amsterdam
|Netherlands
|5
|175
|872
|298
|79
|62
|82
|85
|80.6
|124
|Monash University
|Australia
|6
|455
|405
|-
|56
|59
|100
|101
|80.6
|125
|University of Hamburg
|Germany
|7
|594
|414
|177
|139
|138
|130
|114
|80.5
|126
|Moscow State University
|Russia
|1
|23
|384
|71
|98
|289
|279
|304
|80.5
|127
|VU University Amsterdam
|Netherlands
|6
|-
|984
|-
|91
|71
|132
|44
|80.5
|128
|Stony Brook University
|USA
|56
|373
|> 1000
|62
|270
|197
|115
|187
|80.4
|129
|Rice University
|USA
|57
|67
|93
|77
|407
|283
|163
|108
|80.4
|130
|Radboud University Nijmegen
|Netherlands
|7
|172
|533
|-
|114
|80
|99
|59
|80.4
|131
|Cardiff University
|United Kingdom
|10
|338
|483
|95
|212
|182
|148
|121
|80.3
|132
|University of Tübingen
|Germany
|8
|94
|> 1000
|122
|152
|141
|118
|240
|80.3
|133
|University of Colorado Denver | Anschutz Medical Campus
|USA
|58
|-
|> 1000
|94
|234
|167
|134
|139
|80.3
|134
|University of Iowa
|USA
|59
|292
|373
|212
|148
|120
|108
|151
|80.2
|135
|University of Strasbourg
|France
|7
|113
|> 1000
|49
|258
|197
|157
|275
|80.2
|136
|Shanghai Jiao Tong University
|China
|3
|619
|236
|-
|17
|52
|203
|167
|80.2
|137
|University of Southampton
|United Kingdom
|11
|603
|285
|243
|134
|114
|119
|151
|80.1
|138
|Aix-Marseille University
|France
|8
|401
|941
|-
|87
|89
|76
|139
|80.1
|139
|Georgia Institute of Technology
|USA
|60
|282
|151
|157
|144
|117
|171
|222
|80.1
|140
|Tokyo Institute of Technology
|Japan
|6
|303
|71
|87
|195
|233
|218
|222
|80.0
|141
|University of Montpellier
|France
|9
|565
|> 1000
|214
|142
|129
|125
|139
|80.0
|142
|Case Western Reserve University
|USA
|61
|60
|259
|280
|183
|140
|109
|76
|80.0
|143
|Indiana University Bloomington
|USA
|62
|237
|78
|133
|267
|193
|161
|163
|79.9
|144
|Michigan State University
|USA
|63
|209
|281
|-
|110
|106
|145
|65
|79.9
|145
|University of Western Australia
|Australia
|7
|273
|663
|253
|123
|123
|141
|121
|79.9
|146
|University of Lausanne
|Switzerland
|7
|144
|791
|104
|286
|215
|120
|151
|79.8
|147
|Technion – Israel Institute of Technology
|Israel
|4
|79
|271
|69
|271
|227
|213
|200
|79.8
|148
|University of Milan
|Italy
|2
|384
|691
|229
|117
|130
|184
|114
|79.8
|149
|Goethe University Frankfurt
|Germany
|9
|220
|642
|107
|219
|205
|152
|222
|79.7
|150
|University of Padua
|Italy
|3
|553
|> 1000
|-
|96
|110
|144
|80
|79.7
|151
|Oregon Health & Science University
|USA
|64
|-
|> 1000
|172
|295
|208
|111
|108
|79.7
|152
|Autonomous University of Barcelona
|Spain
|2
|-
|> 1000
|153
|131
|135
|206
|187
|79.6
|153
|Icahn School of Medicine at Mount Sinai
|USA
|65
|-
|> 1000
|-
|202
|145
|59
|101
|79.6
|154
|Tufts University
|USA
|66
|100
|64
|229
|272
|212
|178
|151
|79.6
|155
|University of Göttingen
|Germany
|10
|80
|316
|224
|188
|171
|138
|187
|79.6
|156
|Royal Institute of Technology
|Sweden
|4
|266
|45
|126
|242
|232
|322
|222
|79.5
|157
|Zhejiang University
|China
|4
|-
|568
|-
|15
|49
|244
|304
|79.5
|158
|University of Glasgow
|United Kingdom
|12
|284
|264
|-
|165
|128
|103
|114
|79.5
|159
|Stockholm University
|Sweden
|5
|243
|276
|263
|247
|200
|110
|93
|79.4
|160
|University of Notre Dame
|USA
|67
|397
|30
|103
|379
|274
|286
|327
|79.4
|161
|Université catholique de Louvain
|Belgium
|3
|355
|524
|116
|254
|217
|254
|85
|79.4
|162
|University of Sheffield
|United Kingdom
|13
|330
|440
|281
|154
|147
|160
|93
|79.4
|163
|University of Warwick
|United Kingdom
|14
|221
|239
|164
|233
|184
|204
|151
|79.3
|164
|University of Leeds
|United Kingdom
|15
|104
|291
|-
|150
|137
|127
|139
|79.3
|165
|University of Freiburg
|Germany
|11
|217
|209
|286
|187
|160
|128
|129
|79.3
|166
|University of Gothenburg
|Sweden
|6
|501
|427
|141
|208
|189
|175
|187
|79.2
|167
|North Carolina State University
|USA
|68
|121
|416
|153
|170
|168
|235
|200
|79.2
|168
|Wageningen University and Research
|Netherlands
|8
|534
|962
|223
|207
|175
|170
|129
|79.2
|169
|University of Birmingham
|United Kingdom
|16
|164
|355
|292
|129
|119
|142
|187
|79.2
|170
|Fudan University
|China
|5
|-
|210
|-
|54
|94
|188
|275
|79.1
|171
|University of Hong Kong
|Hong Kong
|1
|432
|165
|-
|136
|132
|183
|114
|79.1
|172
|University of Vienna
|Austria
|1
|443
|489
|138
|249
|247
|159
|174
|79.1
|173
|Nanyang Technological University
|Singapore
|2
|-
|> 1000
|-
|93
|85
|243
|121
|79.1
|174
|Hokkaido University
|Japan
|7
|415
|305
|177
|137
|173
|209
|304
|79.0
|175
|Keio University
|Japan
|8
|549
|12
|-
|303
|324
|273
|363
|79.0
|176
|Université libre de Bruxelles
|Belgium
|4
|358
|258
|81
|290
|264
|228
|200
|79.0
|177
|Iowa State University
|USA
|69
|563
|245
|134
|203
|195
|214
|222
|78.9
|178
|Chinese University of Hong Kong
|Hong Kong
|2
|247
|> 1000
|141
|180
|156
|304
|174
|78.9
|179
|University of Liverpool
|United Kingdom
|17
|382
|436
|294
|189
|155
|135
|139
|78.9
|180
|University of Georgia
|USA
|70
|204
|337
|216
|193
|190
|165
|275
|78.9
|181
|Paris Descartes University
|France
|10
|482
|916
|-
|173
|134
|114
|187
|78.8
|182
|University of Massachusetts Medical School
|USA
|71
|-
|> 1000
|91
|505
|326
|92
|200
|78.8
|183
|University of Science and Technology, Korea
|South Korea
|2
|-
|> 1000
|-
|41
|92
|270
|254
|78.8
|184
|University of Massachusetts Amherst
|USA
|72
|297
|253
|198
|289
|226
|212
|121
|78.8
|185
|University of Florence
|Italy
|4
|458
|765
|112
|213
|231
|305
|200
|78.7
|186
|University of Münster
|Germany
|12
|224
|782
|222
|214
|172
|182
|200
|78.7
|187
|Queen Mary University of London
|United Kingdom
|18
|241
|907
|198
|276
|223
|156
|200
|78.7
|188
|Newcastle University
|United Kingdom
|19
|-
|498
|261
|236
|188
|140
|174
|78.7
|189
|University of Chinese Academy of Sciences
|China
|6
|-
|> 1000
|-
|14
|37
|220
|898
|78.6
|190
|University of Missouri–Columbia
|USA
|73
|490
|190
|115
|265
|244
|261
|222
|78.6
|191
|University of Alabama at Birmingham
|USA
|74
|-
|> 1000
|-
|198
|152
|126
|139
|78.6
|192
|Durham University
|United Kingdom
|20
|141
|327
|89
|327
|255
|236
|240
|78.6
|193
|University of Connecticut
|USA
|75
|573
|417
|141
|210
|191
|211
|254
|78.5
|194
|University of Texas Health Science Center at Houston
|USA
|76
|-
|> 1000
|194
|298
|238
|143
|187
|78.5
|195
|Yeshiva University
|USA
|77
|336
|> 1000
|266
|305
|222
|97
|151
|78.5
|196
|University of Calgary
|Canada
|7
|-
|213
|-
|141
|142
|153
|240
|78.5
|197
|University of Miami
|USA
|78
|-
|286
|-
|204
|174
|137
|129
|78.4
|198
|Western University
|Canada
|8
|454
|105
|-
|164
|164
|202
|167
|78.4
|199
|Paul Sabatier University - Toulouse III
|France
|11
|-
|> 1000
|-
|185
|161
|116
|174
|78.4
|200
|Nanjing University
|China
|7
|479
|563
|-
|78
|109
|317
|163
|78.4
|201
|University of Bologna
|Italy
|5
|645
|709
|-
|116
|127
|260
|129
|78.4
|202
|Sun Yat-sen University
|China
|8
|-
|527
|-
|71
|113
|302
|200
|78.3
|203
|Charles University in Prague
|Czech Republic
|1
|494
|> 1000
|241
|135
|230
|237
|200
|78.3
|204
|University of Cincinnati
|USA
|79
|290
|195
|-
|222
|178
|167
|151
|78.3
|205
|University of Ottawa
|Canada
|9
|366
|431
|-
|162
|157
|164
|200
|78.3
|206
|University of Liège
|Belgium
|5
|159
|> 1000
|91
|337
|334
|242
|174
|78.2
|207
|TU Dresden
|Germany
|13
|-
|> 1000
|-
|172
|178
|176
|129
|78.2
|208
|University of Turin
|Italy
|6
|597
|> 1000
|202
|199
|210
|263
|200
|78.2
|209
|University of Science and Technology of China
|China
|9
|-
|347
|-
|102
|112
|248
|254
|78.2
|210
|University of Maryland, Baltimore
|USA
|80
|-
|> 1000
|-
|253
|192
|150
|101
|78.1
|211
|University of Sussex
|United Kingdom
|21
|219
|387
|73
|482
|365
|269
|163
|78.1
|212
|RWTH Aachen University
|Germany
|14
|655
|298
|244
|181
|186
|367
|129
|78.1
|213
|University of Cologne
|Germany
|15
|-
|287
|285
|221
|206
|147
|222
|78.1
|214
|University of Würzburg
|Germany
|16
|244
|853
|213
|268
|220
|186
|240
|78.1
|215
|Technical University of Denmark
|Denmark
|3
|640
|830
|287
|216
|203
|196
|93
|78.0
|216
|University of Erlangen-Nuremberg
|Germany
|17
|346
|928
|-
|166
|166
|189
|151
|78.0
|217
|University of Illinois at Chicago
|USA
|81
|431
|> 1000
|-
|169
|149
|205
|151
|78.0
|218
|Sungkyunkwan University
|South Korea
|3
|-
|237
|-
|119
|170
|295
|139
|78.0
|219
|Louisiana State University
|USA
|82
|548
|345
|-
|190
|201
|198
|108
|77.9
|220
|University of Lisbon
|Portugal
|1
|622
|> 1000
|291
|109
|154
|291
|167
|77.9
|221
|Claude Bernard University Lyon 1
|France
|12
|-
|> 1000
|-
|171
|150
|158
|254
|77.9
|222
|Yonsei University
|South Korea
|4
|-
|116
|-
|76
|122
|308
|363
|77.9
|223
|University of Cape Town
|South Africa
|1
|216
|294
|187
|293
|299
|190
|254
|77.9
|224
|University of Kansas
|USA
|83
|324
|270
|-
|243
|218
|180
|121
|77.8
|225
|University College Dublin
|Ireland
|1
|492
|310
|127
|315
|291
|276
|200
|77.8
|226
|Kyushu University
|Japan
|9
|508
|106
|-
|124
|176
|238
|363
|77.8
|227
|University of Porto
|Portugal
|2
|195
|655
|191
|179
|245
|323
|304
|77.8
|228
|Trinity College, Dublin
|Ireland
|2
|524
|96
|283
|335
|300
|222
|129
|77.7
|229
|University of Adelaide
|Australia
|8
|444
|845
|-
|197
|199
|194
|187
|77.7
|230
|University of the Witwatersrand
|South Africa
|2
|133
|80
|216
|367
|377
|187
|304
|77.7
|231
|University of Manitoba
|Canada
|10
|301
|207
|194
|281
|272
|288
|275
|77.7
|232
|Karlsruhe Institute of Technology
|Germany
|18
|652
|334
|244
|211
|209
|326
|275
|77.7
|233
|University of Kiel
|Germany
|19
|407
|911
|282
|269
|253
|172
|222
|77.6
|234
|Johannes Gutenberg University Mainz
|Germany
|20
|556
|> 1000
|279
|239
|213
|193
|254
|77.6
|235
|Indiana University – Purdue University Indianapolis
|USA
|84
|-
|943
|-
|250
|204
|177
|222
|77.6
|236
|University of Auckland
|New Zealand
|1
|481
|468
|-
|235
|236
|250
|121
|77.6
|237
|Korea University
|South Korea
|5
|-
|108
|-
|115
|159
|384
|363
|77.6
|238
|University of Tsukuba
|Japan
|10
|398
|> 1000
|130
|259
|277
|266
|405
|77.5
|239
|Wake Forest University
|USA
|85
|445
|73
|-
|366
|285
|231
|167
|77.5
|240
|Ulm University
|Germany
|21
|-
|825
|174
|329
|301
|199
|363
|77.5
|241
|Queensland University of Technology
|Australia
|9
|-
|> 1000
|-
|159
|183
|201
|327
|77.5
|242
|University of Lille
|France
|13
|541
|> 1000
|-
|174
|195
|246
|240
|77.5
|243
|University of Aberdeen
|United Kingdom
|22
|587
|649
|219
|348
|293
|210
|254
|77.4
|244
|Colorado State University
|USA
|86
|307
|> 1000
|254
|282
|256
|216
|304
|77.4
|245
|University of California, Riverside
|USA
|87
|477
|> 1000
|-
|328
|240
|149
|200
|77.4
|246
|Virginia Commonwealth University
|USA
|88
|-
|> 1000
|189
|330
|278
|251
|304
|77.4
|247
|University of Naples Federico II
|Italy
|7
|616
|949
|-
|149
|177
|338
|200
|77.4
|248
|Florida State University
|USA
|89
|475
|645
|-
|275
|235
|232
|139
|77.3
|249
|Maastricht University
|Netherlands
|9
|-
|> 1000
|-
|223
|169
|293
|187
|77.3
|250
|Brandeis University
|USA
|90
|20
|251
|66
|948
|636
|217
|405
|77.3
|251
|Oregon State University
|USA
|91
|328
|519
|-
|294
|267
|173
|187
|77.3
|252
|University of Bergen
|Norway
|2
|-
|> 1000
|-
|264
|241
|181
|222
|77.3
|253
|Wayne State University
|USA
|92
|-
|263
|-
|266
|234
|267
|163
|77.2
|254
|University of Tennessee, Knoxville
|USA
|93
|585
|288
|-
|231
|224
|233
|240
|77.2
|255
|Umeå University
|Sweden
|7
|-
|> 1000
|238
|336
|281
|207
|275
|77.2
|256
|London School of Hygiene & Tropical Medicine
|United Kingdom
|23
|-
|> 1000
|-
|392
|257
|151
|174
|77.2
|257
|University of New Mexico
|USA
|94
|-
|> 1000
|-
|304
|251
|174
|200
|77.2
|258
|National Autonomous University of Mexico
|Mexico
|1
|491
|> 1000
|-
|105
|219
|249
|405
|77.2
|259
|University of Kentucky
|USA
|95
|611
|535
|-
|227
|216
|275
|200
|77.1
|260
|University of Warsaw
|Poland
|1
|150
|> 1000
|96
|380
|415
|360
|275
|77.1
|261
|Queen's University
|Canada
|11
|588
|378
|141
|320
|287
|316
|363
|77.1
|262
|University of South Florida
|USA
|96
|-
|724
|-
|256
|248
|256
|174
|77.1
|263
|Norwegian University of Science and Technology
|Norway
|3
|523
|397
|88
|339
|349
|463
|327
|77.1
|264
|Complutense University of Madrid
|Spain
|3
|193
|131
|300
|178
|214
|321
|363
|77.0
|265
|Xi'an Jiaotong University
|China
|10
|-
|201
|-
|112
|180
|451
|327
|77.0
|266
|University of Leicester
|United Kingdom
|24
|-
|> 1000
|-
|345
|280
|131
|275
|77.0
|267
|Medical University of Vienna
|Austria
|2
|-
|> 1000
|-
|301
|252
|200
|200
|77.0
|268
|University of Waterloo
|Canada
|12
|-
|222
|-
|196
|194
|353
|275
|77.0
|269
|Laval University
|Canada
|13
|564
|499
|-
|241
|225
|252
|275
|76.9
|270
|Shandong University
|China
|11
|-
|800
|-
|84
|153
|571
|327
|76.9
|271
|University of Valencia
|Spain
|4
|-
|> 1000
|-
|215
|237
|349
|174
|76.9
|272
|University of East Anglia
|United Kingdom
|25
|227
|> 1000
|227
|471
|353
|224
|187
|76.9
|273
|University at Buffalo
|USA
|97
|233
|747
|-
|263
|221
|292
|222
|76.9
|274
|London School of Economics
|United Kingdom
|26
|44
|85
|90
|655
|506
|627
|240
|76.9
|275
|Virginia Tech
|USA
|98
|544
|322
|-
|206
|211
|259
|363
|76.8
|276
|Huazhong University of Science and Technology
|China
|12
|-
|244
|-
|77
|124
|537
|541
|76.8
|277
|Washington State University
|USA
|99
|-
|748
|174
|321
|312
|289
|460
|76.8
|278
|Dalhousie University
|Canada
|14
|218
|290
|-
|308
|305
|225
|200
|76.8
|279
|University of York
|United Kingdom
|27
|-
|> 1000
|-
|362
|284
|208
|174
|76.8
|280
|Autonomous University of Madrid
|Spain
|5
|-
|932
|-
|257
|246
|285
|240
|76.7
|281
|University of Exeter
|United Kingdom
|28
|506
|684
|-
|331
|270
|168
|327
|76.7
|282
|University of South Carolina - Columbia
|USA
|100
|-
|503
|257
|334
|288
|436
|174
|76.7
|283
|University of Rome Tor Vergata
|Italy
|8
|-
|> 1000
|-
|273
|282
|303
|174
|76.7
|284
|Delft University of Technology
|Netherlands
|10
|566
|406
|-
|224
|228
|281
|363
|76.7
|285
|University of Pisa
|Italy
|9
|538
|> 1000
|-
|228
|261
|337
|222
|76.7
|286
|Kobe University
|Japan
|11
|160
|445
|141
|369
|418
|318
|327
|76.6
|287
|Leipzig University
|Germany
|22
|599
|> 1000
|295
|284
|279
|229
|275
|76.6
|288
|University of Delaware
|USA
|101
|396
|688
|177
|371
|304
|341
|405
|76.6
|289
|Georgetown University
|USA
|102
|277
|59
|-
|427
|331
|319
|275
|76.6
|290
|University of Duisburg-Essen
|Germany
|23
|-
|> 1000
|-
|299
|297
|215
|254
|76.6
|291
|Ruhr University Bochum
|Germany
|24
|-
|370
|-
|245
|259
|283
|327
|76.6
|292
|University of Antwerp
|Belgium
|6
|-
|714
|-
|287
|262
|329
|200
|76.5
|293
|University of Buenos Aires
|Argentina
|1
|305
|> 1000
|231
|237
|306
|350
|460
|76.5
|294
|University of Düsseldorf
|Germany
|25
|409
|> 1000
|-
|347
|317
|219
|222
|76.5
|295
|KAIST
|South Korea
|6
|-
|156
|-
|209
|187
|306
|673
|76.5
|296
|Sichuan University
|China
|13
|-
|> 1000
|-
|75
|181
|370
|898
|76.5
|297
|National Cheng Kung University
|Taiwan
|2
|-
|102
|-
|168
|202
|484
|541
|76.5
|298
|Federal University of Rio de Janeiro
|Brazil
|2
|316
|401
|-
|192
|316
|328
|304
|76.4
|299
|University of Houston
|USA
|103
|-
|114
|-
|358
|311
|290
|275
|76.4
|300
|Harbin Institute of Technology
|China
|14
|-
|470
|-
|104
|163
|794
|405
|76.4
|301
|University of Innsbruck
|Austria
|3
|414
|787
|136
|528
|450
|241
|327
|76.4
|302
|Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
|China
|15
|-
|> 1000
|-
|248
|310
|239
|363
|76.4
|303
|Waseda University
|Japan
|12
|562
|23
|-
|470
|471
|445
|541
|76.4
|304
|University of Texas at Dallas
|USA
|104
|412
|493
|185
|521
|401
|383
|222
|76.3
|305
|National and Kapodistrian University of Athens
|Greece
|1
|-
|634
|-
|201
|268
|416
|275
|76.3
|306
|University of Hawaii at Manoa
|USA
|105
|-
|> 1000
|100
|574
|447
|245
|541
|76.3
|307
|University of Lorraine
|France
|14
|470
|376
|271
|311
|328
|314
|363
|76.3
|308
|George Washington University
|USA
|106
|413
|169
|-
|352
|295
|234
|405
|76.3
|309
|University of Otago
|New Zealand
|2
|-
|864
|-
|323
|308
|282
|254
|76.3
|310
|Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University
|France
|15
|-
|> 1000
|-
|442
|344
|191
|240
|76.2
|311
|Simon Fraser University
|Canada
|15
|-
|> 1000
|-
|370
|302
|262
|254
|76.2
|312
|Tongji University
|China
|16
|335
|248
|-
|156
|250
|396
|541
|76.2
|313
|University of Nebraska–Lincoln
|USA
|107
|360
|386
|-
|325
|298
|309
|275
|76.2
|314
|University of Perugia
|Italy
|10
|-
|> 1000
|164
|426
|412
|307
|460
|76.2
|315
|Queen's University Belfast
|United Kingdom
|29
|371
|752
|-
|356
|309
|294
|254
|76.2
|316
|University of Texas Health Science Center at San Antonio
|USA
|108
|-
|> 1000
|-
|489
|358
|240
|167
|76.1
|317
|University of Jena
|Germany
|26
|-
|> 1000
|299
|278
|266
|264
|460
|76.1
|318
|University of Granada
|Spain
|6
|-
|> 1000
|-
|251
|294
|497
|200
|76.1
|319
|South China University of Technology
|China
|17
|-
|228
|-
|200
|242
|661
|304
|76.1
|320
|University of Dundee
|United Kingdom
|30
|318
|> 1000
|-
|536
|391
|192
|174
|76.1
|321
|Vrije Universiteit Brussel
|Belgium
|7
|213
|> 1000
|-
|350
|320
|271
|304
|76.1
|322
|George Mason University
|USA
|109
|-
|> 1000
|85
|560
|487
|357
|460
|76.0
|323
|King Abdulaziz University
|Saudi Arabia
|1
|-
|> 1000
|-
|255
|357
|274
|363
|76.0
|324
|Macquarie University
|Australia
|10
|-
|667
|277
|393
|339
|299
|327
|76.0
|325
|Pontifical Catholic University of Chile
|Chile
|1
|252
|221
|235
|385
|428
|330
|405
|76.0
|326
|University of Guelph
|Canada
|16
|-
|> 1000
|-
|360
|352
|325
|200
|76.0
|327
|University of Regensburg
|Germany
|27
|-
|727
|-
|386
|341
|258
|275
|76.0
|328
|Central South University
|China
|18
|-
|262
|-
|129
|262
|617
|460
|76.0
|329
|Grenoble Institute of Technology
|France
|16
|200
|> 1000
|261
|388
|354
|572
|200
|75.9
|330
|Thomas Jefferson University
|USA
|110
|274
|> 1000
|-
|461
|368
|331
|151
|75.9
|331
|Mines ParisTech
|France
|17
|315
|7
|214
|> 1000
|> 1000
|824
|> 1000
|75.9
|332
|University of St Andrews
|United Kingdom
|31
|279
|811
|-
|437
|318
|197
|405
|75.9
|333
|Medical University of South Carolina
|USA
|111
|-
|> 1000
|-
|421
|333
|320
|222
|75.9
|334
|Jilin University
|China
|19
|463
|551
|-
|100
|185
|462
|> 1000
|75.9
|335
|Wuhan University
|China
|20
|-
|383
|-
|143
|207
|458
|898
|75.8
|336
|Hanyang University
|South Korea
|7
|-
|241
|-
|194
|276
|479
|460
|75.8
|337
|Nankai University
|China
|21
|628
|354
|-
|252
|254
|468
|405
|75.8
|338
|University of Southern Denmark
|Denmark
|4
|-
|> 1000
|-
|376
|329
|280
|327
|75.8
|339
|University of Turku
|Finland
|2
|-
|> 1000
|-
|355
|322
|277
|363
|75.8
|340
|Hong Kong University of Science and Technology
|Hong Kong
|3
|-
|496
|-
|354
|265
|465
|254
|75.8
|341
|Temple University
|USA
|112
|537
|754
|-
|382
|321
|296
|327
|75.8
|342
|Hong Kong Polytechnic University
|Hong Kong
|4
|-
|301
|-
|238
|243
|877
|304
|75.7
|343
|University of Belgrade
|Serbia
|1
|542
|> 1000
|-
|157
|370
|491
|327
|75.7
|344
|Northeastern University
|USA
|113
|581
|144
|-
|473
|360
|247
|363
|75.7
|345
|University of Stuttgart
|Germany
|28
|185
|358
|238
|479
|441
|391
|304
|75.7
|346
|Dalian University of Technology
|China
|22
|-
|257
|-
|176
|269
|745
|405
|75.7
|347
|Tianjin University
|China
|23
|-
|172
|-
|182
|249
|677
|541
|75.7
|348
|Pohang University of Science and Technology
|South Korea
|8
|-
|> 1000
|-
|363
|315
|352
|304
|75.7
|349
|University of Genoa
|Italy
|11
|-
|> 1000
|-
|306
|327
|385
|304
|75.6
|350
|Hannover Medical School
|Germany
|29
|-
|> 1000
|-
|373
|332
|226
|460
|75.6
|351
|Griffith University
|Australia
|11
|-
|> 1000
|-
|361
|375
|351
|240
|75.6
|352
|University at Albany, SUNY
|USA
|114
|130
|920
|204
|600
|473
|411
|254
|75.6
|353
|University of Giessen
|Germany
|30
|-
|> 1000
|-
|387
|356
|390
|222
|75.6
|354
|Drexel University
|USA
|115
|-
|292
|-
|444
|378
|386
|187
|75.6
|355
|Aalto University
|Finland
|3
|-
|238
|-
|340
|319
|398
|363
|75.6
|356
|Pompeu Fabra University
|Spain
|7
|-
|> 1000
|-
|559
|402
|155
|405
|75.5
|357
|Linköping University
|Sweden
|8
|-
|549
|-
|343
|330
|388
|327
|75.5
|358
|City University of Hong Kong
|Hong Kong
|5
|-
|> 1000
|-
|262
|239
|798
|327
|75.5
|359
|University of the Basque Country
|Spain
|8
|-
|> 1000
|-
|288
|296
|343
|541
|75.5
|360
|University of Campinas
|Brazil
|3
|-
|> 1000
|-
|163
|307
|528
|541
|75.5
|361
|Soochow University, China
|China
|24
|-
|> 1000
|-
|226
|271
|704
|405
|75.5
|362
|Kansas State University
|USA
|116
|288
|451
|-
|448
|409
|336
|254
|75.5
|363
|University of Victoria
|Canada
|17
|-
|> 1000
|-
|428
|351
|365
|275
|75.4
|364
|Polytechnic University of Milan
|Italy
|12
|263
|458
|272
|344
|345
|628
|363
|75.4
|365
|University of Oulu
|Finland
|4
|503
|665
|-
|446
|407
|310
|275
|75.4
|366
|University of Pavia
|Italy
|13
|560
|675
|300
|375
|361
|434
|275
|75.4
|367
|Southeast University
|China
|25
|385
|> 1000
|-
|175
|286
|654
|541
|75.4
|368
|Swedish University of Agricultural Sciences
|Sweden
|9
|196
|> 1000
|-
|430
|379
|297
|363
|75.4
|369
|Xiamen University
|China
|26
|-
|177
|-
|246
|260
|471
|898
|75.4
|370
|University of Ljubljana
|Slovenia
|1
|-
|> 1000
|-
|260
|374
|415
|405
|75.3
|371
|Islamic Azad University
|Iran
|1
|-
|> 1000
|-
|66
|406
|> 1000
|460
|75.3
|372
|UNESP, São Paulo State University
|Brazil
|4
|-
|> 1000
|-
|128
|347
|639
|541
|75.3
|373
|University of New Hampshire
|USA
|117
|-
|508
|120
|762
|612
|340
|405
|75.3
|374
|Medical College of Wisconsin
|USA
|118
|-
|> 1000
|-
|499
|387
|268
|327
|75.3
|375
|Aristotle University of Thessaloniki
|Greece
|2
|-
|> 1000
|-
|285
|384
|670
|240
|75.3
|376
|University of Vermont
|USA
|119
|372
|459
|-
|524
|389
|301
|304
|75.3
|377
|Hiroshima University
|Japan
|13
|-
|> 1000
|-
|312
|366
|311
|541
|75.2
|378
|National Tsing Hua University
|Taiwan
|3
|321
|> 1000
|-
|316
|273
|489
|460
|75.2
|379
|Eindhoven University of Technology
|Netherlands
|11
|-
|759
|259
|377
|335
|526
|541
|75.2
|380
|University of Marburg
|Germany
|31
|574
|> 1000
|303
|439
|364
|265
|460
|75.2
|381
|Jagiellonian University
|Poland
|2
|-
|> 1000
|-
|279
|381
|380
|460
|75.2
|382
|Pusan National University
|South Korea
|9
|-
|695
|-
|204
|343
|519
|541
|75.2
|383
|Beijing Normal University
|China
|27
|110
|> 1000
|-
|277
|313
|510
|541
|75.2
|384
|University of Chile
|Chile
|2
|411
|466
|274
|319
|410
|324
|898
|75.1
|385
|Kyung Hee University
|South Korea
|10
|489
|> 1000
|-
|240
|342
|561
|460
|75.1
|386
|Lancaster University
|United Kingdom
|32
|-
|565
|-
|456
|388
|424
|254
|75.1
|387
|Deakin University
|Australia
|12
|-
|922
|-
|397
|385
|481
|254
|75.1
|388
|York University
|Canada
|18
|-
|243
|-
|468
|408
|419
|275
|75.1
|389
|Okayama University
|Japan
|14
|-
|491
|-
|381
|430
|378
|363
|75.1
|390
|James Cook University
|Australia
|13
|-
|> 1000
|-
|537
|453
|253
|327
|75.1
|391
|University of Bath
|United Kingdom
|33
|-
|612
|-
|475
|392
|356
|327
|75.1
|392
|University of Trieste
|Italy
|14
|-
|918
|-
|535
|457
|315
|254
|75.0
|393
|University of Oklahoma, Norman
|USA
|120
|-
|360
|-
|460
|422
|417
|275
|75.0
|394
|Ben-Gurion University of the Negev
|Israel
|5
|-
|> 1000
|-
|313
|303
|399
|673
|75.0
|395
|University of Twente
|Netherlands
|12
|-
|927
|-
|422
|363
|520
|275
|75.0
|396
|China Agricultural University
|China
|28
|-
|> 1000
|-
|297
|340
|373
|673
|75.0
|397
|University of Wollongong
|Australia
|14
|-
|562
|-
|410
|381
|403
|363
|75.0
|398
|Federal University of Rio Grande do Sul
|Brazil
|5
|-
|> 1000
|-
|230
|419
|507
|460
|75.0
|399
|University of Tasmania
|Australia
|15
|-
|> 1000
|-
|459
|398
|284
|460
|75.0
|400
|Curtin University
|Australia
|16
|-
|> 1000
|-
|324
|338
|300
|898
|74.9
|401
|TU Wien
|Austria
|4
|662
|737
|-
|425
|413
|395
|327
|74.9
|402
|University of KwaZulu-Natal
|South Africa
|3
|509
|277
|-
|400
|526
|347
|327
|74.9
|403
|University of Coimbra
|Portugal
|3
|659
|> 1000
|-
|332
|395
|433
|405
|74.9
|404
|University of Milano-Bicocca
|Italy
|15
|-
|> 1000
|-
|409
|369
|375
|405
|74.9
|405
|University of Louisville
|USA
|121
|462
|877
|-
|454
|404
|437
|275
|74.9
|406
|Federal University of Minas Gerais
|Brazil
|6
|-
|668
|-
|261
|416
|478
|460
|74.9
|407
|University of Reading
|United Kingdom
|34
|466
|104
|-
|496
|394
|422
|460
|74.8
|408
|Kyungpook National University
|South Korea
|11
|-
|793
|-
|280
|373
|682
|363
|74.8
|409
|University of Rennes 1
|France
|18
|-
|> 1000
|-
|404
|350
|376
|460
|74.8
|410
|Technical University of Berlin
|Germany
|32
|184
|479
|-
|398
|372
|492
|363
|74.8
|411
|University of Saskatchewan
|Canada
|19
|618
|647
|-
|338
|348
|483
|460
|74.8
|412
|Martin Luther University of Halle-Wittenberg
|Germany
|33
|653
|> 1000
|269
|477
|458
|358
|541
|74.8
|413
|Eötvös Loránd University
|Hungary
|1
|125
|> 1000
|141
|629
|619
|490
|405
|74.8
|414
|University of Seville
|Spain
|9
|-
|> 1000
|-
|307
|325
|547
|541
|74.8
|415
|Polytechnic University of Catalonia
|Spain
|10
|158
|600
|-
|349
|359
|620
|405
|74.7
|416
|Catholic University of the Sacred Heart
|Italy
|16
|-
|> 1000
|-
|431
|440
|426
|327
|74.7
|417
|University of Konstanz
|Germany
|34
|-
|> 1000
|141
|726
|518
|342
|673
|74.7
|418
|University of Eastern Finland
|Finland
|5
|-
|> 1000
|-
|440
|383
|332
|541
|74.7
|419
|École normale supérieure de Lyon
|France
|19
|230
|> 1000
|273
|646
|461
|230
|673
|74.7
|420
|Indian Institute of Science
|India
|1
|-
|573
|-
|342
|336
|718
|405
|74.7
|421
|King Saud University
|Saudi Arabia
|2
|-
|442
|-
|191
|435
|452
|898
|74.7
|422
|Scuola Normale Superiore
|Italy
|17
|269
|> 1000
|74
|919
|663
|551
|541
|74.7
|423
|University of Bremen
|Germany
|35
|-
|> 1000
|-
|514
|472
|287
|405
|74.6
|424
|University of Strathclyde
|United Kingdom
|35
|-
|361
|-
|466
|424
|523
|304
|74.6
|425
|University of Newcastle
|Australia
|17
|-
|> 1000
|-
|399
|367
|402
|541
|74.6
|426
|University of Santiago de Compostela
|Spain
|11
|-
|933
|-
|401
|411
|567
|327
|74.6
|427
|National Chiao Tung University
|Taiwan
|4
|-
|340
|-
|310
|290
|715
|673
|74.6
|428
|University of Oregon
|USA
|122
|476
|> 1000
|-
|592
|431
|298
|405
|74.6
|429
|Tulane University
|USA
|123
|576
|295
|-
|494
|405
|333
|541
|74.6
|430
|Rensselaer Polytechnic Institute
|USA
|124
|139
|153
|-
|664
|504
|430
|254
|74.6
|431
|University of Bari
|Italy
|18
|-
|> 1000
|-
|418
|414
|346
|541
|74.5
|432
|Chonnam National University
|South Korea
|12
|-
|> 1000
|-
|317
|403
|619
|405
|74.5
|433
|Capital Medical University
|China
|29
|-
|> 1000
|-
|292
|429
|642
|405
|74.5
|434
|King Abdullah University of Science and Technology
|Saudi Arabia
|3
|-
|> 1000
|168
|693
|451
|394
|898
|74.5
|435
|Rush University
|USA
|125
|-
|> 1000
|-
|607
|455
|413
|240
|74.5
|436
|INSEAD
|France
|20
|-
|2
|-
|> 1000
|> 1000
|> 1000
|> 1000
|74.5
|437
|Texas Tech University
|USA
|126
|-
|448
|-
|423
|416
|539
|363
|74.5
|438
|University of Pretoria
|South Africa
|4
|-
|686
|246
|416
|555
|600
|460
|74.5
|439
|New University of Lisbon
|Portugal
|4
|-
|> 1000
|207
|481
|482
|592
|673
|74.4
|440
|University of Oviedo
|Spain
|12
|-
|> 1000
|-
|480
|462
|425
|327
|74.4
|441
|Saint Louis University
|USA
|127
|-
|363
|287
|613
|517
|334
|363
|74.4
|442
|Federal University of São Paulo
|Brazil
|7
|-
|> 1000
|-
|341
|508
|580
|327
|74.4
|443
|Vita-Salute San Raffaele University
|Italy
|19
|-
|> 1000
|-
|618
|446
|255
|460
|74.4
|444
|University of Ulsan
|South Korea
|13
|-
|641
|-
|322
|376
|473
|673
|74.4
|445
|University of Siena
|Italy
|20
|-
|> 1000
|-
|506
|468
|429
|304
|74.4
|446
|University of La Laguna
|Spain
|13
|-
|> 1000
|-
|571
|519
|363
|275
|74.4
|447
|University of Nice Sophia Antipolis
|France
|21
|513
|> 1000
|-
|555
|474
|278
|460
|74.4
|448
|Stellenbosch University
|South Africa
|5
|555
|139
|-
|428
|500
|409
|541
|74.3
|449
|University of Zaragoza
|Spain
|14
|666
|971
|-
|351
|355
|582
|541
|74.3
|450
|University of Canterbury
|New Zealand
|3
|306
|326
|153
|641
|615
|449
|673
|74.3
|451
|University of Malaya
|Malaysia
|1
|-
|342
|-
|225
|397
|879
|673
|74.3
|452
|Cairo University
|Egypt
|1
|569
|> 1000
|228
|378
|629
|602
|541
|74.3
|453
|Aalborg University
|Denmark
|5
|-
|813
|-
|486
|463
|470
|327
|74.3
|454
|University of Bordeaux
|France
|22
|651
|> 1000
|-
|519
|437
|355
|460
|74.3
|455
|University of Central Florida
|USA
|128
|-
|> 1000
|-
|463
|421
|480
|405
|74.3
|456
|University of Ferrara
|Italy
|21
|-
|> 1000
|-
|539
|476
|414
|327
|74.2
|457
|TU Darmstadt
|Germany
|36
|137
|772
|-
|464
|426
|536
|405
|74.2
|458
|University of Savoy
|France
|23
|-
|> 1000
|-
|636
|514
|418
|240
|74.2
|459
|University of Mississippi
|USA
|129
|-
|> 1000
|-
|493
|427
|405
|460
|74.2
|460
|Lanzhou University
|China
|30
|-
|> 1000
|-
|274
|314
|765
|898
|74.2
|461
|University of Tehran
|Iran
|2
|428
|> 1000
|254
|217
|436
|> 1000
|> 1000
|74.2
|462
|University of Modena and Reggio Emilia
|Italy
|22
|-
|> 1000
|-
|523
|490
|506
|275
|74.2
|463
|University of Zagreb
|Croatia
|1
|-
|> 1000
|-
|296
|549
|503
|460
|74.2
|464
|Chalmers University of Technology
|Sweden
|10
|657
|419
|-
|408
|380
|467
|673
|74.2
|465
|China University of Geosciences
|China
|31
|-
|> 1000
|-
|353
|486
|534
|460
|74.1
|466
|Medical University of Innsbruck
|Austria
|5
|-
|> 1000
|-
|616
|502
|431
|275
|74.1
|467
|National Yang-Ming University
|Taiwan
|5
|-
|> 1000
|-
|359
|346
|485
|898
|74.1
|468
|University of Sherbrooke
|Canada
|20
|-
|> 1000
|-
|575
|483
|450
|304
|74.1
|469
|University of Texas Medical Branch
|USA
|130
|-
|> 1000
|-
|637
|469
|339
|405
|74.1
|470
|University of Verona
|Italy
|23
|-
|> 1000
|-
|594
|539
|423
|275
|74.1
|471
|Mahidol University
|Thailand
|1
|-
|> 1000
|-
|424
|460
|312
|898
|74.1
|472
|Polytechnic University of Valencia
|Spain
|15
|-
|> 1000
|-
|374
|371
|575
|673
|74.1
|473
|University College Cork
|Ireland
|3
|526
|> 1000
|-
|518
|452
|447
|405
|74.1
|474
|University of Hanover
|Germany
|37
|-
|> 1000
|-
|449
|454
|555
|405
|74.0
|475
|University of Parma
|Italy
|24
|-
|776
|-
|516
|481
|533
|327
|74.0
|476
|University of Iceland
|Iceland
|1
|-
|> 1000
|-
|770
|597
|257
|327
|74.0
|477
|University of Bayreuth
|Germany
|38
|-
|> 1000
|-
|667
|523
|362
|327
|74.0
|478
|West Virginia University
|USA
|131
|600
|260
|-
|501
|467
|487
|460
|74.0
|479
|University of Trento
|Italy
|25
|-
|> 1000
|-
|565
|485
|474
|405
|74.0
|480
|Georgia State University
|USA
|132
|-
|664
|-
|554
|449
|453
|405
|74.0
|481
|Southern Methodist University
|USA
|133
|332
|27
|-
|976
|735
|605
|460
|74.0
|482
|Chiba University
|Japan
|15
|-
|> 1000
|-
|415
|432
|374
|898
|74.0
|483
|University of Nebraska Medical Center
|USA
|134
|-
|> 1000
|-
|649
|509
|345
|405
|73.9
|484
|University of Electronic Science and Technology of China
|China
|32
|-
|720
|-
|291
|393
|952
|673
|73.9
|485
|Beihang University
|China
|33
|-
|803
|-
|232
|323
|965
|> 1000
|73.9
|486
|San Diego State University
|USA
|135
|497
|456
|-
|648
|511
|366
|405
|73.9
|487
|AgroParisTech
|France
|24
|-
|505
|-
|632
|484
|359
|460
|73.9
|488
|Chulalongkorn University
|Thailand
|2
|-
|117
|-
|435
|582
|645
|460
|73.9
|489
|University of Tromsø – The Arctic University of Norway
|Norway
|4
|-
|> 1000
|-
|541
|456
|387
|541
|73.9
|490
|University of Tartu
|Estonia
|1
|521
|> 1000
|-
|590
|577
|272
|541
|73.9
|491
|University of Alabama - Tuscaloosa
|USA
|136
|299
|246
|-
|580
|536
|531
|327
|73.9
|492
|Bar-Ilan University
|Israel
|6
|533
|840
|-
|512
|438
|379
|673
|73.8
|493
|Flinders University
|Australia
|18
|253
|> 1000
|-
|511
|476
|406
|541
|73.8
|494
|Saarland University
|Germany
|39
|-
|531
|-
|464
|420
|469
|673
|73.8
|495
|Clemson University
|USA
|137
|-
|980
|-
|492
|465
|583
|405
|73.8
|496
|Hunan University
|China
|34
|-
|542
|-
|365
|400
|> 1000
|541
|73.8
|497
|East China University of Science and Technology
|China
|35
|-
|> 1000
|-
|300
|362
|829
|898
|73.8
|498
|Open University, UK
|United Kingdom
|36
|-
|> 1000
|194
|788
|701
|432
|541
|73.8
|499
|University of Wyoming
|USA
|138
|-
|559
|-
|715
|561
|344
|363
|73.8
|500
|Lehigh University
|USA
|139
|289
|48
|-
|891
|695
|500
|405
|73.8
|501
|National Central University
|Taiwan
|6
|402
|> 1000
|-
|451
|444
|455
|673
|73.7
|502
|Tilburg University
|Netherlands
|13
|-
|395
|172
|760
|575
|> 1000
|460
|73.7
|503
|University of Science and Technology Beijing
|China
|36
|-
|204
|-
|333
|439
|> 1000
|673
|73.7
|504
|University of Surrey
|United Kingdom
|37
|406
|475
|-
|525
|459
|545
|460
|73.7
|505
|Tokyo Medical and Dental University
|Japan
|16
|-
|> 1000
|-
|563
|505
|369
|541
|73.7
|506
|Paris Dauphine University
|France
|25
|118
|171
|128
|955
|677
|495
|898
|73.7
|507
|University of Potsdam
|Germany
|40
|-
|> 1000
|-
|601
|489
|327
|673
|73.7
|508
|Brigham Young University
|USA
|140
|571
|829
|-
|584
|527
|440
|405
|73.7
|509
|University of Palermo
|Italy
|26
|-
|> 1000
|-
|438
|494
|633
|460
|73.7
|510
|Chang Gung University
|Taiwan
|7
|-
|> 1000
|-
|314
|337
|687
|> 1000
|73.6
|511
|University of Catania
|Italy
|27
|425
|> 1000
|-
|419
|469
|771
|460
|73.6
|512
|Boston College
|USA
|141
|-
|152
|-
|813
|611
|368
|363
|73.6
|513
|University of Nantes
|France
|26
|-
|> 1000
|-
|568
|497
|509
|405
|73.6
|514
|University of Tampere
|Finland
|6
|-
|715
|-
|638
|528
|381
|460
|73.6
|515
|Beijing Institute of Technology
|China
|37
|-
|> 1000
|-
|309
|399
|> 1000
|673
|73.6
|516
|University of Poitiers
|France
|27
|496
|> 1000
|188
|784
|662
|609
|541
|73.6
|517
|Utah State University
|USA
|142
|352
|726
|-
|657
|579
|438
|363
|73.6
|518
|NUI Galway
|Ireland
|4
|-
|> 1000
|-
|651
|565
|442
|363
|73.6
|519
|Tata Institute of Fundamental Research
|India
|2
|-
|> 1000
|-
|699
|534
|444
|363
|73.6
|520
|University of Burgundy
|France
|28
|450
|> 1000
|-
|566
|498
|504
|460
|73.5
|521
|National Chung Hsing University
|Taiwan
|8
|-
|333
|-
|467
|478
|741
|541
|73.5
|522
|University of Minho
|Portugal
|5
|-
|> 1000
|-
|507
|542
|696
|363
|73.5
|523
|University of Hull
|United Kingdom
|38
|554
|223
|201
|754
|631
|573
|898
|73.5
|524
|St George's, University of London
|United Kingdom
|39
|-
|> 1000
|-
|825
|633
|407
|254
|73.5
|525
|Hacettepe University
|Turkey
|1
|-
|> 1000
|-
|390
|684
|521
|460
|73.5
|526
|Loyola University Chicago
|USA
|143
|-
|819
|-
|744
|608
|404
|327
|73.5
|527
|Oklahoma State University
|USA
|144
|474
|399
|-
|502
|487
|754
|460
|73.5
|528
|Colorado School of Mines
|USA
|145
|-
|61
|-
|880
|717
|549
|405
|73.5
|529
|Swansea University
|United Kingdom
|40
|-
|> 1000
|-
|639
|533
|427
|460
|73.4
|530
|National Polytechnic Institute of Toulouse
|France
|29
|-
|206
|-
|567
|499
|700
|460
|73.4
|531
|Massey University
|New Zealand
|4
|-
|967
|-
|573
|593
|482
|405
|73.4
|532
|Florida International University
|USA
|146
|-
|> 1000
|-
|538
|492
|544
|541
|73.4
|533
|East China Normal University
|China
|38
|-
|522
|-
|383
|386
|626
|> 1000
|73.4
|534
|La Trobe University
|Australia
|19
|-
|> 1000
|-
|529
|491
|392
|898
|73.4
|535
|Chongqing University
|China
|39
|-
|597
|-
|302
|423
|> 1000
|898
|73.4
|536
|Shanghai University
|China
|40
|-
|989
|-
|357
|443
|> 1000
|673
|73.4
|537
|University of Plymouth
|United Kingdom
|41
|-
|> 1000
|-
|695
|563
|477
|363
|73.4
|538
|Ewha Womans University
|South Korea
|14
|-
|> 1000
|-
|487
|463
|588
|673
|73.4
|539
|Technical University of Dortmund
|Germany
|41
|-
|> 1000
|-
|588
|512
|560
|460
|73.3
|540
|Royal Holloway, University of London
|United Kingdom
|42
|381
|926
|-
|836
|648
|397
|304
|73.3
|541
|Saint Petersburg State University
|Russia
|2
|81
|452
|-
|402
|601
|557
|898
|73.3
|542
|Bielefeld University
|Germany
|42
|-
|> 1000
|-
|652
|537
|408
|541
|73.3
|543
|Northwestern Polytechnical University
|China
|41
|-
|682
|-
|326
|425
|> 1000
|898
|73.3
|544
|Konkuk University
|South Korea
|15
|-
|854
|-
|384
|515
|799
|673
|73.3
|545
|National University of La Plata
|Argentina
|2
|-
|> 1000
|-
|474
|555
|598
|541
|73.3
|546
|Auburn University
|USA
|147
|359
|267
|-
|491
|521
|622
|673
|73.3
|547
|Tehran University of Medical Sciences
|Iran
|3
|-
|> 1000
|-
|283
|739
|635
|673
|73.3
|548
|China Medical University, Taiwan
|Taiwan
|9
|-
|> 1000
|-
|395
|389
|647
|> 1000
|73.3
|549
|Nanjing Agricultural University
|China
|42
|-
|> 1000
|-
|450
|480
|713
|673
|73.2
|550
|University of Maine, Orono
|USA
|148
|626
|> 1000
|141
|> 1000
|865
|502
|460
|73.2
|551
|University of Aveiro
|Portugal
|6
|-
|> 1000
|-
|413
|433
|821
|898
|73.2
|552
|Catholic University of Korea
|South Korea
|16
|-
|> 1000
|-
|394
|541
|749
|673
|73.2
|553
|University of Salamanca
|Spain
|16
|-
|959
|-
|621
|588
|494
|460
|73.2
|554
|Second Military Medical University
|China
|43
|-
|> 1000
|-
|477
|522
|612
|673
|73.2
|555
|Syracuse University
|USA
|149
|229
|279
|-
|678
|524
|548
|541
|73.2
|556
|Moscow Institute of Physics and Technology
|Russia
|3
|22
|636
|-
|734
|820
|688
|673
|73.2
|557
|Carleton University
|Canada
|21
|-
|> 1000
|-
|548
|532
|881
|405
|73.2
|558
|University of Texas at Arlington
|USA
|150
|-
|> 1000
|-
|660
|548
|607
|405
|73.2
|559
|National Polytechnic Institute
|Mexico
|2
|614
|> 1000
|-
|405
|614
|611
|673
|73.1
|560
|Istanbul University
|Turkey
|2
|498
|> 1000
|-
|364
|758
|513
|673
|73.1
|561
|Kanazawa University
|Japan
|17
|-
|639
|-
|533
|558
|501
|673
|73.1
|562
|University of Technology Sydney
|Australia
|20
|-
|> 1000
|-
|503
|445
|614
|898
|73.1
|563
|University of Alaska Fairbanks
|USA
|151
|-
|646
|-
|819
|691
|393
|363
|73.1
|564
|Western Sydney University
|Australia
|21
|-
|> 1000
|-
|635
|547
|428
|673
|73.1
|565
|Birkbeck, University of London
|United Kingdom
|43
|341
|> 1000
|211
|> 1000
|767
|364
|673
|73.1
|566
|University of Science, Malaysia
|Malaysia
|2
|-
|> 1000
|-
|391
|625
|959
|541
|73.1
|567
|University of Arkansas - Fayetteville
|USA
|152
|430
|463
|-
|624
|610
|784
|363
|73.1
|568
|Baylor University
|USA
|153
|-
|398
|-
|787
|628
|512
|363
|73.1
|569
|University of Oklahoma Health Sciences Center
|USA
|154
|-
|> 1000
|-
|758
|574
|439
|460
|73.0
|570
|University of South Australia
|Australia
|22
|-
|492
|-
|564
|538
|673
|541
|73.0
|571
|Masaryk University
|Czech Republic
|2
|-
|> 1000
|-
|500
|590
|435
|898
|73.0
|572
|University of Wisconsin–Milwaukee
|USA
|155
|452
|422
|-
|647
|546
|466
|673
|73.0
|573
|Polytechnic University of Madrid
|Spain
|17
|365
|547
|-
|414
|448
|657
|> 1000
|73.0
|574
|University of Rostock
|Germany
|43
|664
|> 1000
|-
|485
|496
|597
|898
|73.0
|575
|Victoria University of Wellington
|New Zealand
|5
|390
|629
|-
|702
|606
|421
|541
|73.0
|576
|Warsaw University of Technology
|Poland
|3
|632
|> 1000
|-
|570
|717
|833
|304
|73.0
|577
|Nanjing Medical University
|China
|44
|-
|> 1000
|-
|368
|479
|692
|> 1000
|73.0
|578
|Montana State University - Bozeman
|USA
|156
|-
|> 1000
|-
|835
|651
|354
|460
|73.0
|579
|Memorial University of Newfoundland
|Canada
|22
|-
|836
|-
|662
|594
|552
|460
|73.0
|580
|Chonbuk National University
|South Korea
|17
|-
|> 1000
|-
|389
|507
|875
|898
|72.9
|581
|Tokyo Metropolitan University
|Japan
|18
|260
|887
|-
|772
|708
|540
|304
|72.9
|582
|College of William & Mary
|USA
|157
|-
|97
|-
|887
|715
|581
|405
|72.9
|583
|Braunschweig University of Technology
|Germany
|44
|439
|> 1000
|-
|670
|622
|382
|673
|72.9
|584
|University of Québec at Montreal
|Canada
|23
|-
|936
|-
|656
|540
|559
|541
|72.9
|585
|CINVESTAV
|Mexico
|3
|-
|> 1000
|-
|552
|599
|498
|673
|72.9
|586
|CentraleSupélec
|France
|30
|-
|42
|-
|892
|724
|> 1000
|673
|72.9
|587
|Nanjing University of Science and Technology
|China
|45
|-
|694
|-
|457
|559
|> 1000
|541
|72.9
|588
|Huazhong Agricultural University
|China
|46
|-
|> 1000
|-
|513
|525
|535
|898
|72.9
|589
|HEC Paris
|France
|31
|-
|6
|-
|> 1000
|> 1000
|> 1000
|> 1000
|72.9
|590
|Zhengzhou University
|China
|47
|-
|> 1000
|-
|346
|513
|757
|> 1000
|72.8
|591
|SUNY Downstate Medical Center
|USA
|158
|-
|> 1000
|194
|> 1000
|872
|499
|460
|72.8
|592
|Sharif University of Technology
|Iran
|4
|198
|> 1000
|-
|432
|567
|> 1000
|541
|72.8
|593
|National Sun Yat-sen University
|Taiwan
|10
|-
|> 1000
|-
|508
|529
|995
|541
|72.8
|594
|University of Clermont Auvergne
|France
|32
|-
|> 1000
|284
|747
|586
|568
|541
|72.8
|595
|Novosibirsk State University
|Russia
|4
|255
|> 1000
|-
|509
|652
|663
|541
|72.8
|596
|Middle East Technical University
|Turkey
|3
|-
|328
|-
|504
|634
|> 1000
|460
|72.8
|597
|Yokohama City University
|Japan
|19
|-
|218
|-
|790
|745
|372
|541
|72.8
|598
|Beijing University of Chemical Technology
|China
|48
|-
|> 1000
|-
|462
|475
|> 1000
|673
|72.8
|599
|University of Nevada, Reno
|USA
|159
|-
|965
|-
|727
|613
|516
|460
|72.8
|600
|Otto von Guericke University Magdeburg
|Germany
|45
|-
|> 1000
|-
|640
|550
|625
|541
|72.8
|601
|Kitasato University
|Japan
|20
|-
|> 1000
|157
|759
|810
|750
|898
|72.7
|602
|University of Montana - Missoula
|USA
|160
|644
|> 1000
|-
|982
|761
|361
|327
|72.7
|603
|University of Jyväskylä
|Finland
|7
|-
|> 1000
|-
|593
|510
|518
|898
|72.7
|604
|University of Arkansas for Medical Sciences
|USA
|161
|-
|> 1000
|-
|732
|569
|589
|460
|72.7
|605
|University of Crete
|Greece
|3
|-
|> 1000
|-
|698
|576
|530
|541
|72.7
|606
|University of Lübeck
|Germany
|46
|-
|> 1000
|-
|884
|659
|335
|541
|72.7
|607
|Chungnam National University
|South Korea
|18
|-
|> 1000
|-
|403
|494
|712
|> 1000
|72.7
|608
|Chung-Ang University
|South Korea
|19
|-
|> 1000
|-
|441
|545
|> 1000
|673
|72.7
|609
|Inha University
|South Korea
|20
|-
|670
|-
|434
|592
|> 1000
|673
|72.7
|610
|Palacký University Olomouc
|Czech Republic
|3
|-
|> 1000
|-
|690
|713
|563
|405
|72.7
|611
|University of Salerno
|Italy
|28
|-
|> 1000
|-
|610
|557
|737
|541
|72.7
|612
|Loughborough University
|United Kingdom
|44
|-
|> 1000
|-
|520
|562
|> 1000
|541
|72.6
|613
|Medical University of Graz
|Austria
|6
|-
|> 1000
|-
|671
|530
|446
|898
|72.6
|614
|Polytechnic University of Turin
|Italy
|29
|-
|816
|-
|484
|493
|919
|898
|72.6
|615
|Indian Institute of Technology Bombay
|India
|3
|-
|809
|-
|531
|516
|> 1000
|673
|72.6
|616
|Ege University
|Turkey
|4
|-
|> 1000
|-
|472
|863
|979
|363
|72.6
|617
|Shinshu University
|Japan
|21
|-
|> 1000
|-
|631
|682
|716
|405
|72.6
|618
|Niigata University
|Japan
|22
|515
|621
|-
|615
|655
|488
|673
|72.6
|619
|University of Kent
|United Kingdom
|45
|378
|784
|-
|706
|616
|443
|673
|72.6
|620
|University of Haifa
|Israel
|7
|354
|935
|-
|619
|559
|476
|898
|72.6
|621
|University of Cantabria
|Spain
|18
|-
|> 1000
|-
|776
|664
|608
|363
|72.6
|622
|University of Cagliari
|Italy
|30
|-
|> 1000
|-
|603
|553
|651
|673
|72.6
|623
|University of Tennessee Health Science Center
|USA
|162
|-
|> 1000
|-
|751
|580
|371
|898
|72.5
|624
|Kangwon National University
|South Korea
|21
|-
|> 1000
|-
|555
|675
|812
|460
|72.5
|625
|Ankara University
|Turkey
|5
|-
|775
|-
|455
|829
|666
|541
|72.5
|626
|Southern Medical University
|China
|49
|-
|> 1000
|-
|515
|602
|770
|673
|72.5
|627
|National Technical University of Athens
|Greece
|4
|418
|817
|-
|551
|585
|> 1000
|460
|72.5
|628
|Kumamoto University
|Japan
|23
|545
|638
|-
|611
|564
|522
|898
|72.5
|629
|Nagasaki University
|Japan
|24
|529
|247
|-
|666
|692
|766
|460
|72.5
|630
|University of Udine
|Italy
|31
|-
|> 1000
|-
|752
|653
|410
|673
|72.5
|631
|University of Greifswald
|Germany
|47
|-
|> 1000
|297
|755
|687
|511
|460
|72.5
|632
|Fourth Military Medical University
|China
|50
|-
|> 1000
|-
|510
|566
|669
|898
|72.5
|633
|AGH University of Science and Technology
|Poland
|4
|512
|719
|-
|494
|700
|908
|541
|72.5
|634
|RMIT University
|Australia
|23
|-
|> 1000
|-
|544
|542
|> 1000
|673
|72.4
|635
|China University of Petroleum
|China
|51
|-
|712
|-
|411
|578
|> 1000
|898
|72.4
|636
|Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
|China
|52
|-
|> 1000
|-
|469
|552
|> 1000
|673
|72.4
|637
|École nationale d'administration
|France
|33
|-
|4
|-
|> 1000
|> 1000
|> 1000
|> 1000
|72.4
|638
|Mississippi State University
|USA
|163
|329
|412
|-
|622
|654
|601
|673
|72.4
|639
|University of Maryland, Baltimore County
|USA
|164
|-
|> 1000
|-
|894
|658
|389
|541
|72.4
|640
|University of Murcia
|Spain
|19
|528
|> 1000
|-
|557
|568
|847
|673
|72.4
|641
|Augusta University
|USA
|165
|-
|> 1000
|-
|779
|572
|475
|673
|72.4
|642
|Isfahan University of Technology
|Iran
|5
|-
|> 1000
|-
|542
|716
|> 1000
|405
|72.4
|643
|Swinburne University of Technology
|Australia
|24
|-
|> 1000
|-
|822
|632
|460
|541
|72.4
|644
|Stockholm School of Economics
|Sweden
|11
|-
|21
|252
|> 1000
|> 1000
|830
|673
|72.4
|645
|Northwest A&F University
|China
|53
|-
|> 1000
|-
|452
|501
|828
|> 1000
|72.3
|646
|Wuhan University of Technology
|China
|54
|-
|> 1000
|-
|558
|571
|> 1000
|541
|72.3
|647
|University of Graz
|Austria
|7
|639
|> 1000
|289
|729
|626
|569
|673
|72.3
|648
|Istanbul Technical University
|Turkey
|6
|-
|785
|-
|587
|711
|> 1000
|405
|72.3
|649
|University of Texas at San Antonio
|USA
|166
|-
|> 1000
|-
|738
|621
|486
|673
|72.3
|650
|International School for Advanced Studies
|Italy
|32
|-
|> 1000
|-
|942
|753
|493
|327
|72.3
|651
|Indian Institute of Technology Madras
|India
|4
|-
|189
|-
|534
|551
|> 1000
|898
|72.3
|652
|ESPCI Paris
|France
|34
|592
|> 1000
|260
|> 1000
|741
|401
|673
|72.3
|653
|University of Navarra
|Spain
|20
|-
|99
|-
|677
|589
|701
|> 1000
|72.3
|654
|Taipei Medical University
|Taiwan
|11
|-
|> 1000
|-
|498
|466
|852
|> 1000
|72.3
|655
|Kaohsiung Medical University
|Taiwan
|12
|-
|> 1000
|-
|522
|531
|903
|898
|72.3
|656
|École normale supérieure Paris-Saclay
|France
|35
|92
|198
|141
|> 1000
|959
|835
|541
|72.3
|657
|Southwest University
|China
|55
|547
|> 1000
|-
|497
|520
|> 1000
|898
|72.2
|658
|Semmelweis University
|Hungary
|2
|-
|> 1000
|-
|681
|669
|412
|898
|72.2
|659
|Rio de Janeiro State University
|Brazil
|8
|-
|> 1000
|-
|582
|667
|624
|673
|72.2
|660
|Gwangju Institute of Science and Technology
|South Korea
|22
|-
|> 1000
|-
|781
|637
|648
|460
|72.2
|661
|University of Calabria
|Italy
|33
|-
|> 1000
|-
|669
|630
|> 1000
|460
|72.2
|662
|University of Córdoba, Spain
|Spain
|21
|-
|> 1000
|-
|686
|623
|961
|460
|72.2
|663
|University of Campania Luigi Vanvitelli
|Italy
|34
|-
|> 1000
|-
|609
|595
|761
|673
|72.2
|664
|Rovira i Virgili University
|Spain
|22
|-
|> 1000
|-
|668
|535
|603
|898
|72.2
|665
|University of Idaho
|USA
|167
|-
|> 1000
|-
|818
|698
|524
|460
|72.2
|666
|University of Louisiana at Lafayette
|USA
|168
|-
|> 1000
|-
|984
|768
|538
|304
|72.2
|667
|Czech Technical University in Prague
|Czech Republic
|4
|631
|> 1000
|-
|673
|679
|789
|460
|72.2
|668
|University of Franche-Comté
|France
|36
|410
|> 1000
|-
|701
|641
|705
|541
|72.1
|669
|Rutgers University–Newark
|USA
|169
|-
|> 1000
|157
|> 1000
|775
|527
|> 1000
|72.1
|670
|University of Patras
|Greece
|5
|-
|> 1000
|-
|545
|596
|> 1000
|673
|72.1
|671
|Indian Institute of Technology Delhi
|India
|5
|283
|95
|-
|549
|634
|> 1000
|> 1000
|72.1
|672
|Fuzhou University
|China
|56
|-
|797
|-
|694
|649
|> 1000
|363
|72.1
|673
|Comenius University in Bratislava
|Slovak Republic
|1
|-
|> 1000
|-
|602
|762
|691
|541
|72.1
|674
|Brunel University London
|United Kingdom
|46
|-
|540
|-
|654
|584
|850
|673
|72.1
|675
|Osaka City University
|Japan
|25
|153
|591
|-
|689
|673
|786
|541
|72.1
|676
|Indian Institute of Technology Kharagpur
|India
|6
|-
|435
|-
|433
|503
|> 1000
|> 1000
|72.1
|677
|University of Akron
|USA
|170
|-
|734
|-
|848
|720
|733
|363
|72.1
|678
|Kindai University
|Japan
|26
|-
|> 1000
|-
|713
|772
|778
|405
|72.1
|679
|Gazi University
|Turkey
|7
|-
|> 1000
|-
|443
|854
|> 1000
|541
|72.1
|680
|Jiangnan University
|China
|57
|-
|> 1000
|-
|476
|607
|> 1000
|898
|72.0
|681
|University of Rhode Island
|USA
|171
|-
|487
|-
|907
|738
|441
|541
|72.0
|682
|University of North Texas, Denton
|USA
|172
|-
|986
|-
|745
|699
|730
|460
|72.0
|683
|University of Málaga
|Spain
|23
|-
|> 1000
|-
|628
|600
|922
|673
|72.0
|684
|INSA Lyon
|France
|37
|-
|> 1000
|-
|661
|587
|888
|673
|72.0
|685
|Shenzhen University
|China
|58
|-
|783
|-
|665
|627
|785
|673
|72.0
|686
|University of Eastern Piedmont
|Italy
|35
|-
|> 1000
|-
|851
|706
|674
|405
|72.0
|687
|Kent State University
|USA
|173
|-
|> 1000
|-
|789
|697
|472
|673
|72.0
|688
|Army Medical University
|China
|59
|-
|> 1000
|-
|599
|639
|653
|898
|72.0
|689
|Amirkabir University of Technology
|Iran
|6
|-
|> 1000
|-
|396
|659
|> 1000
|898
|72.0
|690
|Gyeongsang National University
|South Korea
|23
|-
|> 1000
|-
|572
|670
|865
|673
|72.0
|691
|Jinan University
|China
|60
|-
|603
|-
|517
|597
|679
|> 1000
|72.0
|692
|Northwest University, China
|China
|61
|-
|> 1000
|-
|691
|813
|> 1000
|363
|71.9
|693
|Central China Normal University
|China
|62
|-
|> 1000
|-
|716
|647
|864
|541
|71.9
|694
|Federal University of Santa Catarina
|Brazil
|9
|-
|> 1000
|-
|453
|603
|884
|> 1000
|71.9
|695
|Liverpool John Moores University
|United Kingdom
|47
|-
|> 1000
|-
|885
|693
|420
|673
|71.9
|696
|University of Debrecen
|Hungary
|3
|-
|> 1000
|-
|696
|755
|655
|541
|71.9
|697
|Ocean University of China
|China
|63
|-
|> 1000
|-
|483
|573
|876
|> 1000
|71.9
|698
|Nihon University
|Japan
|27
|580
|> 1000
|-
|547
|733
|630
|898
|71.9
|699
|Roma Tre University
|Italy
|36
|-
|> 1000
|-
|748
|671
|711
|541
|71.9
|700
|Ajou University
|South Korea
|24
|-
|993
|-
|562
|640
|804
|898
|71.9
|701
|Juntendo University
|Japan
|28
|-
|> 1000
|-
|746
|686
|570
|673
|71.9
|702
|Tianjin Medical University
|China
|64
|-
|> 1000
|-
|612
|676
|843
|673
|71.9
|703
|University of Brescia
|Italy
|37
|-
|> 1000
|-
|705
|624
|584
|898
|71.9
|704
|University of Castilla-La Mancha
|Spain
|24
|-
|> 1000
|-
|581
|554
|> 1000
|898
|71.8
|705
|Donghua University
|China
|65
|-
|> 1000
|-
|626
|704
|> 1000
|460
|71.8
|706
|City College of New York
|USA
|174
|52
|411
|-
|> 1000
|788
|496
|673
|71.8
|707
|Northeastern University, China
|China
|66
|-
|515
|-
|420
|581
|> 1000
|> 1000
|71.8
|708
|University of Girona
|Spain
|25
|-
|> 1000
|-
|742
|618
|> 1000
|541
|71.8
|709
|Federal University of Paraná
|Brazil
|10
|-
|> 1000
|-
|436
|657
|872
|> 1000
|71.8
|710
|University of Portsmouth
|United Kingdom
|48
|-
|> 1000
|-
|943
|796
|775
|304
|71.8
|711
|University of Fribourg
|Switzerland
|8
|405
|374
|-
|945
|713
|515
|541
|71.8
|712
|University of Ioannina
|Greece
|6
|-
|> 1000
|-
|741
|671
|808
|541
|71.8
|713
|Norwegian University of Life Sciences
|Norway
|5
|-
|> 1000
|-
|737
|649
|564
|898
|71.8
|714
|Keele University
|United Kingdom
|49
|-
|> 1000
|-
|889
|710
|562
|541
|71.8
|715
|Ain Shams University
|Egypt
|2
|-
|> 1000
|-
|606
|870
|779
|541
|71.8
|716
|Paul Valéry University, Montpellier III
|France
|38
|-
|> 1000
|-
|> 1000
|889
|576
|275
|71.8
|717
|Carl von Ossietzky University of Oldenburg
|Germany
|48
|-
|> 1000
|-
|865
|742
|550
|541
|71.7
|718
|Graz University of Technology
|Austria
|8
|-
|> 1000
|-
|780
|708
|957
|460
|71.7
|719
|Concordia University
|Canada
|24
|-
|268
|-
|605
|544
|> 1000
|> 1000
|71.7
|720
|Graduate University for Advanced Studies
|Japan
|29
|-
|> 1000
|-
|910
|685
|313
|> 1000
|71.7
|721
|Nanjing Tech University
|China
|67
|-
|> 1000
|-
|576
|582
|> 1000
|898
|71.7
|722
|Xidian University
|China
|68
|-
|> 1000
|-
|447
|570
|> 1000
|> 1000
|71.7
|723
|Tokyo University of Science
|Japan
|30
|429
|> 1000
|-
|597
|620
|636
|> 1000
|71.7
|724
|Jiangsu University
|China
|69
|-
|> 1000
|-
|458
|604
|> 1000
|> 1000
|71.7
|725
|University of the Republic, Uruguay
|Uruguay
|1
|-
|> 1000
|-
|808
|836
|615
|460
|71.7
|726
|University of Delhi
|India
|7
|293
|146
|-
|569
|724
|839
|> 1000
|71.7
|727
|Northern Illinois University
|USA
|175
|-
|561
|-
|950
|795
|840
|327
|71.7
|728
|University of Angers
|France
|39
|-
|> 1000
|-
|799
|696
|595
|673
|71.7
|729
|University of Missouri–Kansas City
|USA
|176
|567
|624
|-
|840
|681
|459
|898
|71.6
|730
|Örebro University
|Sweden
|12
|-
|882
|-
|961
|827
|623
|363
|71.6
|731
|University of Vigo
|Spain
|26
|-
|> 1000
|-
|617
|591
|> 1000
|898
|71.6
|732
|All India Institute of Medical Sciences, Delhi
|India
|8
|-
|> 1000
|-
|720
|934
|542
|541
|71.6
|733
|National Research Nuclear University MEPhI
|Russia
|5
|598
|> 1000
|-
|771
|881
|656
|460
|71.6
|734
|University of Salento
|Italy
|38
|-
|> 1000
|-
|805
|753
|832
|460
|71.6
|735
|South China Normal University
|China
|70
|-
|976
|-
|595
|604
|> 1000
|898
|71.6
|736
|École pratique des hautes études
|France
|40
|36
|> 1000
|-
|> 1000
|936
|594
|363
|71.6
|737
|University of Brasília
|Brazil
|11
|-
|921
|-
|561
|799
|680
|898
|71.6
|738
|Bangor University
|United Kingdom
|50
|446
|824
|-
|866
|656
|613
|673
|71.6
|739
|Federal University of Viçosa
|Brazil
|12
|-
|> 1000
|-
|540
|930
|> 1000
|541
|71.6
|740
|Boğaziçi University
|Turkey
|8
|300
|681
|-
|898
|825
|866
|363
|71.6
|741
|Adam Mickiewicz University in Poznań
|Poland
|5
|325
|> 1000
|-
|591
|683
|972
|898
|71.6
|742
|Putra University, Malaysia
|Malaysia
|3
|-
|> 1000
|-
|406
|705
|> 1000
|> 1000
|71.5
|743
|Southern Illinois University Carbondale
|USA
|177
|383
|> 1000
|-
|763
|665
|599
|898
|71.5
|744
|Hong Kong Baptist University
|Hong Kong
|6
|-
|> 1000
|-
|724
|644
|> 1000
|673
|71.5
|745
|Nanjing Normal University
|China
|71
|-
|> 1000
|-
|682
|674
|735
|898
|71.5
|746
|University of Nevada, Las Vegas
|USA
|178
|-
|> 1000
|-
|796
|687
|546
|898
|71.5
|747
|Ehime University
|Japan
|31
|-
|909
|-
|750
|703
|596
|898
|71.5
|748
|Vilnius University
|Lithuania
|1
|621
|> 1000
|-
|676
|815
|721
|673
|71.5
|749
|University of Messina
|Italy
|39
|-
|> 1000
|-
|586
|678
|> 1000
|898
|71.5
|750
|Illinois Institute of Technology
|USA
|179
|156
|110
|-
|> 1000
|821
|860
|541
|71.5
|751
|Miami University
|USA
|180
|-
|119
|-
|965
|822
|810
|541
|71.5
|752
|University Paris-Est Créteil
|France
|41
|-
|818
|-
|904
|734
|662
|541
|71.5
|753
|University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
|Austria
|9
|-
|> 1000
|-
|811
|803
|683
|541
|71.5
|754
|National University of Defense Technology
|China
|72
|-
|> 1000
|-
|490
|645
|> 1000
|> 1000
|71.5
|755
|Jean Monnet University
|France
|42
|-
|> 1000
|-
|753
|646
|529
|> 1000
|71.4
|756
|Tarbiat Modares University
|Iran
|7
|-
|> 1000
|-
|417
|723
|> 1000
|> 1000
|71.4
|757
|Old Dominion University
|USA
|181
|-
|> 1000
|-
|859
|791
|644
|541
|71.4
|758
|University of Szeged
|Hungary
|4
|-
|> 1000
|292
|684
|742
|826
|898
|71.4
|759
|University of Texas Rio Grande Valley
|USA
|182
|-
|> 1000
|-
|> 1000
|854
|604
|405
|71.4
|760
|Iran University of Science and Technology
|Iran
|8
|-
|> 1000
|-
|546
|785
|> 1000
|673
|71.4
|761
|Jadavpur University
|India
|9
|-
|> 1000
|-
|659
|841
|> 1000
|460
|71.4
|762
|National University of Córdoba
|Argentina
|3
|-
|> 1000
|-
|740
|757
|795
|673
|71.4
|763
|Harbin Medical University
|China
|73
|-
|> 1000
|-
|585
|724
|> 1000
|898
|71.4
|764
|Heriot-Watt University
|United Kingdom
|51
|-
|517
|-
|733
|642
|606
|> 1000
|71.4
|765
|University of Toledo
|USA
|183
|-
|> 1000
|-
|791
|668
|629
|898
|71.4
|766
|National University of Colombia
|Colombia
|1
|-
|766
|-
|633
|874
|618
|898
|71.4
|767
|University of Alicante
|Spain
|27
|-
|> 1000
|-
|700
|719
|> 1000
|673
|71.4
|768
|University of Essex
|United Kingdom
|52
|240
|637
|-
|925
|730
|746
|541
|71.3
|769
|University of L'Aquila
|Italy
|40
|-
|> 1000
|-
|809
|756
|873
|541
|71.3
|770
|New Mexico State University
|USA
|184
|-
|904
|-
|897
|773
|649
|541
|71.3
|771
|Makerere University
|Uganda
|1
|448
|> 1000
|-
|981
|779
|456
|673
|71.3
|772
|University of Split
|Croatia
|2
|-
|> 1000
|-
|997
|> 1000
|454
|405
|71.3
|773
|University of North Carolina at Charlotte
|USA
|185
|-
|532
|-
|855
|789
|758
|541
|71.3
|774
|Banaras Hindu University
|India
|10
|487
|606
|-
|543
|781
|> 1000
|898
|71.3
|775
|Ulsan National Institute of Science and Technology
|South Korea
|25
|-
|> 1000
|-
|925
|642
|731
|673
|71.3
|776
|University of Wrocław
|Poland
|6
|650
|> 1000
|-
|708
|750
|> 1000
|673
|71.3
|777
|University of Stirling
|United Kingdom
|53
|-
|601
|-
|969
|783
|728
|460
|71.3
|778
|Nanchang University
|China
|74
|-
|> 1000
|-
|589
|707
|> 1000
|898
|71.3
|779
|University of Hohenheim
|Germany
|49
|-
|> 1000
|-
|877
|793
|694
|541
|71.3
|780
|École des ponts ParisTech
|France
|43
|57
|26
|-
|> 1000
|> 1000
|> 1000
|> 1000
|71.3
|781
|Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research
|India
|11
|-
|> 1000
|185
|> 1000
|956
|921
|673
|71.2
|782
|University of Kaiserslautern
|Germany
|50
|-
|997
|-
|911
|786
|660
|541
|71.2
|783
|American University of Beirut
|Lebanon
|1
|202
|176
|-
|899
|862
|698
|673
|71.2
|784
|King Fahd University of Petroleum and Minerals
|Saudi Arabia
|4
|-
|122
|-
|743
|899
|> 1000
|673
|71.2
|785
|China Medical University, PRC
|China
|75
|-
|> 1000
|-
|526
|736
|904
|> 1000
|71.2
|786
|Paris 13 University
|France
|44
|-
|> 1000
|-
|830
|712
|807
|673
|71.2
|787
|Tampere University of Technology
|Finland
|8
|-
|318
|-
|905
|859
|707
|541
|71.2
|788
|Tokyo University of Agriculture and Technology
|Japan
|32
|-
|> 1000
|-
|720
|759
|> 1000
|673
|71.2
|789
|Bilkent University
|Turkey
|9
|-
|856
|-
|967
|798
|763
|460
|71.2
|790
|University of Johannesburg
|South Africa
|6
|-
|> 1000
|-
|785
|896
|781
|541
|71.2
|791
|University of Concepción
|Chile
|3
|-
|> 1000
|-
|687
|746
|586
|> 1000
|71.2
|792
|China University of Mining and Technology
|China
|76
|-
|890
|-
|532
|797
|> 1000
|898
|71.2
|793
|Chiang Mai University
|Thailand
|3
|-
|> 1000
|-
|718
|877
|793
|673
|71.2
|794
|Yeungnam University
|South Korea
|26
|-
|467
|-
|530
|693
|> 1000
|> 1000
|71.2
|795
|Marche Polytechnic University
|Italy
|41
|-
|> 1000
|-
|775
|732
|722
|898
|71.1
|796
|National Taiwan University of Science and Technology
|Taiwan
|13
|-
|> 1000
|-
|577
|616
|> 1000
|> 1000
|71.1
|797
|Tokushima University
|Japan
|33
|143
|> 1000
|-
|736
|764
|578
|> 1000
|71.1
|798
|Indian Institute of Technology Kanpur
|India
|12
|268
|707
|-
|625
|609
|> 1000
|> 1000
|71.1
|799
|Quaid-i-Azam University
|Pakistan
|1
|-
|> 1000
|-
|643
|924
|> 1000
|541
|71.1
|800
|Northeast Normal University
|China
|77
|-
|> 1000
|-
|663
|638
|913
|> 1000
|71.1
|801
|Ryerson University
|Canada
|25
|-
|> 1000
|-
|783
|752
|> 1000
|541
|71.1
|802
|Babeș-Bolyai University
|Romania
|1
|-
|> 1000
|-
|645
|909
|989
|673
|71.1
|803
|Ohio University
|USA
|186
|441
|353
|-
|809
|680
|591
|> 1000
|71.1
|804
|Wenzhou Medical University
|China
|78
|-
|> 1000
|-
|650
|744
|> 1000
|898
|71.1
|805
|University of Tours
|France
|45
|424
|> 1000
|-
|797
|689
|541
|> 1000
|71.1
|806
|University of the Andes, Colombia
|Colombia
|2
|-
|410
|-
|> 1000
|897
|543
|541
|71.1
|807
|Panjab University
|India
|13
|620
|566
|-
|774
|811
|897
|673
|71.1
|808
|University of Alcalá
|Spain
|28
|-
|> 1000
|-
|812
|740
|650
|898
|71.0
|809
|University of Hertfordshire
|United Kingdom
|54
|-
|> 1000
|-
|> 1000
|823
|514
|541
|71.0
|810
|Dankook University
|South Korea
|27
|-
|> 1000
|-
|734
|900
|> 1000
|460
|71.0
|811
|Chungbuk National University
|South Korea
|28
|-
|> 1000
|-
|633
|777
|> 1000
|898
|71.0
|812
|University of Sassari
|Italy
|42
|-
|> 1000
|-
|873
|802
|665
|673
|71.0
|813
|Toho University
|Japan
|34
|-
|> 1000
|258
|980
|962
|> 1000
|673
|71.0
|814
|Federal University of Ceará
|Brazil
|13
|-
|> 1000
|-
|614
|838
|981
|898
|71.0
|815
|Portland State University
|USA
|187
|-
|335
|-
|934
|817
|652
|673
|71.0
|816
|Gunma University
|Japan
|35
|-
|> 1000
|-
|794
|769
|678
|898
|71.0
|817
|Polytechnic University of Bucharest
|Romania
|2
|-