CAPE TOWN - According to the Center for World University Rankings (CWUR) 2018/2019 report, the University of Cape Town (UCT) ranks as the top university in the country and on the continent and 223rd in the world.

The rankings, published yesterday lists the top 1000 universities in the world and evaluated 18 000 institutions.

The CWUR which publishes the only global university rankings measures seven indicators in order to determine the ranking of a university. These indicators are measured on a percentage basis as follows:

Indicator Measure Percentage Quality of Education measured by the number of a university's alumni who have won major international awards, prizes, and medals relative to the university's size 15% Alumni Employment measured by the number of a university's alumni who have held CEO positions at the world's top companies relative to the university's size 15%

Quality of Faculty measured by the number of academics who have won major international awards, prizes, and medals 15% Research Output



measured by the the total number of research papers 15% Quality Publications measured by the number of research papers appearing in top-tier journals 15% Influence measured by the number of research papers appearing in highly-influential journals 15% Citations measured by the number of highly-cited research papers 10%

According to the ranking, UCT ranked in as the top university in the country and on the continent and 223rd in the world. UCT said that they are quite pleased with this achievement.

“The University of Cape Town (UCT) is pleased and proud to be ranked as the top South African university by the Center for World University Rankings (CWUR)”, said the university. Despite this achievement and climbing up 36 spots from last year, UCT said that they view their positions in international ranking systems with a measure of caution but they are nonetheless pleased. This is because rankings enhance the university’s ability to build a robust international collaborative research framework which allows it to attract foreign funds for research purposes.

With regards to scaling up by 36 spots, UCT said that the CWUR changed its methodology this year by enhancing research contribution to 70% of the total score. UCT said that they moved higher on the rankings because they continue to increase their publications and citations without fail, each year.

“UCT constantly strives to improve research performance and therefore scores well in all research-related indicators. Good scores in the quality of education, quality of faculty and alumni employment further attest to the ongoing outstanding achievements of UCT’s alumni and staff”, concluded the university.

Take a look at the full CWUR Rankings below:

World Rank Institution Location National Rank Quality of Education Alumni Employment Quality of Faculty Research Output Quality Publications Influence Citations Score 1 Harvard University USA 1 2 1 1 1 1 1 1 100 2 Stanford University USA 2 10 3 2 10 4 3 2 96.7 3 Massachusetts Institute of Technology USA 3 3 11 3 30 15 2 6 95.1 4 University of Cambridge United Kingdom 1 5 19 6 12 8 6 19 94.0 5 University of Oxford United Kingdom 2 9 25 10 9 5 7 4 93.2 6 University of California, Berkeley USA 4 7 52 5 18 12 4 8 92.5 7 Princeton University USA 5 4 15 4 146 99 28 27 91.9 8 Columbia University USA 6 16 13 8 20 14 10 10 91.4 9 California Institute of Technology USA 7 1 200 7 127 81 13 31 91.0 10 University of Chicago USA 8 13 22 9 39 22 18 10 90.6 11 Yale University USA 9 11 34 12 37 19 11 31 90.3 12 University of Tokyo Japan 1 17 8 33 7 17 23 29 90.0 13 University of Pennsylvania USA 10 31 9 30 16 11 17 13 89.7 14 Cornell University USA 11 14 28 19 31 24 15 40 89.4 15 University of California, Los Angeles USA 12 58 63 11 13 10 14 5 89.1 16 Johns Hopkins University USA 13 24 159 17 8 6 12 3 88.9 17 University of Toronto Canada 1 86 157 23 2 2 16 7 88.7 18 University of Michigan USA 14 47 38 68 3 3 20 10 88.4 19 University of Washington - Seattle USA 15 75 220 26 11 9 9 9 88.2 20 University of California, San Diego USA 16 37 > 1000 16 28 16 5 16 88.0 21 University College London United Kingdom 3 32 739 28 5 7 19 19 87.8 22 University of California, San Francisco USA 17 - > 1000 13 45 23 8 17 87.7 23 Northwestern University USA 18 129 18 44 52 28 36 34 87.5 24 Duke University USA 19 98 46 47 36 20 21 14 87.3 25 New York University USA 20 64 40 18 70 50 29 35 87.2 26 Kyoto University Japan 2 25 29 24 29 45 48 101 87.0 27 University of Wisconsin–Madison USA 21 65 79 32 32 26 30 15 86.9 28 ETH Zurich Switzerland 1 29 98 20 57 42 27 59 86.7 29 Sorbonne University France 1 46 344 56 6 13 24 22 86.6 30 Imperial College London United Kingdom 4 93 103 43 21 18 25 29 86.5 31 University of Texas at Austin USA 22 108 62 29 73 58 58 24 86.3 32 University of Illinois at Urbana–Champaign USA 23 40 150 27 65 55 61 50 86.2 33 University of North Carolina at Chapel Hill USA 24 205 120 72 50 30 33 21 86.1 34 University of Edinburgh United Kingdom 5 61 325 36 72 56 31 48 86.0 35 University of Minnesota Twin Cities USA 25 131 302 76 24 21 35 28 85.9 36 Washington University in St. Louis USA 26 206 161 64 81 46 22 22 85.8 37 McGill University Canada 2 68 86 65 44 36 53 39 85.6 38 University of British Columbia Canada 3 173 699 78 25 27 37 24 85.5 39 University of Copenhagen Denmark 1 302 364 79 26 29 26 38 85.4 40 Ohio State University USA 27 165 254 70 33 31 50 35 85.3 41 Rutgers University-New Brunswick USA 28 212 101 35 74 67 62 59 85.2 42 University of California, Davis USA 29 83 579 75 42 35 39 31 85.1 43 Pennsylvania State University USA 30 374 168 60 43 40 41 51 85.0 44 University of Manchester United Kingdom 6 171 227 63 49 48 65 35 85.0 45 Weizmann Institute of Science Israel 1 8 > 1000 22 445 292 69 254 84.9 46 Heidelberg University Germany 1 71 807 51 63 64 51 53 84.8 47 University of Maryland, College Park USA 31 103 480 55 92 72 45 42 84.7 48 Ludwig Maximilian University of Munich Germany 2 91 266 83 53 57 42 46 84.6 49 Karolinska Institute Sweden 1 162 > 1000 46 67 53 46 108 84.5 50 University of Colorado Boulder USA 32 134 170 41 145 111 40 59 84.4 51 University of Southern California USA 33 215 111 40 121 88 74 66 84.4 52 University of Arizona USA 34 166 164 53 111 96 43 48 84.3 53 Osaka University Japan 3 70 65 61 59 82 83 174 84.2 54 University of Paris-Sud France 2 49 815 38 103 86 98 76 84.1 55 University of Geneva Switzerland 2 35 381 31 147 130 87 72 84.0 56 Boston University USA 35 572 112 106 113 75 52 26 84.0 57 University of Melbourne Australia 1 232 408 180 35 34 54 40 83.9 58 Brown University USA 36 95 50 50 186 125 85 80 83.8 59 University of California, Irvine USA 37 264 > 1000 42 133 97 64 57 83.8 60 Seoul National University South Korea 1 - 20 - 19 39 146 129 83.7 61 Hebrew University of Jerusalem Israel 2 19 400 15 177 143 122 405 83.6 62 University of Florida USA 38 472 485 113 40 44 90 43 83.6 63 Purdue University, West Lafayette USA 39 96 83 58 94 93 106 129 83.5 64 Vanderbilt University USA 40 148 91 140 95 63 57 45 83.4 65 University of Bristol United Kingdom 7 186 296 48 126 100 67 85 83.4 66 University of Texas Southwestern Medical Center USA 41 33 > 1000 39 244 151 34 187 83.3 67 Sapienza University of Rome Italy 1 117 486 34 61 103 195 71 83.2 68 King's College London United Kingdom 8 43 341 110 88 65 79 72 83.2 69 University of Zurich Switzerland 3 267 771 108 80 70 49 51 83.1 70 University of California, Santa Barbara USA 42 149 596 25 229 146 80 63 83.0 71 University of Sydney Australia 2 231 590 208 27 33 71 46 83.0 72 Utrecht University Netherlands 1 122 352 137 58 43 56 66 82.9 73 University of Pittsburgh USA 43 187 233 - 34 25 47 18 82.9 74 University of Queensland Australia 3 310 541 181 46 51 63 53 82.8 75 University of Oslo Norway 1 97 633 52 99 102 112 93 82.8 76 Rockefeller University USA 44 15 > 1000 14 786 434 32 275 82.7 77 University of São Paulo Brazil 1 583 256 109 4 60 162 139 82.6 78 Texas A&M University, College Station USA 45 625 183 57 85 95 133 101 82.6 79 University of Virginia USA 46 271 31 168 151 116 95 85 82.5 80 Emory University USA 47 - 197 164 101 66 55 63 82.5 81 Free University of Berlin Germany 3 112 > 1000 124 64 76 72 85 82.4 82 Australian National University Australia 4 188 666 37 153 136 101 121 82.4 83 University of Utah USA 48 169 187 80 125 105 68 93 82.3 84 Paris Diderot University France 3 192 > 1000 101 122 108 44 76 82.3 85 Tel Aviv University Israel 3 105 143 59 108 115 129 151 82.2 86 Uppsala University Sweden 2 102 548 84 107 107 66 114 82.2 87 University of Barcelona Spain 1 386 472 181 47 54 91 72 82.1 88 Aarhus University Denmark 2 589 379 114 83 79 78 121 82.1 89 University of Texas MD Anderson Cancer Center USA 49 - > 1000 91 158 104 70 66 82.0 90 Leiden University Netherlands 2 228 > 1000 118 118 78 81 80 82.0 91 Carnegie Mellon University USA 50 34 145 21 318 228 221 129 81.9 92 Peking University China 1 340 67 - 23 38 88 167 81.9 93 University of Helsinki Finland 1 109 > 1000 135 82 83 77 108 81.8 94 Baylor College of Medicine USA 51 - > 1000 141 161 118 38 53 81.8 95 Lund University Sweden 3 294 753 122 90 90 121 76 81.7 96 University of Alberta Canada 4 281 371 192 62 69 117 80 81.7 97 Grenoble Alpes University France 4 334 > 1000 157 89 87 75 93 81.7 98 Tsinghua University China 2 586 109 - 22 41 96 108 81.6 99 University of Basel Switzerland 4 142 393 54 218 162 89 139 81.6 100 University of Groningen Netherlands 3 363 482 131 97 73 104 93 81.5 101 Humboldt University of Berlin Germany 4 570 > 1000 225 69 77 73 80 81.5 102 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 5 400 92 141 184 126 102 53 81.4 103 National University of Singapore Singapore 1 - 148 - 38 32 94 85 81.4 104 Ghent University Belgium 1 311 685 190 55 68 136 101 81.3 105 University of Rochester USA 52 73 74 139 220 148 139 66 81.3 106 Erasmus University Rotterdam Netherlands 4 - 90 264 120 84 107 72 81.3 107 KU Leuven Belgium 2 - 429 - 48 47 84 66 81.2 108 University of Bern Switzerland 6 183 > 1000 102 160 144 105 85 81.2 109 National Taiwan University Taiwan 1 140 37 - 51 61 223 151 81.1 110 University of Montreal Canada 5 486 455 205 86 91 93 139 81.1 111 University of California, Santa Cruz USA 53 343 > 1000 45 412 275 60 93 81.1 112 Technical University of Munich Germany 5 89 339 226 106 98 86 139 81.0 113 Nagoya University Japan 4 69 366 67 132 165 169 222 81.0 114 Arizona State University USA 54 - 796 111 155 139 113 114 80.9 115 University of Bonn Germany 6 123 494 105 167 158 123 101 80.9 116 École Polytechnique France 5 85 5 240 488 396 348 254 80.9 117 École normale supérieure France 6 6 627 82 598 442 227 460 80.8 118 University of Nottingham United Kingdom 9 317 375 98 138 121 179 114 80.8 119 University of New South Wales Australia 5 399 126 278 68 74 154 85 80.8 120 Tohoku University Japan 5 82 158 246 60 101 166 167 80.7 121 McMaster University Canada 6 339 660 202 140 133 124 57 80.7 122 Dartmouth College USA 55 48 17 232 372 258 185 240 80.6 123 University of Amsterdam Netherlands 5 175 872 298 79 62 82 85 80.6 124 Monash University Australia 6 455 405 - 56 59 100 101 80.6 125 University of Hamburg Germany 7 594 414 177 139 138 130 114 80.5 126 Moscow State University Russia 1 23 384 71 98 289 279 304 80.5 127 VU University Amsterdam Netherlands 6 - 984 - 91 71 132 44 80.5 128 Stony Brook University USA 56 373 > 1000 62 270 197 115 187 80.4 129 Rice University USA 57 67 93 77 407 283 163 108 80.4 130 Radboud University Nijmegen Netherlands 7 172 533 - 114 80 99 59 80.4 131 Cardiff University United Kingdom 10 338 483 95 212 182 148 121 80.3 132 University of Tübingen Germany 8 94 > 1000 122 152 141 118 240 80.3 133 University of Colorado Denver | Anschutz Medical Campus USA 58 - > 1000 94 234 167 134 139 80.3 134 University of Iowa USA 59 292 373 212 148 120 108 151 80.2 135 University of Strasbourg France 7 113 > 1000 49 258 197 157 275 80.2 136 Shanghai Jiao Tong University China 3 619 236 - 17 52 203 167 80.2 137 University of Southampton United Kingdom 11 603 285 243 134 114 119 151 80.1 138 Aix-Marseille University France 8 401 941 - 87 89 76 139 80.1 139 Georgia Institute of Technology USA 60 282 151 157 144 117 171 222 80.1 140 Tokyo Institute of Technology Japan 6 303 71 87 195 233 218 222 80.0 141 University of Montpellier France 9 565 > 1000 214 142 129 125 139 80.0 142 Case Western Reserve University USA 61 60 259 280 183 140 109 76 80.0 143 Indiana University Bloomington USA 62 237 78 133 267 193 161 163 79.9 144 Michigan State University USA 63 209 281 - 110 106 145 65 79.9 145 University of Western Australia Australia 7 273 663 253 123 123 141 121 79.9 146 University of Lausanne Switzerland 7 144 791 104 286 215 120 151 79.8 147 Technion – Israel Institute of Technology Israel 4 79 271 69 271 227 213 200 79.8 148 University of Milan Italy 2 384 691 229 117 130 184 114 79.8 149 Goethe University Frankfurt Germany 9 220 642 107 219 205 152 222 79.7 150 University of Padua Italy 3 553 > 1000 - 96 110 144 80 79.7 151 Oregon Health & Science University USA 64 - > 1000 172 295 208 111 108 79.7 152 Autonomous University of Barcelona Spain 2 - > 1000 153 131 135 206 187 79.6 153 Icahn School of Medicine at Mount Sinai USA 65 - > 1000 - 202 145 59 101 79.6 154 Tufts University USA 66 100 64 229 272 212 178 151 79.6 155 University of Göttingen Germany 10 80 316 224 188 171 138 187 79.6 156 Royal Institute of Technology Sweden 4 266 45 126 242 232 322 222 79.5 157 Zhejiang University China 4 - 568 - 15 49 244 304 79.5 158 University of Glasgow United Kingdom 12 284 264 - 165 128 103 114 79.5 159 Stockholm University Sweden 5 243 276 263 247 200 110 93 79.4 160 University of Notre Dame USA 67 397 30 103 379 274 286 327 79.4 161 Université catholique de Louvain Belgium 3 355 524 116 254 217 254 85 79.4 162 University of Sheffield United Kingdom 13 330 440 281 154 147 160 93 79.4 163 University of Warwick United Kingdom 14 221 239 164 233 184 204 151 79.3 164 University of Leeds United Kingdom 15 104 291 - 150 137 127 139 79.3 165 University of Freiburg Germany 11 217 209 286 187 160 128 129 79.3 166 University of Gothenburg Sweden 6 501 427 141 208 189 175 187 79.2 167 North Carolina State University USA 68 121 416 153 170 168 235 200 79.2 168 Wageningen University and Research Netherlands 8 534 962 223 207 175 170 129 79.2 169 University of Birmingham United Kingdom 16 164 355 292 129 119 142 187 79.2 170 Fudan University China 5 - 210 - 54 94 188 275 79.1 171 University of Hong Kong Hong Kong 1 432 165 - 136 132 183 114 79.1 172 University of Vienna Austria 1 443 489 138 249 247 159 174 79.1 173 Nanyang Technological University Singapore 2 - > 1000 - 93 85 243 121 79.1 174 Hokkaido University Japan 7 415 305 177 137 173 209 304 79.0 175 Keio University Japan 8 549 12 - 303 324 273 363 79.0 176 Université libre de Bruxelles Belgium 4 358 258 81 290 264 228 200 79.0 177 Iowa State University USA 69 563 245 134 203 195 214 222 78.9 178 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 2 247 > 1000 141 180 156 304 174 78.9 179 University of Liverpool United Kingdom 17 382 436 294 189 155 135 139 78.9 180 University of Georgia USA 70 204 337 216 193 190 165 275 78.9 181 Paris Descartes University France 10 482 916 - 173 134 114 187 78.8 182 University of Massachusetts Medical School USA 71 - > 1000 91 505 326 92 200 78.8 183 University of Science and Technology, Korea South Korea 2 - > 1000 - 41 92 270 254 78.8 184 University of Massachusetts Amherst USA 72 297 253 198 289 226 212 121 78.8 185 University of Florence Italy 4 458 765 112 213 231 305 200 78.7 186 University of Münster Germany 12 224 782 222 214 172 182 200 78.7 187 Queen Mary University of London United Kingdom 18 241 907 198 276 223 156 200 78.7 188 Newcastle University United Kingdom 19 - 498 261 236 188 140 174 78.7 189 University of Chinese Academy of Sciences China 6 - > 1000 - 14 37 220 898 78.6 190 University of Missouri–Columbia USA 73 490 190 115 265 244 261 222 78.6 191 University of Alabama at Birmingham USA 74 - > 1000 - 198 152 126 139 78.6 192 Durham University United Kingdom 20 141 327 89 327 255 236 240 78.6 193 University of Connecticut USA 75 573 417 141 210 191 211 254 78.5 194 University of Texas Health Science Center at Houston USA 76 - > 1000 194 298 238 143 187 78.5 195 Yeshiva University USA 77 336 > 1000 266 305 222 97 151 78.5 196 University of Calgary Canada 7 - 213 - 141 142 153 240 78.5 197 University of Miami USA 78 - 286 - 204 174 137 129 78.4 198 Western University Canada 8 454 105 - 164 164 202 167 78.4 199 Paul Sabatier University - Toulouse III France 11 - > 1000 - 185 161 116 174 78.4 200 Nanjing University China 7 479 563 - 78 109 317 163 78.4 201 University of Bologna Italy 5 645 709 - 116 127 260 129 78.4 202 Sun Yat-sen University China 8 - 527 - 71 113 302 200 78.3 203 Charles University in Prague Czech Republic 1 494 > 1000 241 135 230 237 200 78.3 204 University of Cincinnati USA 79 290 195 - 222 178 167 151 78.3 205 University of Ottawa Canada 9 366 431 - 162 157 164 200 78.3 206 University of Liège Belgium 5 159 > 1000 91 337 334 242 174 78.2 207 TU Dresden Germany 13 - > 1000 - 172 178 176 129 78.2 208 University of Turin Italy 6 597 > 1000 202 199 210 263 200 78.2 209 University of Science and Technology of China China 9 - 347 - 102 112 248 254 78.2 210 University of Maryland, Baltimore USA 80 - > 1000 - 253 192 150 101 78.1 211 University of Sussex United Kingdom 21 219 387 73 482 365 269 163 78.1 212 RWTH Aachen University Germany 14 655 298 244 181 186 367 129 78.1 213 University of Cologne Germany 15 - 287 285 221 206 147 222 78.1 214 University of Würzburg Germany 16 244 853 213 268 220 186 240 78.1 215 Technical University of Denmark Denmark 3 640 830 287 216 203 196 93 78.0 216 University of Erlangen-Nuremberg Germany 17 346 928 - 166 166 189 151 78.0 217 University of Illinois at Chicago USA 81 431 > 1000 - 169 149 205 151 78.0 218 Sungkyunkwan University South Korea 3 - 237 - 119 170 295 139 78.0 219 Louisiana State University USA 82 548 345 - 190 201 198 108 77.9 220 University of Lisbon Portugal 1 622 > 1000 291 109 154 291 167 77.9 221 Claude Bernard University Lyon 1 France 12 - > 1000 - 171 150 158 254 77.9 222 Yonsei University South Korea 4 - 116 - 76 122 308 363 77.9 223 University of Cape Town South Africa 1 216 294 187 293 299 190 254 77.9 224 University of Kansas USA 83 324 270 - 243 218 180 121 77.8 225 University College Dublin Ireland 1 492 310 127 315 291 276 200 77.8 226 Kyushu University Japan 9 508 106 - 124 176 238 363 77.8 227 University of Porto Portugal 2 195 655 191 179 245 323 304 77.8 228 Trinity College, Dublin Ireland 2 524 96 283 335 300 222 129 77.7 229 University of Adelaide Australia 8 444 845 - 197 199 194 187 77.7 230 University of the Witwatersrand South Africa 2 133 80 216 367 377 187 304 77.7 231 University of Manitoba Canada 10 301 207 194 281 272 288 275 77.7 232 Karlsruhe Institute of Technology Germany 18 652 334 244 211 209 326 275 77.7 233 University of Kiel Germany 19 407 911 282 269 253 172 222 77.6 234 Johannes Gutenberg University Mainz Germany 20 556 > 1000 279 239 213 193 254 77.6 235 Indiana University – Purdue University Indianapolis USA 84 - 943 - 250 204 177 222 77.6 236 University of Auckland New Zealand 1 481 468 - 235 236 250 121 77.6 237 Korea University South Korea 5 - 108 - 115 159 384 363 77.6 238 University of Tsukuba Japan 10 398 > 1000 130 259 277 266 405 77.5 239 Wake Forest University USA 85 445 73 - 366 285 231 167 77.5 240 Ulm University Germany 21 - 825 174 329 301 199 363 77.5 241 Queensland University of Technology Australia 9 - > 1000 - 159 183 201 327 77.5 242 University of Lille France 13 541 > 1000 - 174 195 246 240 77.5 243 University of Aberdeen United Kingdom 22 587 649 219 348 293 210 254 77.4 244 Colorado State University USA 86 307 > 1000 254 282 256 216 304 77.4 245 University of California, Riverside USA 87 477 > 1000 - 328 240 149 200 77.4 246 Virginia Commonwealth University USA 88 - > 1000 189 330 278 251 304 77.4 247 University of Naples Federico II Italy 7 616 949 - 149 177 338 200 77.4 248 Florida State University USA 89 475 645 - 275 235 232 139 77.3 249 Maastricht University Netherlands 9 - > 1000 - 223 169 293 187 77.3 250 Brandeis University USA 90 20 251 66 948 636 217 405 77.3 251 Oregon State University USA 91 328 519 - 294 267 173 187 77.3 252 University of Bergen Norway 2 - > 1000 - 264 241 181 222 77.3 253 Wayne State University USA 92 - 263 - 266 234 267 163 77.2 254 University of Tennessee, Knoxville USA 93 585 288 - 231 224 233 240 77.2 255 Umeå University Sweden 7 - > 1000 238 336 281 207 275 77.2 256 London School of Hygiene & Tropical Medicine United Kingdom 23 - > 1000 - 392 257 151 174 77.2 257 University of New Mexico USA 94 - > 1000 - 304 251 174 200 77.2 258 National Autonomous University of Mexico Mexico 1 491 > 1000 - 105 219 249 405 77.2 259 University of Kentucky USA 95 611 535 - 227 216 275 200 77.1 260 University of Warsaw Poland 1 150 > 1000 96 380 415 360 275 77.1 261 Queen's University Canada 11 588 378 141 320 287 316 363 77.1 262 University of South Florida USA 96 - 724 - 256 248 256 174 77.1 263 Norwegian University of Science and Technology Norway 3 523 397 88 339 349 463 327 77.1 264 Complutense University of Madrid Spain 3 193 131 300 178 214 321 363 77.0 265 Xi'an Jiaotong University China 10 - 201 - 112 180 451 327 77.0 266 University of Leicester United Kingdom 24 - > 1000 - 345 280 131 275 77.0 267 Medical University of Vienna Austria 2 - > 1000 - 301 252 200 200 77.0 268 University of Waterloo Canada 12 - 222 - 196 194 353 275 77.0 269 Laval University Canada 13 564 499 - 241 225 252 275 76.9 270 Shandong University China 11 - 800 - 84 153 571 327 76.9 271 University of Valencia Spain 4 - > 1000 - 215 237 349 174 76.9 272 University of East Anglia United Kingdom 25 227 > 1000 227 471 353 224 187 76.9 273 University at Buffalo USA 97 233 747 - 263 221 292 222 76.9 274 London School of Economics United Kingdom 26 44 85 90 655 506 627 240 76.9 275 Virginia Tech USA 98 544 322 - 206 211 259 363 76.8 276 Huazhong University of Science and Technology China 12 - 244 - 77 124 537 541 76.8 277 Washington State University USA 99 - 748 174 321 312 289 460 76.8 278 Dalhousie University Canada 14 218 290 - 308 305 225 200 76.8 279 University of York United Kingdom 27 - > 1000 - 362 284 208 174 76.8 280 Autonomous University of Madrid Spain 5 - 932 - 257 246 285 240 76.7 281 University of Exeter United Kingdom 28 506 684 - 331 270 168 327 76.7 282 University of South Carolina - Columbia USA 100 - 503 257 334 288 436 174 76.7 283 University of Rome Tor Vergata Italy 8 - > 1000 - 273 282 303 174 76.7 284 Delft University of Technology Netherlands 10 566 406 - 224 228 281 363 76.7 285 University of Pisa Italy 9 538 > 1000 - 228 261 337 222 76.7 286 Kobe University Japan 11 160 445 141 369 418 318 327 76.6 287 Leipzig University Germany 22 599 > 1000 295 284 279 229 275 76.6 288 University of Delaware USA 101 396 688 177 371 304 341 405 76.6 289 Georgetown University USA 102 277 59 - 427 331 319 275 76.6 290 University of Duisburg-Essen Germany 23 - > 1000 - 299 297 215 254 76.6 291 Ruhr University Bochum Germany 24 - 370 - 245 259 283 327 76.6 292 University of Antwerp Belgium 6 - 714 - 287 262 329 200 76.5 293 University of Buenos Aires Argentina 1 305 > 1000 231 237 306 350 460 76.5 294 University of Düsseldorf Germany 25 409 > 1000 - 347 317 219 222 76.5 295 KAIST South Korea 6 - 156 - 209 187 306 673 76.5 296 Sichuan University China 13 - > 1000 - 75 181 370 898 76.5 297 National Cheng Kung University Taiwan 2 - 102 - 168 202 484 541 76.5 298 Federal University of Rio de Janeiro Brazil 2 316 401 - 192 316 328 304 76.4 299 University of Houston USA 103 - 114 - 358 311 290 275 76.4 300 Harbin Institute of Technology China 14 - 470 - 104 163 794 405 76.4 301 University of Innsbruck Austria 3 414 787 136 528 450 241 327 76.4 302 Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College China 15 - > 1000 - 248 310 239 363 76.4 303 Waseda University Japan 12 562 23 - 470 471 445 541 76.4 304 University of Texas at Dallas USA 104 412 493 185 521 401 383 222 76.3 305 National and Kapodistrian University of Athens Greece 1 - 634 - 201 268 416 275 76.3 306 University of Hawaii at Manoa USA 105 - > 1000 100 574 447 245 541 76.3 307 University of Lorraine France 14 470 376 271 311 328 314 363 76.3 308 George Washington University USA 106 413 169 - 352 295 234 405 76.3 309 University of Otago New Zealand 2 - 864 - 323 308 282 254 76.3 310 Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University France 15 - > 1000 - 442 344 191 240 76.2 311 Simon Fraser University Canada 15 - > 1000 - 370 302 262 254 76.2 312 Tongji University China 16 335 248 - 156 250 396 541 76.2 313 University of Nebraska–Lincoln USA 107 360 386 - 325 298 309 275 76.2 314 University of Perugia Italy 10 - > 1000 164 426 412 307 460 76.2 315 Queen's University Belfast United Kingdom 29 371 752 - 356 309 294 254 76.2 316 University of Texas Health Science Center at San Antonio USA 108 - > 1000 - 489 358 240 167 76.1 317 University of Jena Germany 26 - > 1000 299 278 266 264 460 76.1 318 University of Granada Spain 6 - > 1000 - 251 294 497 200 76.1 319 South China University of Technology China 17 - 228 - 200 242 661 304 76.1 320 University of Dundee United Kingdom 30 318 > 1000 - 536 391 192 174 76.1 321 Vrije Universiteit Brussel Belgium 7 213 > 1000 - 350 320 271 304 76.1 322 George Mason University USA 109 - > 1000 85 560 487 357 460 76.0 323 King Abdulaziz University Saudi Arabia 1 - > 1000 - 255 357 274 363 76.0 324 Macquarie University Australia 10 - 667 277 393 339 299 327 76.0 325 Pontifical Catholic University of Chile Chile 1 252 221 235 385 428 330 405 76.0 326 University of Guelph Canada 16 - > 1000 - 360 352 325 200 76.0 327 University of Regensburg Germany 27 - 727 - 386 341 258 275 76.0 328 Central South University China 18 - 262 - 129 262 617 460 76.0 329 Grenoble Institute of Technology France 16 200 > 1000 261 388 354 572 200 75.9 330 Thomas Jefferson University USA 110 274 > 1000 - 461 368 331 151 75.9 331 Mines ParisTech France 17 315 7 214 > 1000 > 1000 824 > 1000 75.9 332 University of St Andrews United Kingdom 31 279 811 - 437 318 197 405 75.9 333 Medical University of South Carolina USA 111 - > 1000 - 421 333 320 222 75.9 334 Jilin University China 19 463 551 - 100 185 462 > 1000 75.9 335 Wuhan University China 20 - 383 - 143 207 458 898 75.8 336 Hanyang University South Korea 7 - 241 - 194 276 479 460 75.8 337 Nankai University China 21 628 354 - 252 254 468 405 75.8 338 University of Southern Denmark Denmark 4 - > 1000 - 376 329 280 327 75.8 339 University of Turku Finland 2 - > 1000 - 355 322 277 363 75.8 340 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 3 - 496 - 354 265 465 254 75.8 341 Temple University USA 112 537 754 - 382 321 296 327 75.8 342 Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 4 - 301 - 238 243 877 304 75.7 343 University of Belgrade Serbia 1 542 > 1000 - 157 370 491 327 75.7 344 Northeastern University USA 113 581 144 - 473 360 247 363 75.7 345 University of Stuttgart Germany 28 185 358 238 479 441 391 304 75.7 346 Dalian University of Technology China 22 - 257 - 176 269 745 405 75.7 347 Tianjin University China 23 - 172 - 182 249 677 541 75.7 348 Pohang University of Science and Technology South Korea 8 - > 1000 - 363 315 352 304 75.7 349 University of Genoa Italy 11 - > 1000 - 306 327 385 304 75.6 350 Hannover Medical School Germany 29 - > 1000 - 373 332 226 460 75.6 351 Griffith University Australia 11 - > 1000 - 361 375 351 240 75.6 352 University at Albany, SUNY USA 114 130 920 204 600 473 411 254 75.6 353 University of Giessen Germany 30 - > 1000 - 387 356 390 222 75.6 354 Drexel University USA 115 - 292 - 444 378 386 187 75.6 355 Aalto University Finland 3 - 238 - 340 319 398 363 75.6 356 Pompeu Fabra University Spain 7 - > 1000 - 559 402 155 405 75.5 357 Linköping University Sweden 8 - 549 - 343 330 388 327 75.5 358 City University of Hong Kong Hong Kong 5 - > 1000 - 262 239 798 327 75.5 359 University of the Basque Country Spain 8 - > 1000 - 288 296 343 541 75.5 360 University of Campinas Brazil 3 - > 1000 - 163 307 528 541 75.5 361 Soochow University, China China 24 - > 1000 - 226 271 704 405 75.5 362 Kansas State University USA 116 288 451 - 448 409 336 254 75.5 363 University of Victoria Canada 17 - > 1000 - 428 351 365 275 75.4 364 Polytechnic University of Milan Italy 12 263 458 272 344 345 628 363 75.4 365 University of Oulu Finland 4 503 665 - 446 407 310 275 75.4 366 University of Pavia Italy 13 560 675 300 375 361 434 275 75.4 367 Southeast University China 25 385 > 1000 - 175 286 654 541 75.4 368 Swedish University of Agricultural Sciences Sweden 9 196 > 1000 - 430 379 297 363 75.4 369 Xiamen University China 26 - 177 - 246 260 471 898 75.4 370 University of Ljubljana Slovenia 1 - > 1000 - 260 374 415 405 75.3 371 Islamic Azad University Iran 1 - > 1000 - 66 406 > 1000 460 75.3 372 UNESP, São Paulo State University Brazil 4 - > 1000 - 128 347 639 541 75.3 373 University of New Hampshire USA 117 - 508 120 762 612 340 405 75.3 374 Medical College of Wisconsin USA 118 - > 1000 - 499 387 268 327 75.3 375 Aristotle University of Thessaloniki Greece 2 - > 1000 - 285 384 670 240 75.3 376 University of Vermont USA 119 372 459 - 524 389 301 304 75.3 377 Hiroshima University Japan 13 - > 1000 - 312 366 311 541 75.2 378 National Tsing Hua University Taiwan 3 321 > 1000 - 316 273 489 460 75.2 379 Eindhoven University of Technology Netherlands 11 - 759 259 377 335 526 541 75.2 380 University of Marburg Germany 31 574 > 1000 303 439 364 265 460 75.2 381 Jagiellonian University Poland 2 - > 1000 - 279 381 380 460 75.2 382 Pusan National University South Korea 9 - 695 - 204 343 519 541 75.2 383 Beijing Normal University China 27 110 > 1000 - 277 313 510 541 75.2 384 University of Chile Chile 2 411 466 274 319 410 324 898 75.1 385 Kyung Hee University South Korea 10 489 > 1000 - 240 342 561 460 75.1 386 Lancaster University United Kingdom 32 - 565 - 456 388 424 254 75.1 387 Deakin University Australia 12 - 922 - 397 385 481 254 75.1 388 York University Canada 18 - 243 - 468 408 419 275 75.1 389 Okayama University Japan 14 - 491 - 381 430 378 363 75.1 390 James Cook University Australia 13 - > 1000 - 537 453 253 327 75.1 391 University of Bath United Kingdom 33 - 612 - 475 392 356 327 75.1 392 University of Trieste Italy 14 - 918 - 535 457 315 254 75.0 393 University of Oklahoma, Norman USA 120 - 360 - 460 422 417 275 75.0 394 Ben-Gurion University of the Negev Israel 5 - > 1000 - 313 303 399 673 75.0 395 University of Twente Netherlands 12 - 927 - 422 363 520 275 75.0 396 China Agricultural University China 28 - > 1000 - 297 340 373 673 75.0 397 University of Wollongong Australia 14 - 562 - 410 381 403 363 75.0 398 Federal University of Rio Grande do Sul Brazil 5 - > 1000 - 230 419 507 460 75.0 399 University of Tasmania Australia 15 - > 1000 - 459 398 284 460 75.0 400 Curtin University Australia 16 - > 1000 - 324 338 300 898 74.9 401 TU Wien Austria 4 662 737 - 425 413 395 327 74.9 402 University of KwaZulu-Natal South Africa 3 509 277 - 400 526 347 327 74.9 403 University of Coimbra Portugal 3 659 > 1000 - 332 395 433 405 74.9 404 University of Milano-Bicocca Italy 15 - > 1000 - 409 369 375 405 74.9 405 University of Louisville USA 121 462 877 - 454 404 437 275 74.9 406 Federal University of Minas Gerais Brazil 6 - 668 - 261 416 478 460 74.9 407 University of Reading United Kingdom 34 466 104 - 496 394 422 460 74.8 408 Kyungpook National University South Korea 11 - 793 - 280 373 682 363 74.8 409 University of Rennes 1 France 18 - > 1000 - 404 350 376 460 74.8 410 Technical University of Berlin Germany 32 184 479 - 398 372 492 363 74.8 411 University of Saskatchewan Canada 19 618 647 - 338 348 483 460 74.8 412 Martin Luther University of Halle-Wittenberg Germany 33 653 > 1000 269 477 458 358 541 74.8 413 Eötvös Loránd University Hungary 1 125 > 1000 141 629 619 490 405 74.8 414 University of Seville Spain 9 - > 1000 - 307 325 547 541 74.8 415 Polytechnic University of Catalonia Spain 10 158 600 - 349 359 620 405 74.7 416 Catholic University of the Sacred Heart Italy 16 - > 1000 - 431 440 426 327 74.7 417 University of Konstanz Germany 34 - > 1000 141 726 518 342 673 74.7 418 University of Eastern Finland Finland 5 - > 1000 - 440 383 332 541 74.7 419 École normale supérieure de Lyon France 19 230 > 1000 273 646 461 230 673 74.7 420 Indian Institute of Science India 1 - 573 - 342 336 718 405 74.7 421 King Saud University Saudi Arabia 2 - 442 - 191 435 452 898 74.7 422 Scuola Normale Superiore Italy 17 269 > 1000 74 919 663 551 541 74.7 423 University of Bremen Germany 35 - > 1000 - 514 472 287 405 74.6 424 University of Strathclyde United Kingdom 35 - 361 - 466 424 523 304 74.6 425 University of Newcastle Australia 17 - > 1000 - 399 367 402 541 74.6 426 University of Santiago de Compostela Spain 11 - 933 - 401 411 567 327 74.6 427 National Chiao Tung University Taiwan 4 - 340 - 310 290 715 673 74.6 428 University of Oregon USA 122 476 > 1000 - 592 431 298 405 74.6 429 Tulane University USA 123 576 295 - 494 405 333 541 74.6 430 Rensselaer Polytechnic Institute USA 124 139 153 - 664 504 430 254 74.6 431 University of Bari Italy 18 - > 1000 - 418 414 346 541 74.5 432 Chonnam National University South Korea 12 - > 1000 - 317 403 619 405 74.5 433 Capital Medical University China 29 - > 1000 - 292 429 642 405 74.5 434 King Abdullah University of Science and Technology Saudi Arabia 3 - > 1000 168 693 451 394 898 74.5 435 Rush University USA 125 - > 1000 - 607 455 413 240 74.5 436 INSEAD France 20 - 2 - > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 74.5 437 Texas Tech University USA 126 - 448 - 423 416 539 363 74.5 438 University of Pretoria South Africa 4 - 686 246 416 555 600 460 74.5 439 New University of Lisbon Portugal 4 - > 1000 207 481 482 592 673 74.4 440 University of Oviedo Spain 12 - > 1000 - 480 462 425 327 74.4 441 Saint Louis University USA 127 - 363 287 613 517 334 363 74.4 442 Federal University of São Paulo Brazil 7 - > 1000 - 341 508 580 327 74.4 443 Vita-Salute San Raffaele University Italy 19 - > 1000 - 618 446 255 460 74.4 444 University of Ulsan South Korea 13 - 641 - 322 376 473 673 74.4 445 University of Siena Italy 20 - > 1000 - 506 468 429 304 74.4 446 University of La Laguna Spain 13 - > 1000 - 571 519 363 275 74.4 447 University of Nice Sophia Antipolis France 21 513 > 1000 - 555 474 278 460 74.4 448 Stellenbosch University South Africa 5 555 139 - 428 500 409 541 74.3 449 University of Zaragoza Spain 14 666 971 - 351 355 582 541 74.3 450 University of Canterbury New Zealand 3 306 326 153 641 615 449 673 74.3 451 University of Malaya Malaysia 1 - 342 - 225 397 879 673 74.3 452 Cairo University Egypt 1 569 > 1000 228 378 629 602 541 74.3 453 Aalborg University Denmark 5 - 813 - 486 463 470 327 74.3 454 University of Bordeaux France 22 651 > 1000 - 519 437 355 460 74.3 455 University of Central Florida USA 128 - > 1000 - 463 421 480 405 74.3 456 University of Ferrara Italy 21 - > 1000 - 539 476 414 327 74.2 457 TU Darmstadt Germany 36 137 772 - 464 426 536 405 74.2 458 University of Savoy France 23 - > 1000 - 636 514 418 240 74.2 459 University of Mississippi USA 129 - > 1000 - 493 427 405 460 74.2 460 Lanzhou University China 30 - > 1000 - 274 314 765 898 74.2 461 University of Tehran Iran 2 428 > 1000 254 217 436 > 1000 > 1000 74.2 462 University of Modena and Reggio Emilia Italy 22 - > 1000 - 523 490 506 275 74.2 463 University of Zagreb Croatia 1 - > 1000 - 296 549 503 460 74.2 464 Chalmers University of Technology Sweden 10 657 419 - 408 380 467 673 74.2 465 China University of Geosciences China 31 - > 1000 - 353 486 534 460 74.1 466 Medical University of Innsbruck Austria 5 - > 1000 - 616 502 431 275 74.1 467 National Yang-Ming University Taiwan 5 - > 1000 - 359 346 485 898 74.1 468 University of Sherbrooke Canada 20 - > 1000 - 575 483 450 304 74.1 469 University of Texas Medical Branch USA 130 - > 1000 - 637 469 339 405 74.1 470 University of Verona Italy 23 - > 1000 - 594 539 423 275 74.1 471 Mahidol University Thailand 1 - > 1000 - 424 460 312 898 74.1 472 Polytechnic University of Valencia Spain 15 - > 1000 - 374 371 575 673 74.1 473 University College Cork Ireland 3 526 > 1000 - 518 452 447 405 74.1 474 University of Hanover Germany 37 - > 1000 - 449 454 555 405 74.0 475 University of Parma Italy 24 - 776 - 516 481 533 327 74.0 476 University of Iceland Iceland 1 - > 1000 - 770 597 257 327 74.0 477 University of Bayreuth Germany 38 - > 1000 - 667 523 362 327 74.0 478 West Virginia University USA 131 600 260 - 501 467 487 460 74.0 479 University of Trento Italy 25 - > 1000 - 565 485 474 405 74.0 480 Georgia State University USA 132 - 664 - 554 449 453 405 74.0 481 Southern Methodist University USA 133 332 27 - 976 735 605 460 74.0 482 Chiba University Japan 15 - > 1000 - 415 432 374 898 74.0 483 University of Nebraska Medical Center USA 134 - > 1000 - 649 509 345 405 73.9 484 University of Electronic Science and Technology of China China 32 - 720 - 291 393 952 673 73.9 485 Beihang University China 33 - 803 - 232 323 965 > 1000 73.9 486 San Diego State University USA 135 497 456 - 648 511 366 405 73.9 487 AgroParisTech France 24 - 505 - 632 484 359 460 73.9 488 Chulalongkorn University Thailand 2 - 117 - 435 582 645 460 73.9 489 University of Tromsø – The Arctic University of Norway Norway 4 - > 1000 - 541 456 387 541 73.9 490 University of Tartu Estonia 1 521 > 1000 - 590 577 272 541 73.9 491 University of Alabama - Tuscaloosa USA 136 299 246 - 580 536 531 327 73.9 492 Bar-Ilan University Israel 6 533 840 - 512 438 379 673 73.8 493 Flinders University Australia 18 253 > 1000 - 511 476 406 541 73.8 494 Saarland University Germany 39 - 531 - 464 420 469 673 73.8 495 Clemson University USA 137 - 980 - 492 465 583 405 73.8 496 Hunan University China 34 - 542 - 365 400 > 1000 541 73.8 497 East China University of Science and Technology China 35 - > 1000 - 300 362 829 898 73.8 498 Open University, UK United Kingdom 36 - > 1000 194 788 701 432 541 73.8 499 University of Wyoming USA 138 - 559 - 715 561 344 363 73.8

