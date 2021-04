And the 15th Safta nominees are...

The nominees for the 15th South African Film and Television Awards (Saftas) were announced on Thursday on SABC3’s morning show “Expresso”.

Popular 1Magic telenovela “The River” landed a staggering 12 nominations while newcomer Legacy, which airs on M-Net, received the same.

“Legacy” is nominated in the categories for Best Achievement in Directing, Editing, Cinematography, Wardrobe, Make-Up and Hairstyling, Art Direction, Best Actress for Mary-Anne Barlow, Best Actor for Dawid Minnaar, Best Supporting Actress for Michelle Botes, Best Supporting Actor for Andrew Buckland and Best Telenovela.

Here is the abridged version of the 2021 SAFTA nominees.

Best Achievement in Directing – Telenovela

Gomora Season 1, Thabang Moleya, Nthabiseng Mokoena, Nozipho Nkelemba & Lefuno Nekhabambe.

Isono (BET Africa), Zuko Nodada, Zimkitha Maseko, John Barker & Gert Van Niekerk

Legacy (MNet), Johnny Barbuzano, Catharine Cooke, Krijay Govender & Andre Odendaal

Best Achievement in Directing - TV Soap

Binnelanders (kykNET), Danie Joubert

Rhythm City (e.tv), Eric Mogale

Scandal! (e.tv), Chris Beasley, Sanele Zulu, Tsakani Mongwe, Philasande Malunga & Sphamandla Nqcobo

Best Achievement in Scriptwriting – Telenovela

Gomora Season 1 (Mzansi Magic), Gwydion Beynon & Phathutshedzo Makwarela

Imbewu Season 3 (e.tv), Benjamin Johnson, Matthew Jankes, Sacha-Ann Stokes, Daryn Katz, Mbulungeni Keltonard Sinyosi, Pamela Power, Martin Le Maitre, Bongekile Ndaba, Marina Bekker, Caroline Doherty, Rorisang Motuba & Lynn Kekana

The River (1Magic), Gwydion Beynon & Phathutshedzo Makwarela

Best Achievement in Scriptwriting – TV Soap

Getroud met Rugby (kykNET), Deon Opperman, Frederick Botha, Ansu Visser, Igna Botha, Burger Meyer, Johann Van Staden, Stiaan Smith, Marius de Bruyn, Percy Pretorius & Monique Nortje

Rhythm City (e.tv), Zelipa Zulu

Scandal! (e.tv), Ameera Patel, Grace Mahlaba, Daryn Katz, Kelly Robinson, Mark Wilson, Nonhlanhla Simelane, Omphile Molusi, Rosalind Butler, Stephen Simm, Tereska Muishond, Themba Mahlangu, Myolisi Sikupela & Thomas Hall

Best Actress - Telenovela

Crystal Donna Roberts, Arendsvlei (kykNET), Character: Janice Cupido

Mary-anne Barlow, Legacy (MNet), Character: Felicity Price

Sindi Dlathu, The River (1Magic), Character: Lindiwe

Best Actor - Telenovela

Dawid Minnaar, Legacy (MNet), Character: Willem Potgieter

Menzi Ngubane (Mzansi Magic), Character: Judas Nqwenya

Presley Chweneyagae, The River (1Magic), Character: Cobra

Best Supporting Actress - Telenovela

Rami Chuene, Isono (BET Africa), Character: Jumima Ndlovu

Michelle Botes, Legacy (MNet), Character: Angelique Price

Quanita Adams, Arendsvlei Season 2 (kykNET), Character: Leatitia Meintjies

Best Supporting Actor - Telenovela

Andrew Buckland, Legacy (M-Net), Character: Detective Badenhorst

Lawrence Maleka, The River (1Magic), Character: Zolani

Meshack Mavuso Magabane, The River (1Magic), Character: Nsizwa

Best Actress - TV Soap

Cindy Swanepoel, Binnelanders (kykNET), Character: Annelize Roux

Petronella Tshuma, Rhythm City (e.tv), Character: Pearl Genaro

Shoki Mmola, Skeem Saam (SABC1), Character: Celia Magongwa

Best Actor-TV Soap

Clint Brink, Binnelanders (kykNET), Character: Steve Abrahams

Cedwyn Joel, Suidooster (kykNET), Character: AB Samosodien

Bongile Mantsai, Scandal! (e.tv), Character: Mthunzi Mayiza

Best Supporting Actress - TV Soap

Mapula Mafole, Rhythm City (e.tv), Character: Mapula

Masasa Mbangeni (e.tv), Character: Thembeka Shezi Nyathi

Portia Joel, Suidooster (kykNET), Character: Lee Anne Jacobs

Best Supporting Actor - TV Soap

Molefi Monaisa, Skeem Saam (SABC1), Character: Wallet Rakau

Mothusi Magano, Skeem Saam (SABC1), Character: Tumishang

Roderick Jaftha, Getroud met Rugby (kykNET), Character: Buys Isaacs

Best TV Soap

7de Laan (SABC2)

Rhythm City (e.tv)

Scandal! (e.tv)

Best Telenovela

Gomora Season 1 (Mzansi Magic)

Legacy (M-Net)

The River (1Magic)

Best Actress - TV Drama

Kate Liquorish, Still Breathing (M-Net), Character: Abi

Tiffany Barbuzano, Still Breathing (M-Net), Character: Jessica

Tina Jaxa, Erased (Moja Love), Character: Danai

Best Actor - TV Drama

Abduraghman Adams, Melody (SABC 2), Character: Eric Abrahams

Brandon Auret, Still Breathing (MNet), Character: Danny

Zolisa Xaluva, Kings of Joburg (Netflix), Character: Mo Masire

Best Supporting Actress - TV Drama

Jay Anstey, Inconceivable (M-Net), Character: Tamsin Watts

June van Merch, Sara se Geheim Season 3 (kykNET), Character: Sara

Lorcia Cooper Kumalo, Housekeepers Season 2 (Mzansi Magic), Character: Mkhonto

Zola Nombona, Lockdown Season 5 (Mzansi Magic), Character: Monde

Best Supporting Actor - TV Drama

James Ngcobo, Queen Sono Season 1 (Netflix)

Lindani Nkosi, Housekeepers Season 2 (Mzansi Magic)

Michael Richard, Still Breathing (MNet)

Best TV Drama

Agent (Netflix)

Blood & Water Season 1 (Netflix)

Inconceivable (M-Net)

Lockdown Season 5 (Mzansi Magic)

Trackers (Mzansi Magic)

Best Actress-TV Comedy

Busisiwe Lurayi, How to Ruin Christmas: The Wedding (Netflix)

Chanelle de Jager, Kniediep in die Warm Water (SABC 2)

Mari Molefe van Heerden, Die Vlieende Springbokkie Season 2 (The Flying Springbuck) (SABC 2)

Best Actor -TV Comedy

James Borthwick, Hotel (kykNET)

Keenan Arrison, The Riviera (SABC 2)

Mandla Jwara, Black Tax (BET Africa)

Best TV Comedy

Black Tax (BET Africa)

How to Ruin Christmas: The Wedding (Netflix)

The Riviera (SABC 2)

Best Competition Reality Show

Celebrity Mystery Box (Mzansi Magic)

The Taste Master SA (SABC 3)

Tropika Island of Treasure Curacao (SABC 3)

Best Structured or Docu-reality Show

A Very Bonang Year (SABC 1)

Your People My People (History Channel)

Best Structured Soapie Reality Show

Lebo M: Coming Home (Showmax)

Life with Kelly (Showmax)

Somizi & Mohale : The Union (Showmax)

Best International Format Show

Come Dine With Me South Africa Season 6 (BBC Lifestyle)

Family Feud South Africa Season 1 (e.tv)

Hoor My! Sien My! Soen My! (kykNET)

Best Actress - Feature Film

Elani Dekker, Toorbos (kykNET), Character Name: Karoliena Kapp

Inge Beckmann, Stam (DSTV Box office), Character Name: Chantal

Tinarie Loots, Gat In Die Muur (Hole In The Wall) (Netflix), Character Name: Ava

Best Actor – Feature Film

Andre Odendaal, Gat In Die Muur (Hole In The Wall) (Netflix), Character Name: Riaan

Gideon Lombard Lombard, Stam (DSTV Box office), Character Name: Dawid

Tshamano Sebe, 8 (Netflix), Character Name: Lazarus

Best Supporting Actress - Feature Film

Ira Blanckenberg, Toorbos (kykNET), Character Name: Meliena Kapp

Jane De Wet, Griekwastad (kykNET), Character Name: Marthella Steenkamp

Best Feature Film

Griekwastad

Riding with Sugar