The Independent Examinations Board's 2018 pass rate is 98.92% - a slight increase on last year’s pass rate of 98.76%. A total of 11 514 full-time and 858 part-time candidates sat for the IEB examinations in 2018.
All successful IEB candidates achieved a pass that will allow them to enrol at tertiary institutions at one of the three levels:
* 90.65% of the cohort achieved entry to degree study (compared to 88.50% in 2017)
* 7.33% qualified for entry to diploma study (compared to 8.95% in 2017)
* 0.95% achieved entry for study at the Higher Certificate level (compared to 1.30% in 2017)
According to the IEB, the increase in the percentage pass rate for entry to bachelor degree studies can be attributed to the removal of the list of designated subjects. Previously in addition to the normal pass requirements for the NSC, the attainment of 50% or more in a minimum of 4 designated subjects was required for entry to degree study. In 2018, the list of designated subjects was removed. Learners must still get 50% in a minimum of 4 subjects. However, the 50% requirement can apply to any subject excluding Life Orientation.
These students have made the IEB list for outstanding achievement:
|Name
|School
|BISHOP; CARYN JILL
|BRESCIA HOUSE SCHOOL
|LONGWITZ; CHLOÉ ANNE
|BRESCIA HOUSE SCHOOL
|PARUSNATH; ASHIR UMESH
|CLIFTON COLLEGE
|AMEER; ASAD
|CRAWFORD COLLEGE; LA LUCIA
|RAMPHAL; DARSHAN VEREESH
|CRAWFORD COLLEGE; LA LUCIA
|NAIDOO; SAYURI
|CRAWFORD COLLEGE; LONEHILL
|RAMALINGUM; DANIKA
|CRAWFORD COLLEGE; SANDTON
|BECKENSTRATER; JENNA FRANCIS
|DE LA SALLE HOLY CROSS COLLEGE; VICTORY PARK
|RALSTON; NICOLA MAGARET
|DIOCESAN SCHOOL FOR GIRLS; GRAHAMSTOWN
|GRINDROD; ANTONIA
|DURBAN GIRLS` COLLEGE
|GOUNDEN; CENELLE
|DURBAN GIRLS` COLLEGE
|PLUMBLEY; ANDREA CATHERINE
|DURBAN GIRLS` COLLEGE
|ODENDAAL; DANÉ
|HELPMEKAAR KOLLEGE
|PRETORIUS; CLARA
|HELPMEKAAR KOLLEGE
|ROOS; LUAN
|HELPMEKAAR KOLLEGE
|COPELAND; DANIEL JAMES
|HERONBRIDGE COLLEGE
|KREFT; ASHLEY NICOLE
|HERONBRIDGE COLLEGE
|ROWE; JESSICA ANNE
|HERONBRIDGE COLLEGE
|KARLSON; MATTHEW JOHN
|HILTON COLLEGE
|TALJAARD; NICOLAAS JACOBUS
|HILTON COLLEGE
|IRONS; LARA
|HOLY ROSARY SCHOOL
|COMBRINCK; CARL JOSHUA
|KEARSNEY COLLEGE
|SEEF; ADAM
|KING DAVID HIGH SCHOOL; LINKSFIELD
|ODENDAAL; DEBORAH MAY
|KING`S SCHOOL; ROBIN HILLS (THE)
|VILJOEN; AMY MUSCOLINO
|KINGSMEAD COLLEGE
|BUX; HUSNAA
|KINGSMEAD COLLEGE
|VISSER; ALEXANDER
|LEBONE II COLLEGE OF THE ROYAL BAFOKENG
|VAN ZYL; CLARICE
|MARAGON MOOIKLOOF PRIVATE SCHOOL
|PHILIPS; NICOLE KAYLA
|MARAGON PRIVATE SCHOOL RUIMSIG
|MEHLWANA; QAQAMBILE
|MICHAELHOUSE
|KASHER; SAMUEL JOSEPH
|MICHAELHOUSE
|FERGUSON; ROBYN NICOLE
|MIDSTREAM COLLEGE
|MEIRING; DANICA
|MIDSTREAM COLLEGE
|KELLAR; ASHLEY JANE
|PENRYN COLLEGE
|HILL; WILLIAM SKIPSEY
|REDDAM HOUSE COLLEGE; BEDFORDVIEW
|HAMILTON; NICHOLAS KAZIMIR
|REDDAM HOUSE COLLEGE; CONSTANTIA
|VLUG; KELLY ANNE
|REDDAM HOUSE COLLEGE; CONSTANTIA
|JOVANOVIC; ANDREJ
|REDHILL SCHOOL
|SNYCKERS; JULIA KATHLEEN
|REDHILL SCHOOL
|RAMPINI; SABRINA KEZIA
|REDHILL SCHOOL
|JURY; ANDREA MARGOT
|ROEDEAN SCHOOL (SA)
|STONE; ALEXANDRA KINSLEY
|ROEDEAN SCHOOL (SA)
|REYNDERS; GERASIMOS JOHN
|SAHETI SCHOOL
|DE CHERMONT; JACQUES CHARLES LOUIS
|SOUTHDOWNS COLLEGE
|MACGREGOR; EMILY MORGAN
|ST ANDREW`S SCHOOL FOR GIRLS; SENDERWOOD
|NEL; CARA
|ST ANDREW`S SCHOOL FOR GIRLS; SENDERWOOD
|ROBERTS; CHRISTOPHER ARTHUR
|ST BENEDICT`S COLLEGE; BEDFORDVIEW
|DA COSTA; DOMINIC QUINTELA
|ST BENEDICT`S COLLEGE; BEDFORDVIEW
|VILANE; ASANDE HANNAH
|ST DOMINICS; NEWCASTLE
|IVINS; ERIN GRACE
|ST JOHN`S DIOCESAN SCHOOL FOR GIRLS
|EVANS; MEGAN LEE
|ST MARY`S DSG; KLOOF
|NORCOTT; HANNAH JADE
|ST MARY`S DSG; KLOOF
|STRAUSS; EMILY
|ST MARY`S DSG; KLOOF
|COETZER; GEORGINA ANNE
|ST MARY`S SCHOOL; WAVERLEY
|HEWSON; LUKE ANTHONY
|ST PETER`S COLLEGE
|BROWN; JASON SCOTT
|ST STITHIANS BOYS` COLLEGE
|KOTZE; ESTRELITA TATIANA
|THOMAS MORE COLLEGE
|CALCOTT; LUCY NINA ANNE
|WATERBERG ACADEMY
|SANTOSUOSSO; NADIA
|WOODHILL COLLEGE
|INGLIS; MARGOT LEAH
|WYKEHAM COLLEGIATE (THE)
|TEEGER; DANIEL ZEV
|YESHIVA COLLEGE OF JOHANNESBURG
These students have made the IEB list for commendable achievement:
|Name
|School
|SHARROCK; TIMOTHY MICHAEL
|ASHTON INTERNATIONAL COLLEGE; BALLITO
|TSHIPAMBA; ESTER KEEYANDA
|ASSUMPTION CONVENT SCHOOL
|BASSETT; CAITLIN JESSICA
|BEAULIEU COLLEGE
|BIDDLECOMBE; GINA
|BEAULIEU COLLEGE
|HUANG; XIAORUI RICHARD
|BEAULIEU COLLEGE
|ROUSSOUW; DYLAN DAVID
|BEAULIEU COLLEGE
|BISHOP; JULIA
|BRESCIA HOUSE SCHOOL
|TSHABALALA; NOMPUMELELO
|BRESCIA HOUSE SCHOOL
|DE LANGE; CHRISTA-MARI
|BRIDGE HOUSE
|GOPALAN; HEMIL
|CLIFTON COLLEGE
|SANDLER; LIAM JOSEPH
|CLIFTON COLLEGE
|ISAACS; CALEB JARRED
|CORNWALL HILL COLLEGE
|RAMDUTT; SHAYUR SUJESH
|CRAWFORD COLLEGE; LA LUCIA
|CASSIM; IMAN
|CRAWFORD COLLEGE; SANDTON
|MYLONAS; RAPHAELA GEORGIA
|CRAWFORD COLLEGE; SANDTON
|VAN ROOYEN; LARA
|CURRO INDEPENDENT SCHOOL; MOSSELBAY
|REAPER; JADE DEANNA ELIZABETH
|CURRO PRIVATE SCHOOL; AURORA
|VONKEMAN; KATJA
|EPWORTH HIGH SCHOOL FOR GIRLS
|DE FIGUEIREDO; DANIELLA MAIA
|HATFIELD CHRISTIAN SCHOOL
|HUYSAMEN; CALVIN
|HATFIELD CHRISTIAN SCHOOL
|DE BRUYN; ALEIDA LIESEL
|HELPMEKAAR KOLLEGE
|JORDAAN; HELÉNE
|HELPMEKAAR KOLLEGE
|BEAN; TIMOTHY ROBERT BAILLIE
|KEARSNEY COLLEGE
|ATIE; BENJAMIN LEVI
|KING DAVID HIGH SCHOOL; LINKSFIELD
|BLOCH; HANNAH BIANCA
|KING DAVID HIGH SCHOOL; LINKSFIELD
|DAVIDSON; LAURA DANIELLA
|KING DAVID HIGH SCHOOL; LINKSFIELD
|KAPLAN; JAY LEVI
|KING DAVID HIGH SCHOOL; LINKSFIELD
|KLEVANSKY; ARON
|KING DAVID HIGH SCHOOL; LINKSFIELD
|KOTZEN; CALLAN JOSHUA
|KING DAVID HIGH SCHOOL; LINKSFIELD
|WITT; ADAM MONTIE
|KING DAVID HIGH SCHOOL; LINKSFIELD
|WOLPE; JAMEY NOAH
|KING DAVID HIGH SCHOOL; LINKSFIELD
|ARENSON; JOSHUA GABRIEL
|KING DAVID HIGH SCHOOL; VICTORY PARK
|NOSSEL; JOSHUA ISAAC
|KING DAVID HIGH SCHOOL; VICTORY PARK
|LOW YEUN; CANDICE NICOLE
|MARIST BROTHERS; LINMEYER
|MOOLLA; ZEENAT AZAD
|MARIST BROTHERS; LINMEYER
|FINLAY; MURRAY STUART
|MICHAELHOUSE
|VAN DER BERG; BERNARD
|MICHAELHOUSE
|JOOSTE; MIGNON
|MIDSTREAM COLLEGE
|MAUJEAN; NAOMI REBECCA
|OUR LADY OF FATIMA DOMINICAN CONVENT SCHOOL
|ARON; ALEXANDER JOSEPH
|REDDAM HOUSE COLLEGE; ATLANTIC SEABOARD
|SOMMER; CHRISTIAN
|REDDAM HOUSE COLLEGE; BEDFORDVIEW
|ESHRAGHI; LEILA ASHLEIGH
|REDDAM HOUSE COLLEGE; CONSTANTIA
|BASSON; HANNAH-ROSE
|REDHILL SCHOOL
|HARCOURT-COOKE; MELANIE
|REDHILL SCHOOL
|DOUGHERTY; ELLA GRACE
|ROEDEAN SCHOOL (SA)
|GOLDBLATT; HANNAH ROSE
|ROEDEAN SCHOOL (SA)
|RANWELL; KARA
|ROEDEAN SCHOOL (SA)
|CUNNINGHAM; KIMBERLY
|SILVERMINE ACADEMY
|FAURE; GEORGIA ANN
|SOMERSET COLLEGE
|ERASMUS; DANIEL ROBERT
|ST ANDREW`S COLLEGE; GRAHAMSTOWN
|DE SOUSA; ALEXANDRA
|ST ANDREW`S SCHOOL FOR GIRLS; SENDERWOOD
|LEE; JESSICA RACHEL
|ST ANNE`S DIOCESAN COLLEGE
|CASSIM; MOHAMED FAYAAZ
|ST DAVID`S MARIST INANDA
|DEYZEL; TANITAH ANN
|ST DOMINIC`S PRIORY SCHOOL; PORT ELIZABETH
|BARROW; RAYMOND PETER
|ST JOHN`S COLLEGE
|CHAMBERLIN; MATTHEW MILTON
|ST JOHN`S COLLEGE
|DROTSKIE; ZANDER
|ST JOHN`S COLLEGE
|MACQUEEN; BENJAMIN JOHN
|ST JOHN`S COLLEGE
|GRUBB; JOSIE GABRIELLA
|ST JOHN`S DIOCESAN SCHOOL FOR GIRLS
|KHAN; CHERISE CAMILLE CHLOÉ
|ST JOHN`S DIOCESAN SCHOOL FOR GIRLS
|MUIR; NICOLE
|ST JOHN`S DIOCESAN SCHOOL FOR GIRLS
|TOCKNELL; SARAH ANN
|ST JOHN`S DIOCESAN SCHOOL FOR GIRLS
|GIBBS; NICOLE
|ST MARY`S DSG; KLOOF
|HAVENGA; NICOLA
|ST MARY`S DSG; KLOOF
|MCCATHIE; ZOË MILIA
|ST MARY`S DSG; KLOOF
|MCDONALD; GEORGIA CATHERINE
|ST MARY`S SCHOOL; WAVERLEY
|ROY; GEORGINA JOYCE
|ST MARY`S SCHOOL; WAVERLEY
|GALATIS; MATTHEW GRANT
|ST STITHIANS BOYS` COLLEGE
|NIEMAND; TEAGAN LOUISE YVONNE
|ST STITHIANS GIRLS` COLLEGE
|CANNING; ELEANOR VIVIEN
|THOMAS MORE COLLEGE
|JACOBS; BRADLEY CRAIG
|TRINITYHOUSE HIGH SCHOOL; RANDPARK RIDGE
|ROWNTREE; KAYLEIGH
|WORD OF LIFE CHRISTIAN SCHOOL
|ISAACS; GABRIEL REUBEN
|YESHIVA COLLEGE OF JOHANNESBURG
The closing date for the application for re-marking is 10 January 2019 and the results from re-marking will be released on 6 February 2019. The closing date for learners who qualify to enrol for the supplementary examination is 15 February 2019.
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