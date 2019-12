Johannesburg - Eskom has implemented Stage 4 load shedding for the rest of Friday. This means that suburbs in the Johannesburg area can expect rolling blackouts of upto 4.5 hours at a time and in consecutive days.

The Stage 4 load shedding is expected to persist until 6am on Saturday morning before Eskom gives another update. The power utility has blamed the situation on the persistent rain which it said was causing ‘coal-handling problems’.

But with Joburg experiencing rain as well on Friday, motorists are being urged to drive safely as traffic lights in and around the city will not be working as well, with load shedding heightened at Stage 4.

Some areas including those grouped under 2A, 2B, 6A and 6B - which include areas such as Wits University, Parktown, Craighall, Hurlingham, Emmarentia, Braamfontein, Auckland Park, Westbury and Westbury, are set to experience blackouts twice between this afternoon and Saturday morning.

The first blackout is taking place between 12pm and 4.30pm on Friday in areas 2A, 2B, 6A, and 6B, while another round will kick off in the early hours of Saturday morning, from 4am to 8.30am.

Should Eskom persist with Stage 4 load shedding on Saturday and throughout the weekend, more areas will experience a similar fate.

This is how load shedding will affected Joburg residents on Friday and early Saturday:

FRIDAY, 12 - 4.30pm - Areas Affected: 2A, 6A, 2B, 6B

FRIDAY, 4 - 8.30pm - Areas affected 3A, 7A, 3B, 7B

3A - Alexandra , Allendale , Austin View , Commercia , Glen Austin A H , Glen Austin A.H Ext , Halfway Gardens , Halfway Gardens Ext , HalfwayHouse , HEADWAY HILL , HEADWAY HILL EXT , Jukskei View Ext.17 , Jukskei View Ext.18 , Kaalfontein , Kaalfontein Ext , Klipfontein , Kyalami Estates , Kyalami Estates Ext , Kyalami Hills , Kyalami Park , Phomolong , President Park , President Park Ext , Rabie Ridge , Vorna Valley , Willaway , Zonkizizwe

7A - Armadale , Armadale Ext , Auckland Park , Bushkoppies , Campus Square , Crosby , Devland , Eldorado Estate , Eldorado Park , Eldorado Park Ext , Eldorado Park Ext 1&3 , Eldorado Park South , Freedom Park , Goldev , Goudkoppies , Hurst Hill , Klipriviersoog , Klipriviersoog Estate , Klipspruit West , Kliptown , Lenasia Ext 10 , Lenasia Ext 11 , Lenasia Ext 13 , Lenasia Ext 3 , Lenasia Ext 5 , Lenasia Ext 7 , Lenasia Ext 8 , Lenasia Ext 9 , Melville , Nancefield , Nancefield Ext , Nancefield Industria , Newlands , Northcliff , NorthCliff Ext , Northcliff Ext 19 , Oliefantsvlei , Race Course , Rietfontein AH , Rivasdale , Slovo Park , University of Johannesburg (RAU) , Westdene

3B - Allen'snek , Amarosa , Boschkop , Boundary Park , Boundary Park Ext , Breaunanda , Bush Hill , Constantia Kloof , Davidsonville , Devon Valley , Dimension Data , Douglasdale , Grobler Park , Groblerpark Ext , Harveston , Helderkruin , Honeydew , Honeydew Ext , Kelly Ridge , KEVIN RIDGE , KEVIN RIDGE EXT 10 , Klevehill Park , Kloofendal , Laser Park , Lewisham , Lindhaven , LittleFalls , Manufacta , Matholesville , MTN Campus , Panorama , Poortview , Princess , Princess AH , Radiokop , Reefhaven , Roodekrans , Roodekrans Ext , Roodepoort , Roodepoort CBD , Roodepoort West , Ruimsig , Selwyn , Silverfields , Spionekop , Strubens Valley , Weltevreden Park , West Gate , Wilgeheuwel , WilroPark , Witpoortjie

7B - 11 Shaft , Bantjies , Bergbron , Carenvale , Delarey , Discovery , Fleurhof , Florida , Florida CBD , Florida Cliffe , Florida Glen , Florida Hills , Florida Lake , Florida North , Florida Park , Georginia , Glen Lea , Hamberg , High Gate , Honey Hills , Horison , Horison Park , Horison View , Industria North , Lufhering , Maraisburg , Ontdekkers Park , Quellerina , Rand Leases , Robertville , Roodepoort North , Stormill , West Lake , White Ridge

FRIDAY - 8pm - 12.30am: Areas affected 4A, 8A, 4B, 8B

4A - Atholl , Atholl Gardens , Bagleyston , Barrowdale , Bellevue , Bellevue East , Bellevue Ext , Birnam , Bramley Park , Bramley View , Bruma , Bryanston , Corlett Gardens , Crystal Gardens , Cyrildene , De Wetshof , Dunsevern , Fairmount , Fairvale , Fairwood , Fellside , FORBESDALE , Founders Hill , Glenhazel , Glenkay , Greenstone Hill , Hawkins Estate , Highlands North , Houghton , Linksfield , Linksfield Ext , Linksfield North , Linksfield Ridge , Lombardy East ( West Side ) , Lombardy West , Longmeadow , Longmeadow Business Estate , Longmeadow Business Estate Ext , Lorentzville , Lyndhurst , Maryvale , Mill Hill , Modderfontein , Modderfontein Ext , Moodey Hill , Morningside , New Brighton , Norwood , Observatory , Orange Grove , Parkmore , Percelia Estate , Percilia , Percilia Ext , Raedene , Randview , Rembrandt Park , Rembrandt Ridge , Reynolds View , River Club , RIVER CLUB EXT , Rouxville , Rouxville Ext , SANDHURST , Sandringham , Savoy , Savoy Estate , Silvamont , Sydenham , Talboton , The Gardens , Thorn Hill , Victoria , View Crest , Waverley , WestField , Westlake View , Westlake View Ext , Whitney Gardens , Yeoville

8A - Glenadrienne , Kya Sand Ext.101 , Kya Sand Ext.102 , NORTH RIDING ESTATES , NORTH RIDING ESTATES EXT , NORTHGATE , Northgate Ext , Northgate Ext 4 , Northriding , Northriding AH , Northriding Ext , Northumberland , Northwold , Northwold Gardens , Northworld Ext , Sharonlea , Sundowner , Sundowner Ext , Sundowner Ext 10 , Sundowner Ext 6

4B - Aeroton , Belgravia , Bellavista Estate , Benrose , Benrose Ext , City Deep , City Deep Ext , Cleveland , Container Depot , Crown , Denver , Denver Ext , Eastcliff , Elands Park , ELCEDES , Electron , Elladoone , Forest Hill , Frampton East , Fresh Produce Market , GLENEAGLES , GLENEAGLES EXT , Glenesk , Haddon , Heriotdale , Heriotdale Ext , Jeppe East , Kenilworth , Kenilworth Ext , Kensington , Kensington Ext , Kensington South , Klipriviersberg , La Rochelle , Lindberg Park , Linmeyer , Malvern , Malvern Ext , Moffatview , Oakdene , Oospoort Ext 1 , Pioneer , Regency , Regents Park , Reuven , Rewlatch , Rewlatch Ext , Ridgeway , Ridgeway South , Risana , Roseacre , Rosettenville , Rosettenville & Ext , Rosherville , Soccer City , South Hills , South Kensington , Southcrest , Spes Bona , Springfield , Stafford , Steeldale , The Gables , The Gables Ext , The Hill , The Hill Ext , Towerby , Townsview , Trojan , Tulisa Park , Turf Club , Turffontein , Unigrey , Wemmer , West Turffontein , West Turffontein Ext , Winchester Hills , Winchester Hills Ext , Wychwood , Wychwood Ext

8B - Andara Park , Ballindean AH , Bryanbrink , Country View , Craighall Park East of Waterval , Cresta , Darrenwood , Driefontein , East Town , Erand Gardens , Franklin Roosevelt Park , Franklin Roosevelt Park Ext 1 , Glen Acres EXT 15 , Hyde Park A Settlement , Hyde Park West , Jacanlee , Kensington B , Linden Ext , Montroux , Noordwyk , Northcliff Ext 7 , Northcliff Ext 8 , Northcliff Ext 9 , RandjiesPark , Robin Acres , Robindale , Roosevelt Park , Sagewood ext.14 , Sharonlea Ext 17 , Valeriedene , Victory Park Ext 4 , Waterval Estate , Waterval Estate Ext 5 , West Park , Windsor , Windsor East & West , Windsor Glen , Windsor Hill , Windsor Ridge

SATURDAY - 12am - 4.30am: Areas affected, 5A, 1A, 5B, 1B

5A - Allen Lakes , Allen Manor , Amalgam , Amalgam Ext , Aspen Hills , Auckland Park , Bassonia , Bassonia Rock , Braamfontein Werf , Brixton East (Mayfair) , Cottesloe , Crosby , Crown , Crown Gardens , Crown Mines , Fleurhof , Garden City , Glenanda East of Glen Rd , Glenvista , Glenvista Ext , Homestead Park , Jan Hofmeyer , Kibler Heights , Langlaagte , Liefde n Vrede , Mayfair , Mayfair North , Mayfair West , Mayfield Park , Melville , Meredale , Meredale Ext , Micor Industrial , Milpark , Mondeor , Mondeor Ext , Mulbarton , Noordgesig , Paarlshoop , Pageview , Patlynn AH , Pennyville , Richmond , Ris Park AH , Rossmore , SABC , South Gate , Suideroord , Sunnyside , TSHEPISONG , TSHEPISONG EXT , Uitsaaisentrum , Vrededorp , Vredepark

1A - Academic Hospital , Berea , Braam Park , Brenthurst Clinic , Civic Centre , Constitutional Court , Dunkeld , Dunkeld West , Highpoint , Hillbrow , Holiday Inn , Hospital Hill 1 , Hospital Hill 2 , Hyde Park , Isle of Houghton , JHB Central , Joubert Park , Killarney , Killarney Mall , Lehae , Lehae Ext , Lenasia Ext 24 , Lenasia/Corobric , Marshalltown , Parklane Clinic , Parktown East , Parktown North , Parktown North (East) , Parkwood , Parkwood East , Rand Clinic , Rosebank , Rosebank Mall , Saxonwold East , Upper Houghton , Vlakfontein , Vlakfontein ext.1,2,3 , Zakariya Park , Zakariya Park Ext , Zakariya Park Ext 4,5,6,7,8

5B - Berea , Bertrams , Bezuidenhout Valley , Booysens , Booysens Reserve , Carlton Centre , Chrisville , City And Suburban , Crown Gardens , Doornfontein , Droste Park , Ellis Park , Evans Park , Fairview , Frampton , Gillview , Glenanda West of Glen Rd , Goldreef City , Jeppe West , Johannesburg CBD , Johannesburg City & Suburban , Judith Paarl West , Kazerne , Lakeview , Marshalls Town , Mondeor North , Nasrec , Nasrec Ext , New Doornfontein , Ophirton , Ophirton Ext , Ormonde , Ormonde Ext , Production Park , Prolecon , Ridgeway North , Robertsham , Robertsham Ext , Selby South , Siemert , Southdale , Theta , Troyville , West Turffontein , Winchester Hills , Wolhuter

1B - Abbotsford , Alexandra Ext , Alexandra South , Atholl , Athollhurst Ext , Birdhaven , Bramely , Bramley Gardens , Bramley North , Casey Park , Cheltondale , Chislehurston , Dunkeld , East Bank , Elton Hill , Ennerdale , Ennerdale Ext , Ennerdale Ext 1 , Ennerdale Ext 2 , Ennerdale Ext 3 , Ennerdale Ext 4 , Ennerdale Ext 5 & 6 , Ennerdale South , Fairways , Far East Bank , Finetown , Geluksdal , Glensan , Grassmere , Gresswold , Hawkins Estates , Hopefield , Houghton Estate , Houghton South , Hyde Park East , Illovo , Inanda , Kent Park , Kent View , Kew , Kiasha Park , Kiasha Park Ext , Killarney Mall , Lawley , Lenasia South , Lenasia South Ext 1 , Lenasia South Ext 2 , Lenasia South Ext 4 , Lenasia south ext 7 , Lombardy East ( East Side ) , Lyndenhurst , Melrose , Melrose Arch , Melrose Estate , Melrose Ext 1 , Melrose Ext 2 , Melrose North , Mid Ennerdale , Migson Manor , Migson Triangle , Moodey Hill , Morningside , Mountainview , Oaklands , Orchards , Raumarais Park , River Park , Riviera , Rosebank East , Sandhurst , Sunningdale , Sunningdale Ridge , Unaville , Wierda Valley , Winston Ridge , Wynberg ,

SATURDAY: 4am - 8.30am - Areas affected 2A, 6A, 2B, 6B

2A - Berario , Blackheath , Blairgowrie South , Craighall , Craighall Park , Dunkeld West Ext 2 , Emmarentia , Emmarentia & Ext , Emmerentia North , Emmerentia South , Fairlands , Fairlands West , Forest Town , Greenside , Greenside East , Greenside South , Greenside West , Greymont , Hurlingham , Hurlingham Manor , Hyde Park , Hyde Park Ext 1 , Hyde Park Ext 11 , Linden , Linden East , Linden North , Linden South , Mongomery Park , Northcliff , Northcliff & Exts , Northcliff Ext 12 , Northcliff Ext 22 , NorthCliff Ext 4 , Northcliff Ext 6 , Northcliff South , Parkhurst , Parktown North (West) , Parkview , Parkwood West , Pierneef Park , Pine Park , Residale , Residale Ext 6 , Rothesay Ave , Saxonwold West , Victory Park , Victory Park & Ext , Victory Park 8 & 11 , Victory Park Ext 1 , Victory Park Ext 2 , Victory Park North , Victory Park South , Westcliff Ext , Willowild

6A - Albertskroon , Braamfontein , Burgersdorp , City West , Crown City , Crown City Ext , Crown North Ext 1 , Crown North Ext 3 , Edgardale , Ferreirasdorp , Ferreirasdorp Ext , Fordsburg , Marshalltown , New Centre , Newtown , Park Central , Parktown West , Salisbury Claims , Salisbury Claims Ext , Salisbury Claims Ext 1 , Selby , Selby Ext , Village Deep , Village Main , Westgate , Westgate Ext , Wits

2B - Bellairspark , Bellairspark,Ext2,4,6,8,9 , Bloubosrand , Boundry Park , Bromhof Ext.66,67,68 , Bromhof,Ext 10,11,12,15,22,23,27,30,35,38,46,50,63,64 , Brushwood Haugh A.H , Bryanston East , Bryanston Ext.25,27,3,39,45 , Bryanston North , Bryanston North East , Country-Life Park , Cramerview , Dainfern , Dainfern College , Dainfern Ridge , Ferndale Ext.15 , GLENIFFER , Golden Harvest A.H , Hoogland , Hunters Hill A.H , Hyperion , Johannesburg-North , Joubert Park South , Jukskei Park , Jukskei Park, Ext 1,2,3,6,9 , KYA SAND EXT , Kya Sands , Lenasia Ext 1 , Lenasia Ext 2 , Lenasia Ext 4 , Lenasia Ext 6 , LYME PARK , Maroeladal , Meadowhurst , Meadowhurst A.H , Mill Hill Ext 2 , Noordhang Ext 20,23,25,26,29,3,33,36,4,42,44,45,46 , Noordhang Ext.49,50,51,54,58,67,7,8 , North Riding A.H , North Riding Ext.1,13,16,17,2,20,21,23,26,27,29,30 , North Riding Ext.38,4,42,43,46,5,51,53,54,55,59,6,60,61 , North Riding Ext.62,63,64,67,69,71,72,73,75,76,79,80,82 , North Riding Ext.84,86,91,92,93,94, , Olivedale , PARKMORE , PARKMORE EXT.1 , Petervale , Riverbend , Sol Ridge , Sonneglans , Vandia Grove , Weadhurst , Windsorway

6B - Albertville , Albertville Ext , Albertville Ext 1 , Alvida , Auckland Park , Bank Fdr , Beverley Gardens , Blairgowrie North , Bordeaux , Boskruin , Boskruin Ext , Bosmont , Brixton West (Hursthill) , Bromhof , Bryanston , Bush Hill Estate , Claremont , Comptonville , Coronationville , Croesus , Daniel Brink Park , Eagles Nest , Farm Olifantsvlei , Ferndale , Fontainbleau , Grosvenor , Helen Joseph Hospital , Industria , Industria West , Kelland , Kibler Park , Lenaron AH , Longdale , Lougherin , Malanshof , Martindale , Micor , Misgund , Montclare , Moret , Naturena , New Canada , Newclare , Northcliff , Oerder Park , Patlynn , President Ridge , Rand Park Ridge , RandPark , RandPark Ridge , Ris Park , Riverlea , Rossmore , Ruiterhof , RWB Eikenhof , SonneGlans , SonneGlans Ext , SonneGlans Ext 17 , Sophiatown , Southfork , Strydom Park , Strydom Park Ext , Tokyo , Triomf , Westbury , Westbury North , Westbury South , Willowdene