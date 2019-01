The Blitzboks beat Samoa in their opening Pool match on Saturday. Photo: Phandulwazi Jikelo/ANA Pictures

CAPE TOWN – Results from first day of World Rugby Cape Town Sevens tournament at Cape Town Stadium Saturday: Standings (played, won, drawn, lost, points scored, points conceded, total)

Pool A

South Africa 22 Samoa 12

New Zealand 35 Zimbabwe 0

South Africa 43 Zimbabwe 0

Samoa 21 New Zealand 17

Samoa 33 Zimbabwe 12

New Zealand 26 South Africa 21

South Africa 3 2 0 1 86 38 7

New Zealand 3 2 0 1 78 42 7

Samoa 3 2 0 1 66 51 7

Zimbabwe 3 0 0 3 12 111 3

Pool B

Spain 35 Argentina 12

USA 54 Japan 0

Argentina 35 Japan 7

USA 38 Spain 17

Spain 52 Japan 0

USA 31 Argentina 14

USA 3 3 0 0 123 21 9

Spain 3 2 0 1 104 50 7

Argentina 3 1 0 2 61 73 5

Japan 3 0 0 3 7 141 3

Werner Kok in action for the Blitzboks on Saturday. Photo: Phandulwazi Jikelo/ANA Pictures

Pool C

Fiji 50 France 0

England 29 Kenya 12

Fiji 38 Kenya 7

England 26 France 12

France 19 Kenya 12

Fiji 21 England 19

Fiji 3 3 0 0 109 26 9

England 3 2 0 1 74 45 7

France 3 1 0 2 31 88 5

Kenya 3 0 0 3 31 86 3

Pool D

Scotland 21 Canada 14

Australia 21 Wales 14

Scotland 28 Wales 7

Australia 29 Canada 15

Canada 28 Wales 7

Australia 26 Scotland 14

Australia 3 3 0 0 76 43 9

Scotland 3 2 0 1 63 47 7

Canada 3 1 0 2 57 57 5

Wales 3 0 0 3 28 77 3

Draws

Cup quarter-finals

South Africa v Scotland

Fiji v Spain

Australia v New Zealand

USA v England

Challenge Trophy quarter-finals

Samoa v Wales

France v Japan

Canada v Zimbabwe

Argentina v Kenya

Agence France-Presse (AFP)