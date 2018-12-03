Sebehembisene umshado uKelly Khumalo nesithandwa sakhe uChad da Don abasothandweni oluvutha amalangabi muva nje.
UKelly umemezele lezi zindaba ekhasini lakhe ku-Instagram namhlanje lapho engandanga khona ngamaningi wathi nje, “ngivumile #MeetTheMansoors”.
UKelly Khumalo uphumele obala ngokuthandana nalo mrepha kulandela ukuqopha kwabo ivideo yeculo lakhe iDance Comigo.
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UChad naye ubhale ekhasini lakhe kule nkundla wathi usemcele wavuma uKelly.
“Ngimcelile, wavuma. Ngiyakuthanda ndlovukazi yami @kellykhumaloza #MeettheMansoors,” ubhale kanje.
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Ngeledlule uChad ufake isithombe sakhe, uKelly nonina bendawonye. Ephawula ngaphansi kwalesi sithombe unina kaChad waveza ukuthi uyisibusiso uKelly empilweni yakhe futhi umndeni wonke ujabule ngaye.
Udadewabo kaKelly, uZandie Khumalo naye ongumculi we-Afro Soul, ubahalalisele ku-instagram wakhe.View this post on Instagram
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