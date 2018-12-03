Chad Da Don and Kelly Khumalo. Picture: Instagram

Sebehembisene umshado uKelly Khumalo nesithandwa sakhe uChad da Don abasothandweni oluvutha amalangabi muva nje.

UKelly umemezele lezi zindaba ekhasini lakhe ku-Instagram namhlanje lapho engandanga khona ngamaningi wathi nje, “ngivumile #MeetTheMansoors”.  

UKelly Khumalo uphumele obala ngokuthandana nalo mrepha kulandela ukuqopha kwabo ivideo yeculo lakhe iDance Comigo.

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UChad naye ubhale ekhasini lakhe kule nkundla wathi usemcele wavuma uKelly.

“Ngimcelile, wavuma. Ngiyakuthanda ndlovukazi yami @kellykhumaloza #MeettheMansoors,” ubhale kanje.

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I said YES #MeetTheMansoors♥️

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Bobabili bafake izithombe eziveza iminwe yabo okuhlala kuyo amaringi omshado inama-tattoo ezinhlamvu zamagama abo. UKelly emunweni wakhe ubhale uD.C.M (Donovan Chad Mansoor), uChad yena ubhale uK.K (Kelly Khumalo).

Ngeledlule uChad ufake isithombe sakhe, uKelly nonina bendawonye. Ephawula ngaphansi kwalesi sithombe unina kaChad waveza ukuthi uyisibusiso uKelly empilweni yakhe futhi umndeni wonke ujabule ngaye.

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Family Over Everything 👑💯

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Udadewabo kaKelly, uZandie Khumalo naye ongumculi we-Afro Soul, ubahalalisele ku-instagram wakhe.

* This story was published by Isolezwe