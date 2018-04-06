Today women of South Africa rocked their black outfits paired with doeks, head wraps and berets in honour of the the late mam Winnie Madikizela-Mandela, a struggle icon and a fashionista of note.
Over the years Madikizela-Mandela dressed elegantly in African prints, beads and head wraps, berets and turbans.
Taking to social media local stars Boity Thuli, Bonang Matheba,Mel Bala, Lira, Unathi Msengana, Anele Mdoda also took part in in the #AllBlackWithADoek movement in celebration of Madikizela-Mandela’s life.
Fantastic fashion moments from #WinnieMadikizelaMandela
#AllBlackWithADoek #Multiplied #WeAreWinnie #ForMama #RIPWinnieMadikizelaMandela 🇿🇦 ✊🏾❤️✨ pic.twitter.com/trkabtAyjb
— Boity Thulo (@Boity) April 6, 2018
. For Mama. ❤️ #AllBlackWithADoek #RIPWinnieMadikizelaMandela pic.twitter.com/16OgIvhI0y
— Bonang B* Matheba (@bonang_m) April 6, 2018
#WeAreWinnie #IAmWinnieMadikizelaMandela#AllBlackWithADoek
📸: @Trevoz pic.twitter.com/UT6u3vK6lO
— IG: melzinbala (@MelBala) April 6, 2018
#AllBlackWithADoek for Mama ✊🏾💔🙏🏽 pic.twitter.com/t3l1WfiAwB
— Pabi Moloi (@PabiMoloi) April 6, 2018
No darkness can overshadow what we can accomplish https://t.co/dpN9U3ktu0 my sisters ✊🏾I see you 🖤#iamwinniemandela pic.twitter.com/CnqzgaESH7
— Bonnie Mbuli (@BonnieMbuli) April 6, 2018