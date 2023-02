Our award-winning photographers Phando Jikelo, Ayanda Ndamane and Armand Hough give us a glimpse of the 2023 State of the Nation through their lenses.

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Phando Jikelo/African News Agency (ANA)

Picture: Phando Jikelo/African News Agency (ANA)

Picture: Ayanda Ndamane/African News Agency (ANA)

Picture: Phando Jikelo/African News Agency (ANA)

Picture: Phando Jikelo/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)

Picture: Armand Hough/African News Agency (ANA)