WATCH: People are traumatised by shape of this mom’s protruding baby bump

Like something from a sci-fi movie, mom-of-five Michella Meier-Morsi must have got some uncomfortable stares from strangers. When she was pregnant with her triplets last year, Meier-Morsi’s baby bump was a bit more unusual than most.

As opposed to normal pregnancies that start off fairly close to the chest and then drops closer to the delivery date, her baby bump stuck straight out. Documenting her pregnancy journey with her triplets on TikTok, it was her elongated bump that had people talking. According to “The New York Post”, when the Denmark-based mom shared a clip of her huge tummy on TikTok, it raked up a staggering 121 million views, 6.5 million likes and nearly 100K comments.

During one of her posts, Meier-Morsi said she felt “extreme pain” during her pregnancy and had to have a C-section at 35 weeks due to the fact that her stomach was so big. “I seriously do not feel ready for three babies,” she wrote during a candid post. ”I naively thought that I would get ready at some point – that I would feel a joy that the pregnancy is coming to an end and that we should finally meet our trio.⁣“

Jeg har lige født dem… har jeg ikke?!😭😳 Sådan føles det i hvert. Det er kun et øjeblik siden, at jeg lå i en hospitalsseng sammen med tre bittesmå drenge med sonder og en enkelt med CPAP. Og i dag er de 17 måneder gamle. Og før jeg har nået at blinke med øjnene, rammer de 1,5 år - som for mig føles som at gå fra baby til tumling. Sådan har jeg nok set Teddy længe og Charles i et par uger. Der sker et eller andet, når de selv kan gå. Så forsvinder babyen… Gabriel føles stadig lidt som en baby for mig, selvom han dagligt er på vilde missioner - men det er nok fordi han fortsat kravler og i højere grad skal bruge min hjælp. Men nu er de altså 17 måneder, og det er ikke bare tiden, der går absurd stærkt. Det gør deres udvikling også. Jeg kan vitterlig mærke forskel fra dag til dag - også selvom jeg er sammen med dem hele tiden. Deres forståelse, opmærksomhed i forhold til hinanden, deres måde at lege på, spise på, pludre, vise kærlighed… Jeg elsker det! Jeg nyder hvert eneste sekund. Men jeg bliver også lidt trist. For det går lidt for stærkt for moderen. Og jeg savner mine babyer. 17 måneder… 516 dage har de været i vores liv. Hvor blev de af😳❤️ Thankfully, all three boys were born healthy and are thriving at 17 months.

Jeg har aldrig været så bange, som jeg var i de 35 uger, jeg var gravid med trillingerne.⁣ ALT handlede om at holde babyerne i maven så længe som muligt.⁣ ⁣ Vores værste frygt var, at de ville blive født al for tidligt, og at vi enten ikke ville komme hjem med dem, eller at de ville få nogle store handicap.⁣ ⁣ Det hang over mig som en sort sky.⁣ Hver gang mine trusser blev fugtige, hamrede mit hjerte, indtil jeg fik tjekket, at vandet ikke var gået.⁣ ⁣ Hver gang mine plukkeveer tog til, kunne jeg rumme andre mennesker. Jeg var så rædselsslagen.⁣ ⁣ Mit liv handlede pludselig om min livmoderhals🙈😅⁣ ⁣ Jeg nåede at være indlagt et par gange under graviditeten.⁣ Den første gang var jeg i uge 21 eller 22 - og jeg vidste, at hvis de kom der, så ville de ikke overleve.⁣ ⁣ Jeg kan ikke beskrive, hvor bange jeg var.⁣ ⁣ For at få præmature babyer er ikke sjovt.⁣ Vi vidste fra dag 1, at vores drenge ville blive præmature, da man med trillinger foretager et kejsersnit senest i uge 35+6.⁣ Vi vidste dog ikke, hvor meget for tidligt, vores trillinger ville komme.⁣ ⁣ Men vi kendte til de grumme statistikker. At 5% af trillinger får handicap grundet for tidlig fødsel. Og at ca. 20% af trillingegraviditeter ender med en spontan abort eller en meget for tidlig fødsel, hvor børnene ikke er levedygtige.⁣ ⁣ Vi var så absurd heldige!⁣ Og jeg er taknemmelig hver eneste dag.⁣ ⁣ Vores drenge er kun født knap fem uger for tidligt. Vi lå kun indlagt på neo i to uger. Og kun Charles havde brug for CPAP.⁣ ⁣ Men frygten glemmer jeg aldrig. Den sidder stadig i mig.⁣ Og det samme gør oplevelsen af at være på neonatal, hvor ikke alle var lige så heldige som os.⁣ ⁣ TV-skærmen over døren, hvor man kunne se live tal på alle babyerne på afdelingen, deres navne, og alarmerne der gik.⁣ Det er lyde og billeder, som på en dag som i dag, river i tårekanalerne. Både af taknemmelighed for vores egen situation og personalet på afdelingen, og kærlighed og tanker til de mange forældre og babyer, der også har været igennem en præmaturfødsel.⁣ ⁣ Jeg drømmer stadig om at gøre noget særligt for personalet på neo❤️⁣ ⁣ It didn't stop many from commenting on the alien-shaped baby bump. "They should make this a new phobia because now I have it," disclosed an online user, the New York post reported.